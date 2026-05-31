Tranh cãi tài xế xe ôm công nghệ 2 năm trả hết nợ 500 triệu đồng

Thành Đạt cho biết trong 2 năm, anh cố gắng chạy xe 16 tiếng/ngày, mỗi tháng chỉ nghỉ một hôm để có thu nhập. Câu chuyện đang thu hút ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Trên mạng xã hội mới đây, cư dân mạng lan truyền câu chuyện của một tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM. Anh cho biết đã trả hết số nợ 500 triệu đồng sau khoảng 2 năm nhờ chạy xe liên tục 16 tiếng/ngày, mỗi tháng chỉ dám nghỉ một hôm, không gặp gỡ bạn bè, không tiêu xài cho bản thân.

Bên cạnh sự đồng cảm về động lực "cày cuốc" để trả nợ của nam tài xế, nhiều tài khoản cũng đặt ra nghi vấn về số tiền nửa tỷ đồng. Họ cho rằng dù chăm chỉ tới đâu cũng rất khó để đạt được con số này, chưa kể đến các yếu tố khác như chi phí sinh hoạt, sức khỏe, thời tiết không ủng hộ.

Nói với Tri Thức - Znews, Lê Thành Đạt (sinh năm 2000, quê Ninh Thuận), tài xế trong câu chuyện được chia sẻ, cho biết năm 2024, anh khởi nghiệp kinh doanh thất bại, sau đó gánh nợ 500 triệu đồng.

Khi quyết tâm làm lại, Đạt mượn 2 người bạn, mỗi người 500.000 đồng để bắt đầu chạy xe công nghệ. Từ đó, anh bắt đầu "guồng quay" thức dậy vào 5h sáng và thường trở về nhà lúc nửa đêm. Để tăng thu nhập, anh nhận hầu hết cuốc xe được hệ thống phân phối, tranh thủ nhận đơn buổi trưa, mở ứng dụng vào những ngày mưa lớn để được nhân đôi số tiền.

"Mỗi ngày, tôi cố gắng hoàn thành từ 35 cuốc xe trở lên, mỗi đơn dao động từ vài nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy quãng đường và nhu cầu của khách", Đạt nói.

Dưới bài đăng về câu chuyện của Thành Đạt hút gần 60.000 lượt tương tác trên một diễn đàn, nhiều người ngờ vực con số mà nam tài xế kiếm được.

Trần Ngọc Thanh bày tỏ: "500 triệu/2 năm là mỗi tháng kiếm phải gần 21 triệu đồng chưa tính ăn uống, nhà cửa. Một tháng bình quân chạy 30 ngày, mỗi ngày phải kiếm được 700.000 đồng. Mỗi ngày chạy 16 tiếng, mỗi tiếng phải chạy ra 43.000-44.000 đồng. Lúc nào cũng có chuyến hay sao?".

Tài khoản Vinh Lê đồng quan điểm: "Chi phí chạy xe xăng rất tốn kém, một tuần đổ 4-5 lần xăng, thêm 1 lọ nhớt nữa. Năm ngoái có thể chứ năm nay số tiền này khó kiếm".

Ở phía ngược lại, một số dân mạng nhận là tài xế xe công nghệ cho biết thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày như của Thành Đạt không phải là không thể. Một tài khoản lên tiếng: "Tôi cũng từng chạy xe 2 năm trả được 300 triệu đồng, nhưng sức khỏe giảm sút đi nhiều".

Phản hồi về những nghi vấn xoay quanh câu chuyện của mình, nam tài xế 26 tuổi nói trung bình một ngày mình có thể kiếm được khoảng 800.000 đồng, có những ngày lên tới 1,2 triệu đồng. Ngoài kiếm tiền từ các cuốc xe, anh cũng được thưởng, được khách tip và cũng chạy thêm bên ngoài.

"Về chi tiêu, tôi ở trọ giá 1 triệu đồng, ăn uống đơn giản. Trước khi trả hết nợ, tôi không mua sắm gì cho bản thân, không tụ tập bạn bè mà chỉ tập trung chạy xe", Đạt nói, thừa nhận sức khỏe cũng bị bào mòn, từ 72 kg giờ anh chỉ còn nặng chưa tới 60 kg.

Trong khoản nợ của Đạt, khoảng 70% là tiền vay ngân hàng và các ứng dụng tài chính, phần còn lại là tiền mượn người thân. Vì các khoản vay phát sinh lãi suất, anh ưu tiên thanh toán dứt điểm nợ ngân hàng trước, sau đó mới lần lượt trả lại gia đình và họ hàng. Đạt cho biết Tết năm nay, anh đã trả hết nợ nhưng vẫn tiếp tục ở lại TP.HCM chạy xe.

Câu chuyện hiện vẫn thu hút nhiều tranh luận. Đây không phải trường hợp đầu tiên gây tranh cãi liên quan thu nhập của tài xế xe công nghệ. Năm 2025, hình ảnh một tài xế xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội. Tài xế này được vinh danh tại sự kiện tri ân đối tác năm 2025 do Công ty cổ phần Be Group tổ chức.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện hãng xe công nghệ cho biết con số hơn 1,6 tỷ đồng là tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng trong năm, không phải thu nhập thực nhận. Khoản doanh thu này bao gồm doanh thu từ nhiều dịch vụ khác nhau như chở khách beBike, giao đồ ăn beFood và giao hàng beDelivery.

Theo doanh nghiệp, việc lấy tổng doanh thu chia bình quân theo ngày rồi suy luận tài xế phải làm việc 18-20 tiếng/ngày là cách hiểu sai bản chất mô hình hoạt động.

Tài xế Phạm D. T. (33 tuổi, ở TP.HCM), người được nhắc tới trong câu chuyện, cho hay mức doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng đạt được phản ánh việc chạy xe có kế hoạch, lựa chọn thời điểm và dịch vụ phù hợp, thay vì làm việc quá sức. Trung bình mỗi ngày, anh chạy khoảng 8-9 tiếng, thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày (chưa tính thưởng) và chủ động nghỉ ngơi khi cần thiết.

Anh T. cho biết thường linh hoạt giữa các dịch vụ: Chở khách vào giờ cao điểm sáng - chiều, tập trung giao đồ ăn vào khung giờ trưa và tối. Việc theo dõi các chương trình thưởng, mùa cao điểm và nhu cầu khu vực giúp anh tối ưu hiệu quả lao động.

Trước ý kiến cho rằng con số doanh thu lớn đồng nghĩa với việc "đánh đổi sức khỏe", anh T. cho rằng điều này phụ thuộc vào cách làm của mỗi tài xế. Quan trọng là giữ được sự cân bằng giữa thu nhập, thời gian và sức khỏe để có thể gắn bó lâu dài.