Chơi lễ 30/4 không rời Hà Nội theo lịch trình của Tổng thống Hàn Quốc

Những trải nghiệm tham quan, ăn uống đời thường nhưng "rất Hà Nội" của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân là gợi ý đáng thử cho du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Chiều ngày 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Thời gian ở Hà Nội, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân nhận được nhiều sự chú ý khi đi bộ quanh hồ Gươm, ăn phở và cơm rang, thử kem Thủy Tạ, sầu riêng, nước mía, bánh xèo và ngắm phố phường.

Dịp lễ 30/4-1/5 này, du khách có thể khám phá văn hóa Thủ đô ngắn gọn, không cầu kì, nhưng đủ trọn vẹn bằng cách đi theo lịch trình của Tổng thống Hàn Quốc.

Buổi sáng

▸ 7h: Ăn phở, cơm rang Quế Mùi

Địa chỉ: Phố Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm

Phố Đinh Liệt, phường Hoàn Kiếm Mức giá: Từ 55.000 đồng/món

Quán phở thu hút đông khách đến thưởng thức phở giống Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 23/4, Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân đến ăn tối tại quán phở, cơm rang Quý Mùi. Tại đây, cả đoàn gọi 17 bát phở chín và 2 suất cơm rang dưa bò.

Quán rộng khoảng 15 m2, bố trí 5 bàn, khu vực chế biến ở tầng trên. Không gian sạch sẽ nhưng khá nóng. Món chính trong thực đơn là phở tái, chín, xào lăn, sốt vang, bắp lõi... Nước dùng được chủ quán tăng độ ngọt, thơm tự nhiên bằng gừng, xương bò, sá sùng và mực khô. Thịt bò sử dụng loại một, bánh phở loại tráng vừa. Ngoài ra thực khách có thể gọi cơm rang dưa bò.

▸ 9h: Thăm Lăng Bác

Địa chỉ: Quảng trường Ba Đình

Quảng trường Ba Đình Giá vé: Miễn phí

Bạn trẻ diện áo dài, chụp ảnh tại Lăng Bác dịp 2/9/2025. Ảnh: Châu Sa.

Thăm Lăng Bác vào kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) là hoạt động ý nghĩa với người dân và du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội.

Dịp lễ 30/4-1/5, Lăng Bác mở cửa 7h30-11h. Năm nay, Hà Nội cũng bố trí 8 điểm đỗ xe phục vụ người dân và du khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, gồm khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, công viên Bách Thảo, dốc Ngọc Hà, Hoàng thành Thăng Long, đường Yên Phụ - Nghi Tàm, sân vận động Quần Ngựa, đường Văn Cao và khu đất Vườn ươm dốc Lapho.

Buổi trưa

▸ 13h: Thưởng thức bánh xèo miền Tây

Địa chỉ: Phố Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm

Phố Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm Mức giá: Từ 40.000 đồng/món

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân thử đổ bánh xèo tại quán. Ảnh: @2_jaemyung.

Trưa ngày 24/4, quán bánh xèo, nem nướng Hai Anh Em đón Tổng thống Hàn và phu nhân đến thưởng thức 5 suất bánh xèo. Không gian quán khá nhỏ nhưng thoáng đãng. Quán bán các loại bánh xèo miền Tây, nem nướng Nha Trang, bánh tráng cuốn thịt heo, nem lụi và các loại chè truyền thống.

Bánh xèo tại đây pha từ bột bánh xèo, bột gạo và bột chiên giòn, bên trong có giá, thịt và tôm. Bánh được đổ nóng trực tiếp, khi ăn cuốn cùng rau sống. Riêng nem nướng được quết dẻo, nướng than dậy mùi khói. Nhiều thực khách nhận xét phần ăn đầy đặn, giá hợp lý so với mặt bằng chung.

▸ 15h: Tham quan Hoàng Thành Thăng Long

Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu, phường Ba Đình

Phố Hoàng Diệu, phường Ba Đình Giá vé: 100.000 đồng/người lớn

Cổng chính Đoan Môn dẫn lối vào Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long.

