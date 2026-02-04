Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành khách bỏ quên túi xách chứa vàng tại sân bay ở Huế

  • Thứ tư, 4/2/2026 19:39 (GMT+7)
Lực lượng chức năng địa phương vừa trao trả tài sản gồm nhiều trang sức vàng cho chị H.T.L. Đây là số tài sản do chị L. bỏ quên tại sân bay Phú Bài.

Chiều 4/2, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng địa phương trao trả tài sản gồm 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai vàng và 5 chiếc nhẫn vàng cho chị H.T.L (sinh năm 1999, trú tại TP Huế). Đây là số tài sản do chị L. bỏ quên tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài, Huế.

vang anh 1

Tài sản do chị H.T.L để quên tại sân bay Phú Bài, Huế.

Trước đó, tối 3/2, chị H.T.L cùng con trai bay từ TP.HCM ra Huế trên chuyến bay VJ310. Sau khi đáp xuống sân bay Phú Bài và chờ xe ô tô về nhà, chị L. để quên túi xách tại khu vực sảnh ga đến quốc nội.

Bên trong túi xách có nhiều tài sản gồm 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai vàng và 5 chiếc nhẫn vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Trong lúc làm nhiệm vụ tại sân bay, cán bộ thuộc Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế phát hiện túi xách bị bỏ quên nên đã kịp thời cất giữ, bảo quản nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho hành khách.

vang anh 2

Đội An ninh hàng không - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế trao trả tài sản cho chị L.

Sau khi rời sân bay một thời gian, chị L. phát hiện mình bỏ quên túi xách chứa số vàng trên nên quay lại Cảng HKQT Phú Bài tìm kiếm và trình báo lực lượng chức năng.

Qua xác minh, kiểm tra, lực lượng an ninh hàng không xác định số tài sản trong túi xách là của chị H.T.L nên đã tiến hành bàn giao, trao trả theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, chị H.T.L bày tỏ xúc động và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại sân bay Phú Bài góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ tài sản cho hành khách.

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

