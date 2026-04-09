Khách Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng được ưu tiên cấp visa Hàn Quốc 10 năm

Từ tháng 4, Chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn.

Khách Việt khám phá Hàn Quốc vào mùa hè 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Ngày 8/4, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết từ tháng này, visa Đại đô thị áp dụng cho người dân các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ được nâng thời hạn lên 10 năm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách Việt đến Hàn Quốc.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, trong đó có việc nới lỏng quy định thị thực và mở rộng cửa ngõ nhập cảnh tại các sân bay địa phương. Visa nhiều lần với thời hạn 10 năm có thể được áp dụng cho du khách đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc và Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá thị trường du lịch Việt Nam - Hàn Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh những năm gần đây. Hàn Quốc là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc; trong quý I năm nay, con số này đạt hơn 1,3 triệu lượt.

Chiều ngược lại, khách Việt Nam đến Hàn Quốc cũng gia tăng đáng kể, với hơn 167.000 lượt trong quý I, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM TRONG QUÝ I Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Campuchia Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Australia Malaysia Lượt khách Triệu lượt 1.4 1.33 0.37 0.33 0.32 0.3 0.25 0.24 0.174 0.17

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định năm 2026 mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội cho hợp tác du lịch giữa hai nước. Bà cho biết ngành du lịch hai bên cần tăng cường kết nối để mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm chuyên biệt như du lịch văn hóa, golf, y tế và MICE (hội nghị, hội thảo).

Theo bà Mai, du khách Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm thực chất và bền vững tại Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đáp ứng bằng các điểm đến đa dạng, thân thiện, an toàn cùng chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Việt Nam cũng khuyến khích du khách Hàn Quốc trải nghiệm một đất nước hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng. Sự giao lưu hai chiều được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng du lịch mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo cơ quan này, vị thế nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch của du khách Hàn Quốc đến từ nhiều lợi thế dài hạn, trước hết là khoảng cách địa lý gần và kết nối hàng không thuận tiện.

Thời gian bay ngắn cùng mạng lưới đường bay thẳng dày đặc, kết nối Seoul, Busan với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, giúp Việt Nam phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng linh hoạt.

Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, ẩm thực và mua sắm cũng liên tục được mở rộng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách như gia đình, giới trẻ, người cao tuổi và khách công vụ.

Việt Nam phát triển đồng thời các sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và mô hình kết hợp công tác - nghỉ dưỡng (bleisure).

Các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách Hàn Quốc, dần hình thành "điểm đến mặc định" trong tâm trí, với sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

Phú Quốc, Đà Nẵng thành nơi chụp ảnh tạp chí của idol Hàn Quốc trong năm 2025. Ảnh: @marieclairekorea, @dazedkorea.