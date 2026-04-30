Rợp áo dài trắng, cờ đỏ sao vàng tại Dinh Độc Lập

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài nhiều ngày, thậm chí có thể lên tới 9 ngày đối với một số người lao động nếu kết hợp nghỉ phép. Thời gian nghỉ dài tạo điều kiện cho người dân lên kế hoạch du lịch, vui chơi hoặc trở về quê, đồng thời góp phần khiến các điểm tham quan tại TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ.

Các đoàn cựu chiến binh có mặt tại Dinh Độc Lập từ sáng sớm. Không ít người xúc động khi bất ngờ gặp lại đồng đội cũ ngay tại địa điểm lịch sử này.

Trần Trang có mặt tại Dinh Độc Lập từ khá sớm, cùng gia đình diện áo dài truyền thống trong ngày lễ. “Tôi thường mặc áo dài cách tân, nhưng dịp này muốn quay về kiểu truyền thống. Mặc lên thấy tôn dáng, trẻ trung như thời còn đi học”, cô chia sẻ.

Giữa nhiều lựa chọn trang phục hiện đại, không ít bạn trẻ vẫn ưu tiên áo dài trắng truyền thống khi chụp ảnh trước Hội trường Thống Nhất trong ngày 30/4. Sự lựa chọn này thể hiện cách thế hệ trẻ gìn giữ và làm mới những giá trị văn hóa.

Cô giáo Mỹ Lệ chọn mặc áo dài trắng khác với trang phục đi dạy thường ngày khi đến Dinh Độc Lập. Nhìn về trục đường Lê Duẩn trước mặt, cô nhớ lại khoảnh khắc diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) năm ngoái, khi từng đoàn quân bước đều qua lễ đài, máy bay lướt ngang bầu trời, tạo nên bầu không khí hào hùng lan tỏa khắp trung tâm thành phố. “Cảm giác lúc đó rất đặc biệt, vừa tự hào vừa xúc động. Hôm nay mặc áo dài đến đây, tôi như được sống lại không khí ấy”, cô chia sẻ.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Dinh Độc Lập từ sớm, chuẩn bị cho các em những bộ trang phục in hình cờ đỏ sao vàng và "áo yêu nước”.

Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, nhiều người che ô, đội nón, mang theo nước uống khi chờ vào cổng. Dù thời tiết oi bức, sự háo hức vẫn hiện rõ trên từng gương mặt.

Không gian Dinh Độc Lập là sự gặp gỡ của nhiều thế hệ, từ trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi. Mỗi người mang một cảm xúc riêng, nhưng đều chung niềm tự hào trong ngày lễ.

Minh Trọng (ngụ Đồng Nai) dậy từ 5h, di chuyển hơn 40 km để lần đầu đến địa điểm lịch sử này. “Ai cũng có một lá cờ trên tay, tôi thấy rất yêu nước và tự hào là người Việt Nam trong trang phục truyền thống”, anh nói.

Nhiều du khách hòa mình vào không khí ngày lễ khi mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, dán sticker quốc kỳ trên má và đội nón lá truyền thống. Giá vé vào cổng ngày lễ vẫn không thay đổi. Vé người lớn có giá 40-65.000 đồng/vé, vé trẻ em 10.000-15.000 đồng/vé.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình