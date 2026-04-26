Phía sau câu nói 'một nửa Việt Nam đang ở Huế' dịp nghỉ lễ

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách. Sáng 26/4, các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố đã nhộn nhịp hơn thường ngày. Các cung điện nổi tiếng ở Huế bao gồm Điện Thái Hòa, Điện Kiến Trung đông nghịt "nàng thơ". Đặc biệt, cung An Định sáng nay được ví von là nơi "1 m2, 10 nàng thơ". Hàng loạt bạn trẻ diện áo dài, váy lụa, trang phục truyền thống xuất hiện, đợi chụp ảnh tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy. Ảnh: Tuan Dao.
Theo UBND thành phố Huế, không khí lễ hội tại Huế bắt đầu nóng dần từ tối 25/4, thời điểm khai mạc chương trình "Hoàng cung Huyền ảo" tại Đại Nội Huế. Bên cạnh đó, việc đơn vị mở cửa miễn phí cho khách từ ngày 25-28/4 càng khiến sức hút của cố đô tăng mạnh. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đông đảo du khách đổ về Đại Nội để theo dõi chương trình, khiến câu nói đùa "một nửa Việt Nam đang ở Huế" trở nên viral. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
Đông đảo bạn trẻ đợi vào Đại nội Huế vào tối 25/4. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
Đại diện UBND thành phố Huế cho biết chương trình diễn ra từ 20h mỗi tối, tái hiện không gian cung đình lung linh, huyền ảo bằng công nghệ ánh sáng, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động tương tác di sản. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ chương trình được phục vụ miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận gần hơn với di sản cung đình Huế về đêm. Đây được xem là bước đi mới trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa đặc thù của thành phố. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
Theo Sở Du lịch thành phố, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Huế dự kiến đón khoảng 310.500 lượt khách. Trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt 71.000 lượt. Công suất buồng phòng trung bình toàn thành phố đạt khoảng 72%, riêng ngày chính lễ 26/4 dự kiến vượt mốc 93% - mức gần như kín phòng tại nhiều khách sạn khu vực trung tâm. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 760 tỷ đồng. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
Đông khách tham quan đợi vào Đại Nội Huế tối 25/4. Hình ảnh sau đó được lan truyền thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ một ngày vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), rơi vào chủ nhật ngày 26/4. Do ngày lễ trùng cuối tuần, nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, giúp người lao động có kỳ nghỉ kéo dài 2-3 ngày liên tiếp. Ảnh: Lê Đình Hoàng.
