Tại sao khách Hàn Quốc luôn trong nhóm đông nhất Việt Nam?

Hàn Quốc duy trì tăng trưởng mạnh, luôn thuộc nhóm thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Ngược lại, lượng khách Việt đến Hàn Quốc cũng tăng 2 chữ số ngay từ đầu năm.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra ngày 21-24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2025.

Về góc độ du lịch, Hàn Quốc và Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến tích cực trong hợp tác song phương, khi liên tục nằm trong nhóm thị trường gửi - nhận khách lớn của nhau.

Trong tháng 3, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong quý I lên 6,76 triệu lượt. Trong cơ cấu thị trường 3 tháng đầu năm, Trung Quốc (1,4 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là hai nguồn khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đáng chú ý, Hàn Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, liên tục nằm trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất. Ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số so với cùng kỳ năm ngoái.

"Điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á", bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH HÀN QUỐC ĐẾN VIỆT NAM TỪ NĂM 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 1.15 1.54 2.42 3.49 4.29 0 0 0.97 3.59 4.57 4.33

Đòn bẩy

Đại diện KTO tại Việt Nam nhận định sự phục hồi và tăng trưởng của dòng khách trao đổi giữa 2 quốc gia là "điểm sáng rực rỡ của du lịch khu vực".

Bà Park Eun Jung nhìn nhận việc Hàn Quốc liên tục nằm trong top đầu thị trường gửi khách quốc tế tại Việt Nam là minh chứng cho sự kết nối tự nhiên và sâu sắc về văn hóa giữa hai dân tộc. Du lịch song phương không chỉ phục hồi mà còn mở rộng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, bền vững và chất lượng hơn.

"Sức hút từ làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), ẩm thực và sự tương đồng trong lối sống đã biến Hàn Quốc thành điểm đến được yêu thích đối với người Việt và ngược lại", bà nói.

Dòng khách Hàn Quốc với quy mô lớn và mức chi tiêu ổn định đóng vai trò như một "đòn bẩy" quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp của hạ tầng du lịch tại nhiều địa phương Việt Nam. Điều này cũng tạo nên một hệ sinh thái bền vững, nơi cả hai thị trường đều đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của nhau trong khu vực.

Du khách Hàn Quốc khám phá Đà Nẵng và TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.

Thay đổi "khẩu vị"

Theo bà Park Eun Jung, Đà Nẵng vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc nhờ hệ thống đường bay dày, dịch vụ nghỉ dưỡng biển phát triển và khả năng kết nối thuận tiện với Hội An đậm nét di sản. Tuy nhiên, KTO cũng ghi nhận "khẩu vị" của du khách Hàn hiện nay đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều.

Nha Trang thu hút du khách nhờ các dịch vụ giải trí sôi động, trong khi Phú Quốc nổi lên như điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp, hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực. Bên cạnh đó, các điểm đến mới như Đà Lạt, Sa Pa, Mũi Né đang tạo nên xu hướng mới tại Hàn Quốc

Ngược lại, du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đang có những bước chuyển mình rất khác biệt so với giai đoạn trước dịch, chuyển dịch từ "đi tham quan ngắm cảnh" sang "đi để trải nghiệm chiều sâu".

Phú Quốc, Đà Nẵng thành nơi chụp ảnh tạp chí của idol Hàn Quốc trong năm 2025. Ảnh: @marieclairekorea, @dazedkorea.

Điểm thay đổi rõ nét nhất chính là sự lên ngôi của du lịch tự túc (FIT) và các nhóm nhỏ. Thay vì đi qua nhiều điểm dừng trong thời gian ngắn, khách Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, dành nhiều thời gian hơn tại một thành phố như Seoul hay Busan. Họ thực sự trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, từ ngồi cà phê tại các khu phố nghệ thuật, tham gia các lớp học làm đẹp (K-beauty), đến tham gia các hoạt động trải nghiệm truyền thống.

Ngoài ra, điểm đến tại Hàn Quốc được khách Việt lựa chọn hiện đa dạng hơn. Không chỉ dừng lại ở thủ đô Seoul, du khách đến thành phố cảng Busan để tận hưởng nhịp sống hiện đại bên bờ biển, ghé thăm Gyeongju - nơi được mệnh danh là "bảo tàng không bức tường" để khám phá những di sản lịch sử nghìn năm của triều đại Silla.

