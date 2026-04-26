Phía sau câu nói 'một nửa Việt Nam đang ở Huế' dịp nghỉ lễ

Theo UBND thành phố Huế, không khí lễ hội tại Huế bắt đầu nóng dần từ tối 25/4, thời điểm khai mạc chương trình "Hoàng cung Huyền ảo" tại Đại Nội Huế. Bên cạnh đó, việc đơn vị mở cửa miễn phí cho khách từ ngày 25-28/4 càng khiến sức hút của cố đô tăng mạnh. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đông đảo du khách đổ về Đại Nội để theo dõi chương trình, khiến câu nói đùa "một nửa Việt Nam đang ở Huế" trở nên viral. Ảnh: Lê Đình Hoàng.