Thực hư chủ quán Hà Nội 'đóng khung' bàn ghế Tổng thống Hàn Quốc ngồi?

Sau khi Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối 23/4, chủ quán cho biết không đóng khung bàn ghế như thông tin lan truyền, mà chỉ in ảnh để lưu kỷ niệm.

Chủ quán phở in tấm biển lớn “Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây” ngay trên chiếc bàn Tổng thống và phu nhân từng ngồi tối 23/4. Ảnh: Việt Hà.

Từ ngày Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối 23/4, quán phở trên phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên tấp nập, thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Chiếc bàn nơi hai vị khách đặc biệt từng ngồi trở thành điểm chụp ảnh lưu niệm của nhiều thực khách.

Chủ quán Thiều Văn Mùi cho biết đã in hai bức ảnh chụp cùng vợ chồng Tổng thống để trưng bày trong quán. Ngoài ra, anh in thêm một tấm bảng đặt ngay trên bàn, với dòng chữ "Tổng thống Hàn Quốc đã ăn ở đây" bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Hàn.

"Tôi in ảnh để ghi dấu kỷ niệm đặc biệt trong nghề", anh nói với Tri Thức - Znews.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho rằng chủ quán "đóng khung kính bàn ghế nơi Tổng thống và phu nhân từng ngồi" để trưng bày. Tuy nhiên, đây là hình ảnh tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo). Do không gian quán hẹp, anh không có ý định đóng khung bàn ghế mà chọn cách in ảnh lưu niệm.

Chủ quán Thiều Văn Mùi chụp ảnh cùng vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc tối 23/4. Ảnh: Thiều Văn Mùi.

Tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng phu nhân Kim Hae Kyung thưởng thức phở chín và cơm rang dưa bò tại quán. Theo chủ quán, phở chín sử dụng thịt bò hầm 2-3 tiếng, để nguội rồi bảo quản mát trước khi thái.

Khi phục vụ, bát phở gồm bánh phở, thịt, hành và rau thơm. Do hiểu khẩu vị khách Hàn Quốc thường không ăn được rau mùi, quán chủ động để riêng. Khi mang ra, đoàn có hỏi về rau mùi và tỏ ra hài lòng với sự chuẩn bị này.

Món cơm rang dưa bò sử dụng dưa cải tự muối, xào cùng thịt bò tươi và gia vị, là một trong những món được khách nước ngoài ưa chuộng.

Trong suốt bữa ăn, theo quan sát của chủ quán, Tổng thống và phu nhân nhiều lần gật đầu thể hiện sự hài lòng. Tổng thống tự thêm ớt tươi, chanh theo khẩu vị, nâng bát để thưởng thức nước dùng và dùng hết phần ăn, sau đó tiếp tục ăn cơm rang.

Hình ảnh lan truyền trên MXH về việc chủ quán Mùi đóng khung bộ bàn ghế Tổng thống Hàn Quốc từng ngồi ăn là sản phẩm của AI, không phải thực tế.

Quán có diện tích khoảng 18 m2, bố trí 5 bàn, khu chế biến đặt ở tầng trên. Không gian sạch sẽ nhưng khá nóng. Trước đây, khi còn bán cả ở vỉa hè, mỗi ngày quán phục vụ trung bình 300-400 bát, trong đó có nhiều khách nước ngoài.

Quán mở cửa từ năm 2021, sau khi chủ quán đóng các cơ sở khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi ngày, quán hoạt động từ 7h30-23h, phục vụ khoảng 300-350 khách, trong đó 40% là khách nước ngoài.

Với hơn 17 năm gắn bó với nghề phở, chủ quán tập trung vào các món chính như phở bò và cơm rang dưa bò, bên cạnh các biến tấu như phở tái, tái chín, sốt vang hay trứng chần.

"Khoảnh khắc đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân diễn ra rất nhanh, nhưng là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm nghề của tôi", anh Mùi nói.