Cuối cùng, mục đích du lịch trở nên chuyên sâu hơn với sự gia tăng ở các phân khúc như du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giáo dục. Đáng chú ý, xu hướng mới nổi là du lịch "concept" - đi để xem concert của các thần tượng K-pop hoặc tham gia các lễ hội văn hóa đặc thù.

Du khách Hàn Quốc lần đầu ngồi sau xe máy dạo phố phường TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ba động lực thúc đẩy

Theo KTO, dòng khách hai chiều Việt - Hàn đang được thúc đẩy bởi sự hội tụ của 3 yếu tố chính.

Thứ nhất, sự tương đồng và giao thoa văn hóa mạnh mẽ. Làn sóng Hallyu (K-Pop, K-Drama, K-Beauty) tạo nên sợi dây liên kết vô hình nhưng cực kỳ bền chặt, biến Hàn Quốc trở thành điểm đến yêu thích của người Việt. Ngược lại, văn hóa ẩm thực đặc sắc và sự hiếu khách của Việt Nam cũng có sức hút mãnh liệt đối với người dân xứ sở kim chi.

Thứ hai, sự bùng nổ của hạ tầng và kết nối hàng không. Hiện nay, mạng lưới đường bay giữa các thành phố lớn của 2 nước như Seoul, Busan với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc... có tần suất hàng trăm chuyến mỗi tuần. Sự tham gia tích cực của cả các hãng hàng không truyền thống và giá rẻ giúp việc đi lại trở nên thuận tiện và tối ưu chi phí hơn rất nhiều.

Khách Việt khám phá Hàn Quốc vào mùa hè 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Cuối cùng, cũng là yếu tố then chốt, nằm ở những nỗ lực đột phá trong chính sách thị thực từ Chính phủ hai nước.

Việt Nam duy trì miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày kể từ ngày ngập cảnh. Điều này không chỉ tạo điều kiện tối đa cho du khách nghỉ dưỡng dài ngày mà còn thu hút mạnh mẽ phân khúc khách chi tiêu cao và khách du lịch kết hợp công tác (MICE).

Trong khi đó, Hàn Quốc cải thiện quy trình cấp thị thực cho công dân Việt Nam, như mở rộng đối tượng cấp thị thực nhiều lần (multiple visa), thực thi chính sách cấp thị thực nhiều lần thời hạn 10 năm cho công dân đại đô thị (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) áp dụng từ 30/3, đơn giản hóa thủ tục cũng như miễn lệ phí cấp visa cho khách đoàn du lịch (e-visa).

"Chúng tôi kỳ vọng thay đổi này sẽ giúp khách Việt có thể tới Hàn Quốc dễ dàng hơn, xóa bỏ rào cản về thủ tục hành chính để có thể tới Hàn Quốc nhiều lần, góp phần đẩy mạnh giao lưu du lịch giữa hai quốc gia", bà Park Eun Jung nói.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM ĐÔNG NHẤT QUÝ I/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Campuchia Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Australia Malaysia Lượt khách Triệu lượt 1.4 1.3 0.37 0.33 0.32 0.3 0.25 0.24 0.174 0.17

Chiến lược dài hạn

Việt Nam đang cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến nổi bật trong khu vực như Thái Lan, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) để thu hút sự quan tâm của du khách Hàn Quốc.

KTO đánh giá nếu Nhật Bản có lợi thế về khoảng cách địa lý và mua sắm, Thái Lan mạnh về dịch vụ giải trí đa dạng, thì Việt Nam vẫn giữ được sức hút riêng biệt nhờ vào những lợi thế cạnh tranh độc đáo. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị chi phí và chất lượng dịch vụ.

Du khách Hàn Quốc đặc biệt yêu thích các khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp tại Đà Nẵng, Phú Quốc với mức giá hợp lý, đi kèm với sự tương đồng về văn hóa và lòng hiếu khách của người dân bản địa.

"Du lịch Việt Nam sẽ ngày càng thu hút đông du khách Hàn Quốc hơn nếu nâng cấp thêm hạ tầng giao thông giữa các điểm đến, phát triển các hoạt động kinh tế đêm, các chương trình nghệ thuật biểu diễn để tăng thêm hoạt động trải nghiệm văn hóa cho du khách khi tới Việt Nam", đại diện KTO cho hay.

Du khách Hàn Quốc đón Giáng sinh ở phố Tây Bùi Viện, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong tầm nhìn chiến lược thời gian tới, KTO không chỉ tập trung gia tăng số lượng mà còn đặc biệt ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm 2026, đơn vị đặt kỳ vọng đầy tham vọng là chào đón hơn 600.000 lượt khách Việt, xác lập mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.