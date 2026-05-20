Thái Lan chính thức hủy bỏ miễn thị thực 60 ngày

Sau thời gian nới lỏng để phục hồi kinh tế hậu đại dịch, Thái Lan quyết định chấm dứt miễn visa 60 ngày đối với 93 quốc gia và vùng lãnh thổ do lo ngại những hệ lụy an ninh.

Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Nội các Thái Lan vừa quyết định chấm dứt chương trình miễn thị thực (visa) 60 ngày dành cho khách quốc tế. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cho biết quyết định này đồng nghĩa với việc quy định nhập cảnh đối với tất cả quốc gia thuộc diện áp dụng sẽ quay trở lại như trước thời điểm chính sách 60 ngày có hiệu lực, Bangkok Post đưa tin.

Việt Nam không bị ảnh hưởng do thuộc nhóm hiệp định song phương được miễn thị thực 30 ngày.

Nhiều tháng qua, nhà chức trách Thái Lan liên tục cảnh báo chính sách lưu trú 60 ngày - vốn được tung ra nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch hậu Covid-19 - đã mang lại những hệ lụy ngoài ý muốn. Đáng chú ý nhất là tình trạng người nước ngoài lợi dụng để ở lại lập nghiệp trái phép hoặc tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Bộ trưởng Surasak chưa công bố ngày có hiệu lực cụ thể, chỉ cho biết quyết định của Nội các sẽ được chuyển đến tất cả cơ quan chuyên trách để triển khai. Những khách quốc tế đang ở Thái Lan hoặc nhập cảnh trước khi biện pháp mới có hiệu lực vẫn được phép lưu trú theo các điều kiện visa hiện hành cho đến khi hết hạn.

Khách Việt khám phá Bangkok và cố đô Ayutthaya, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo ông Mungkorn Pratoomkaew, Cục trưởng Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, các thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Hoàng gia. Theo khung quy định mới cập nhật, mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sẽ chỉ được áp dụng một danh mục miễn thị thực duy nhất. Đồng thời, chính sách miễn visa 60 ngày đối với toàn bộ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ bị bãi bỏ.

Số lượng quốc gia được miễn thị thực 30 ngày sẽ giảm từ 57 xuống còn 54 quốc gia, ông Mungkorn từ chối tiết lộ tên của 3 nước bị loại khỏi danh sách. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ áp dụng chính sách miễn thị thực 15 ngày cho một số nước nhất định, đi kèm với việc tinh giản quy trình cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival).

Ông Mungkorn nhận định việc thay đổi chính sách nhằm giải quyết tổng hợp nhiều yếu tố bao gồm: tính đối đẳng trong quan hệ ngoại giao, các vấn đề an ninh và tình trạng chồng chéo chính sách. Trước đó, việc có quá nhiều chương trình miễn thị thực diễn ra song song đã gây nhầm lẫn cho du khách.

Tính đến ngày 17/5, lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt 12,9 triệu lượt, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2025, lượng khách đến quốc gia này cũng giảm 7% xuống còn 33 triệu lượt. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan dự báo con số này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 32 triệu lượt trong năm nay.

Dưới đây là danh sách chưa chính thức từ Bộ Ngoại giao Thái Lan về diện áp dụng nhập cảnh đối với khách du lịch sau khi bãi bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày:

Chính sách miễn thị thực Tên quốc gia 30 ngày Châu Âu : Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine, Vương quốc Anh.

: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine, Vương quốc Anh. Châu Á và Châu Đại Dương: Úc, Bhutan, Brunei, Georgia, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Đông: Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Châu Mỹ: Canada, Mỹ.

Châu Phi: Nam Phi. 15 ngày Seychelles, Maldives, Mauritius. Cấp thị thực tại cửa khẩu Azerbaijan, Belarus, Serbia, Ấn Độ. Hiệp định song phương Miễn thị thực 14 ngày: Myanmar (chỉ áp dụng đối với đường hàng không), Campuchia.

Miễn thị thực 30 ngày: Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Lào, Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Đông Timor, Việt Nam.

Miễn thị thực 90 ngày: Argentina, Brazil, Chile, Peru, Hàn Quốc.