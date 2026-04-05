Thót tim cảnh tài xế lao qua đường cứu em bé giữa quốc lộ ở Huế

Khoảnh khắc tài xế cứu em bé giữa quốc lộ gây sốt Phát hiện em bé đứng giữa làn xe từ khoảng 500 m đoạn xã Phú Lộc (Huế), tài xế Lý Văn Tố dừng xe, chạy qua phía đường đối diện bế bé vào lề an toàn. Đoạn clip được lan truyền vào ngày 5/4.

Sáng 5/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe tải đang di chuyển, bất ngờ dừng lại và lao nhanh qua đường, bế một em bé đang đứng giữa quốc lộ sang bên đường an toàn. Nhiều người xem không khỏi thót tim trước khoảnh khắc nguy hiểm, đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước phản xạ nhanh của tài xế.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Lý Văn Tố (sinh năm 1995, Đà Nẵng), tài xế trong clip, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15h35 ngày 4/4. Khi đi qua đoạn xã Phú Lộc, thành phố Huế trên hành trình lái xe đường dài, anh phát hiện từ xa có một em bé nhỏ đứng giữa làn đường.

"Tôi nhìn từ khá xa, khoảng 500 m đã thấy có bóng dáng một em bé giữa đường phía đối diện nên bắt đầu giảm tốc độ, quan sát các xe xung quanh", anh Tố kể.

Nhận thấy tình huống có thể nguy hiểm vì đây là tuyến đường có nhiều phương tiện di chuyển, anh nhanh chóng cởi dây an toàn, từ từ tấp xe vào lề. Sau đó, nam tài xế mở cửa xe, chạy băng qua đường và bế em bé vào vị trí an toàn.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người chứng kiến thót tim bởi chỉ cần một chút chậm trễ, em bé có thể gặp nguy hiểm. Nam tài xế cho biết lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là cần đưa em bé ra khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt. "Thấy trẻ con đứng giữa đường thì ai cũng lo thôi. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ sợ xe cộ đi nhanh sẽ xảy ra chuyện", anh chia sẻ.

Khi anh bế em bé sang bên lề, gần đó có hai bé gái khoảng hơn 10 tuổi đang chơi trong sân. Thời điểm đó, anh cho biết không gặp người thân lớn tuổi nào khác của các bé.

Sau khi đảm bảo em bé đã ở vị trí an toàn, anh Tố quay lại xe và tiếp tục hành trình của mình. Điều khiến anh bất ngờ là sáng nay (5/4), gia đình em bé đã tìm được thông tin liên lạc của anh và gửi lời cảm ơn.

Anh cho biết bố mẹ em bé hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM, để con ở nhà cho gia đình trông, song không biết vì sao con lại chạy ra đường như thế. Khi biết câu chuyện, họ đã gọi điện để bày tỏ sự biết ơn vì anh đã kịp thời giúp đỡ con mình.

Đoạn clip về hành động nhanh trí của nam tài xế sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận nhiều phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng việc phát hiện em bé từ khoảng cách xa và nhanh chóng xử lý của tài xế đã giúp ngăn chặn một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Một số ý kiến cũng nhắc nhở rằng trẻ nhỏ cần được người lớn trông nom cẩn thận, đặc biệt khi ở gần các tuyến đường lớn nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao.