Tai nạn kinh hoàng khi sinh viên Mỹ thác loạn trong kỳ nghỉ xuân

Thanh niên 22 tuổi tử vong sau khi nhảy trên nóc ôtô đang chạy và bị hất văng trong vụ tai nạn do tài xế say rượu tại Port Aransas (bang Texas, Mỹ).

Một du khách 22 tuổi trong kỳ nghỉ xuân, từng xuất hiện trong đoạn video lan truyền khi cởi trần và nhảy khiêu khích trên nóc một chiếc SUV đang chạy, đã tử vong sau khi bị hất văng khỏi xe trong một vụ tai nạn do tài xế say rượu.

Nạn nhân, Michael Brown, được tuyên bố qua đời hôm 20/3, chỉ vài ngày sau khi anh bị chấn thương đầu nghiêm trọng trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Port Aransas, theo đài KIII-TV.

Văn phòng giám định y khoa xác nhận cái chết vào ngày 25/3 nhưng không công bố thêm chi tiết.

Vụ việc xảy ra ngày 14/3, khi Brown cởi trần, đứng trên nóc chiếc Jeep và nhảy múa trong lúc xe chạy trên đường cao tốc 361, theo cảnh sát.

Anh bị hất văng khỏi xe khi tài xế bị cáo buộc say rượu, Riley Rhoades, điều khiển chiếc SUV đâm vào một xe Tesla trong lúc di chuyển hỗn loạn.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại sau tai nạn cho thấy lực lượng cứu hộ sơ cứu Brown ngay giữa đường cao tốc, trong khi tài xế và những người đi cùng đều mặc đồ bơi đứng chứng kiến.

Tài xế chiếc Jeep đã bị bắt tại hiện trường vì lái xe khi say rượu (DWI) sau khi không vượt qua bài kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát cho biết.