Sáng ngày 24/4, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc đã tham quan Hoàng Thành Thăng Long - công trình kiến trúc đồ sộ và là quần thể di tích quan trọng trong hệ thống di tích tại Việt Nam.

Ban ngày, du khách dễ dàng nhìn rõ nhiều công trình cổ như Đoan Môn, điện Kính Thiên với 10 bậc cấp bằng đá với lan can tạo hình rồng, cổng Hành cung thời Nguyễn, Hậu Lâu rộng gần 2.400 m2, Kỳ đài, Chính Bắc Môn...

Sau khi tham quan vào ban ngày, du khách có thể trở lại vào buổi tối các ngày nghỉ còn lại để trải nghiệm tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" dài 90 phút. Bao gồm các hoạt động khám phá di sản về đêm, xin nước giếng Vua, xem biểu diễn nghệ thuật, dùng trà sen, bánh cung đình...

Buổi tối

▸ 18h30: Dạo hồ Hoàn Kiếm, phố cổ về đêm

Tối ngày 23/4, Tổng thống Lee Jae Myung cùng phu nhân dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và giao lưu cùng người dân.

Du khách chụp ảnh tại hồ Hoàn Kiếm dịp 2/9/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không gian hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn được xem là trung tâm tín ngưỡng, đồng thời là biểu tượng văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Hà Nội, cùng với khu phố cổ xung quanh. Buối tối, du khách có thể dạo quanh bờ hồ, ngắm xe cộ tấp nập và cầu Thê Húc lên đèn đỏ rực hay hòa vào không khí sôi động tại phố đi bộ hồ Gươm.

Ngoài ra, du khách có thể di chuyến đến khu phố cổ để tìm hiểu, mua sắm đồ lưu niệm.

▸ 20h: Ăn nhẹ thịt xiên nướng

Địa chỉ: Phố Hàng Gai - Tố Tịch, phường Hoàn Kiếm

Phố Hàng Gai - Tố Tịch, phường Hoàn Kiếm Giá vé: Từ 15.000 đồng/món

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân cùng ăn xiên thịt nướng. Ảnh: Vietnam-Log.

Tại khu phố cổ, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc đã thưởng thức thịt xiên nướng, sầu riêng và nước mía không đá tại một quán bình dân nằm ở góc phố Hàng Gai giao Tố Tịch. Tại đây chuyên bán các loại trái cây nhập từ miền Nam. Hiện sầu riêng đang vào mùa với sớ thịt chắc, thơm và ngọt.

Ngoài trái cây, quầy thịt xiên nướng nghi ngút khói cũng là điểm thu hút của quán. Phần thịt sử dụng là nạc xiên xen mỡ để không bị khô, tẩm ướp đậm đà và nướng xém cạnh. Thực khách có thể ăn thịt xiên riêng hoặc kèm bánh mì.

▸ 21h: Nhâm nhi kem Thủy Tạ

Địa chỉ: Phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm

Phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm Mức giá: Từ 10.000 đồng/món

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thưởng thức kem Thủy Tạ. Ảnh: Nhà hàng Thủy Tạ.

Kem Thủy Tạ ra đời từ tháng 5/1958, hiện có 2 quầy bán nằm bên hông nhà hàng Thủy Tạ, ven hồ Hoàn Kiếm. Quầy kem có nhiều loại từ kem que, kem ốc quế đến kem cân, biến tấu nhiều hương vị như cam, bạc hà, chanh, cốm... Vị ngọt, béo cân bằng, nhưng đôi lúc còn dăm đá. Đặc biệt, tại đây còn có kem tạo hình các biểu tượng Hà Nội với giá 20.000 đồng/chiếc.

Ngoài mua mang đi, thực khách có thể ngồi lại, chậm rãi thưởng thức kem và ngắm hồ Hoàn Kiếm.