Thái Lan tính siết visa: '30 ngày là đủ cho du khách'

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết sẽ đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực đối với du khách nước ngoài từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2023.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết chính sách miễn thị thực (visa) 60 ngày được triển khai dưới thời cựu Thủ tướng Srettha Thavisin nhằm thúc đẩy du lịch, một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế nước này. Tuy nhiên, ủy ban phụ trách chính sách thị thực do Bộ Ngoại giao chủ trì nhận định thời hạn lưu trú hiện tại có thể quá dài, Bangkok Post đưa tin.

Trong chuyến công tác tới Phuket, ông Sihasak cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ doanh nghiệp du lịch về những hệ lụy của chính sách vốn được thiết kế để kích cầu du lịch.

Tại Phuket và một số điểm đến khác, nhiều trường hợp người nước ngoài sử dụng visa 60 ngày để kinh doanh trong các lĩnh vực dành riêng cho người Thái, hoặc sở hữu bất động sản trái phép thông qua người đứng tên hộ. Ngoài ra, trong các đợt truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến, nhiều đối tượng bị bắt được xác định đã nhập cảnh bằng visa du lịch.

Theo Ngoại trưởng, thời hạn 60 ngày có thể bị lợi dụng bởi những người không đến Thái Lan với mục đích du lịch thực sự, trong đó có những trường hợp tìm cách lưu trú dài hạn mà không xin loại thị thực phù hợp.

"Trên thực tế, 30 ngày là đủ đối với phần lớn du khách", ông nói.

Du khách đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/5/2025.

Theo đề xuất, công dân thuộc diện được miễn visa sẽ được lưu trú 30 ngày và có thể xin gia hạn thêm 30 ngày. Ông nhấn mạnh biện pháp này không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay nhóm quốc tịch cụ thể nào, mà nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến lừa đảo trực tuyến và những hành vi lợi dụng chính sách.

Một số cá nhân trong các đường dây này được cho là đã tận dụng thời gian miễn visa kéo dài để nhập cảnh vào Thái Lan và di chuyển sang các nước lân cận. Ngoại trưởng khẳng định Thái Lan cam kết chào đón và phục vụ tốt du khách quốc tế, đồng thời cần đảm bảo quyền kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi gây rủi ro an ninh hoặc không phù hợp với mục đích du lịch.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THÁI LAN QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 6.7 0.82 11.15 28.04 35.55 32.97

Năm 2025, Thái Lan đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,23% so với năm 2024. Cùng với đà sụt giảm về lượng khách, doanh thu từ du lịch quốc tế cũng giảm 4,71%, còn khoảng 1,53 nghìn tỷ baht.

Xét theo thị trường nguồn, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với khoảng 4,5 triệu lượt khách, theo sau là Trung Quốc (4,4 triệu), Ấn Độ (2,4 triệu), Nga (1,8 triệu) và Hàn Quốc (1,5 triệu).

Ông Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết mục tiêu năm 2026 là đón 36,7 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 205 triệu lượt khách nội địa. Trọng tâm không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở việc nâng tần suất đi lại và mở rộng mức chi tiêu của du khách.