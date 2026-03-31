Tài xế Thanh Hóa chở khách gần 300 km về Hải Phòng, bị quỵt 3 triệu

Chở khách gần 300 km từ Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đến Gia Viên (Hải Phòng), anh Hòa ngớ người vì đợi đến 6h sáng hôm sau vẫn không thấy khách quay lại.

Anh Phạm Ngọc Hòa bất cẩn không thu tiền trước nên đợi mãi không thấy khách quay lại trả. Ảnh: NVCC.

Ngày 29/3, tài xế Phạm Ngọc Hòa nhận được cuộc gọi của hai vợ chồng yêu cầu anh chở từ xã Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đến phường Gia Viên (TP Hải Phòng).

Anh Hòa chạy hơn 70 km từ khu trung tâm Thanh Hóa lên Ngọc Lặc để đón khách. Hai bên trao đổi và chốt giá 3 triệu đồng cho cả chiều đi và về. Sau khi khách đồng ý, anh bắt đầu hành trình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hòa cho biết không khí trên xe khá vui vẻ. Đến khoảng 0h20, xe dừng trước một tòa chung cư. Hai vợ chồng nhờ anh mở cốp xe để lấy đồ. Lúc này, vị khách nói tài xế chờ khoảng 2 tiếng để họ lên nhà giải quyết việc rồi quay lại xe.

Ban đầu, anh Hòa không quá lo lắng vì nghĩ đây là khách do người quen mình giới thiệu. "Đi đường nói chuyện cũng vui vẻ nên tôi khá yên tâm", anh chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi hai người bước vào tòa nhà chung cư, tài xế chợt giật mình vì chưa thu tiền trước.

Không có thông tin cặp đôi, trong khi gọi điện thoại và nhắn tin đều không được, anh Hòa tiếp tục chờ trong xe với hy vọng khách sẽ quay xuống như đã hẹn. Thế nhưng, anh đợi suốt đêm trước tòa chung cư, từ lúc đôi vợ chồng lên nhà cho đến khoảng 6h sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng của họ.

Sau nhiều giờ chờ trong vô vọng, anh Hòa đến cơ quan công an để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, do không có nhiều thông tin cá nhân của khách, việc xác minh gặp khó khăn nên chưa thể xử lý ngay.

Đến trưa cùng ngày, khoảng 12h, anh Hòa mới quay xe trở về Thanh Hóa. Sau khi lái xe liên tục và chờ đợi suốt đêm, anh quá mệt nên về nhà nghỉ ngơi ngay.

Sau đó, anh Hòa đăng tải video kể lại sự việc trên mạng xã hội nhằm cảnh báo các tài xế khác nên cẩn trọng khi nhận cuốc đường dài, đặc biệt là với khách chưa quen hoặc chưa thanh toán trước.

Đến khoảng 23h, một người phụ nữ liên hệ với anh Hòa, xưng là chị của cặp vợ chồng thuê anh chở. Người này ngỏ ý muốn chuyển lại 2,5 triệu đồng, đồng thời đề nghị anh xóa bài đăng trên mạng xã hội. Nhận được tiền, nam tài xế ẩn video trên trang cá nhân.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra bức xúc trước hành vi của hai vị khách, cho rằng việc gọi xe đường dài rồi "mất hút" là thiếu trách nhiệm. Một số tài xế dịch vụ cũng chia sẻ kinh nghiệm, cho rằng với những chuyến đi xa nên thu tiền cọc hoặc thanh toán trước một phần để tránh rủi ro.