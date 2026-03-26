Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Tai nạn kinh hoàng khi sinh viên Mỹ thác loạn trong kỳ nghỉ xuân

  Thứ năm, 26/3/2026 21:40 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Thanh niên 22 tuổi tử vong sau khi nhảy trên nóc ôtô đang chạy và bị hất văng trong vụ tai nạn do tài xế say rượu tại Port Aransas (bang Texas, Mỹ).

Cách sinh viên Mỹ tận hưởng kỳ nghỉ xuân Các bãi biển Mỹ đông nghẹt du khách và sinh viên Mỹ trong kỳ nghỉ mùa xuân.

Một du khách 22 tuổi trong kỳ nghỉ xuân, từng xuất hiện trong đoạn video lan truyền khi cởi trần và nhảy khiêu khích trên nóc một chiếc SUV đang chạy, đã tử vong sau khi bị hất văng khỏi xe trong một vụ tai nạn do tài xế say rượu.

Nạn nhân, Michael Brown, được tuyên bố qua đời hôm 20/3, chỉ vài ngày sau khi anh bị chấn thương đầu nghiêm trọng trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Port Aransas, theo đài KIII-TV.

Văn phòng giám định y khoa xác nhận cái chết vào ngày 25/3 nhưng không công bố thêm chi tiết.

Vụ việc xảy ra ngày 14/3, khi Brown cởi trần, đứng trên nóc chiếc Jeep và nhảy múa trong lúc xe chạy trên đường cao tốc 361, theo cảnh sát.

Anh bị hất văng khỏi xe khi tài xế bị cáo buộc say rượu, Riley Rhoades, điều khiển chiếc SUV đâm vào một xe Tesla trong lúc di chuyển hỗn loạn.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại sau tai nạn cho thấy lực lượng cứu hộ sơ cứu Brown ngay giữa đường cao tốc, trong khi tài xế và những người đi cùng đều mặc đồ bơi đứng chứng kiến.

Tài xế chiếc Jeep đã bị bắt tại hiện trường vì lái xe khi say rượu (DWI) sau khi không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát cho biết.

Bộ mặt xấu xí của fine dining

Đằng sau những món ăn tinh xảo và ánh hào quang Michelin, ngành fine dining đang buộc phải soi lại chính mình, không chỉ để tồn tại, mà còn để trở nên nhân văn hơn.

2 giờ trước

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Lê Vy

tai nạn kỳ nghỉ mùa xuân sinh viên mỹ thác loạn

Đọc tiếp

Phan ung cua ba xa Xuan Manh khi chong ghi ban hinh anh

Phản ứng của bà xã Xuân Mạnh khi chồng ghi bàn

3 giờ trước 20:06 26/3/2026

0

Ở phút thứ 17, Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2 được ghi bởi Xuân Mạnh. Trên trang cá nhân, Dung Trần, vợ nam cầu, thủ vỡ oà cảm xúc với dòng chia sẻ bày tỏ niềm tự hào về chồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý