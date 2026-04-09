Mũi Né lọt top được du khách tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm

Mũi Né thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên và hoạt động du lịch thể thao đa dạng. Nơi đây cũng được mệnh danh "thủ phủ resort" với loạt cơ sở lưu trú cao cấp ôm sát bờ biển.

Du khách TP.HCM lướt ván trên biển Mũi Né, tháng 3/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 8/4, Booking.com công bố Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) lọt top 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm 2026.

Theo đó, thu thập dữ liệu giai đoạn từ 1/12/2025 đến 30/3, với thời gian nhận phòng 1/1-30/6, nền tảng du lịch toàn cầu này cho thấy Mũi Né xếp hạng 9 trên 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng giai đoạn khảo sát, Mũi Né cũng đứng thứ 8 trong 10 điểm đến Việt Nam được du khách nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất, bên cạnh Đà Nẵng, Phú Quốc và TP.HCM.

Theo Booking.com, đà tăng trưởng này phản ánh sức hút đa dạng của Mũi Né, từ các hoạt động thể thao mạo hiểm, cảnh quan tựa sa mạc đến trải nghiệm nghỉ dưỡng biển cao cấp.

Top 10 điểm đến Việt Nam được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm Top 10 điểm đến Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm Đà Nẵng Đà Nẵng TP.HCM Phú Quốc (An Giang) Nha Trang (Khánh Hòa) TP.HCM Đà Lạt (Lâm Đồng) Hà Nội Phú Quốc (An Giang) Nha Trang (Khánh Hòa) Hà Nội Hội An (Đà Nẵng) Vũng Tàu (TP.HCM) Sa Pa (Lào Cai) Hội An (Đà Nẵng) Mũi Né (Lâm Đồng) Mũi Né (Lâm Đồng) Vũng Tàu Ninh Bình Ninh Bình

Mũi Né là một trong những điểm đến có sự giao thoa giữa thiên nhiên và trải nghiệm phiêu lưu. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: "Việc Mũi Né trở thành một trong những điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu du lịch, khi du khách ngày càng tìm kiếm những điểm đến giao thoa giữa thiên nhiên và trải nghiệm phiêu lưu".

Trước đó, tháng 12/2025, Mũi Né là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt danh sách 10 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 của Booking.com, đứng cạnh Bilbao (Tây Ban Nha), Barranquilla (Colombia), Philadelphia (Mỹ), Quảng Châu (Trung Quốc), Sal (Cape Verde, Manaus (Brazil), Münster (Đức), Kochi (Ấn Độ) và Port Douglas (Australia).

Khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện sở hữu hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng nằm dọc "đất vàng" ven biển, kéo dài từ phường Phú Hài đến xã Phan Rí Cửa, tạo nên một trong những dải nghỉ dưỡng sầm uất bậc nhất Việt Nam.

Trước đó, trong danh sách Year in Search 2025 của Google ở lĩnh vực du lịch, Mũi Né xếp thứ 3 trong top 10 điểm đến được tìm kiếm, sau Đà Lạt và An Giang.

Biển Mũi Né sở hữu loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn sát biển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. Ảnh: Quỳnh Danh.