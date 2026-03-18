Bắt du khách nhảy vào chuồng hà mã nổi tiếng ở Thái Lan

Người đàn ông Thái Lan bị bắt giữ sau khi liều lĩnh nhảy vào khu nuôi nhốt, tiếp cận hà mã lùn Moo Deng ở khoảng cách gần để chụp ảnh.

Đột nhập chuồng hà mã lùn nổi tiếng Moo Deng Người đàn ông Thái Lan lợi dụng thời điểm nhân viên chăm sóc động vật vào buổi chiều để lén vào khu vực nuôi nhốt hà mã lùn Moo Deng.

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 17/3 tại sở thú Khao Kheow Open Zoo, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Theo đại diện đơn vị, lực lượng an ninh nhanh chóng phát hiện, khống chế người này và bàn giao cho cảnh sát để điều tra.

Trong thông báo đăng trên trang chính thức, ban quản lý cho biết người xâm nhập là công dân Thái Lan. Người này đã lợi dụng thời điểm nhân viên đang chăm sóc động vật vào chiều tối để lẻn vào khu vực hạn chế, nơi vừa là không gian riêng, vừa là nơi sinh sống của mẹ con Moo Deng.

Theo người chăm sóc, Moo Deng và các cá thể cùng đàn không bị thương. Tuy nhiên, việc bị tiếp cận ở khoảng cách quá gần có thể khiến con vật chịu tác động tâm lý nhẹ, tờ Khaosod chia sẻ.

Giới chức cảnh báo hành vi xâm nhập khu nuôi nhốt có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Du khách được yêu cầu tuân thủ các quy định an toàn, không tiếp cận những khu vực cấm nhằm đảm bảo an toàn cho cả con người lẫn động vật.

"Siêu sao" hà mã lùn Moo Deng tại sở thú ở tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Đây không phải lần đầu Khao Kheow Open Zoo gặp sự cố an ninh. Tháng 8 năm ngoái, một du khách nước ngoài đã lén đột nhập vào khu nuôi nhốt Moo Deng. Sau sự việc, vườn thú cho biết sẽ tăng cường giám sát và áp dụng thêm nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Tháng 10/2024, cơ sở này từng trình báo cảnh sát về một du khách nước ngoài dùng ná bắn trong khuôn viên. Sau vụ việc, ban quản lý kêu gọi du khách không ném vật lạ vào động vật, tăng cường nhân viên chăm sóc vào giờ cao điểm. Giám đốc vườn thú cho biết từng có trường hợp ném cả vỏ sò vào Moo Deng.

Moo Deng được tổ chức sinh nhật tròn một tuổi hồi tháng 7/2025 với bữa tiệc trái cây và rau củ. Tên gọi "Moo Deng" trong tiếng Thái có nghĩa là "thịt heo nảy bật", gợi sự đáng yêu, dí dỏm.

Nhân viên vệ sinh tắm cho mẹ con hà mã lùn Moo Deng.

Con vật nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một tháng ra mắt. Moo Deng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội qua các ảnh meme và video ghi lại cảnh chơi đùa cùng mẹ và người chăm sóc. Hình ảnh của con vật thậm chí còn được các đội thể thao và doanh nghiệp sử dụng.

Sức hút của Moo Deng góp phần kéo lượng lớn du khách tới tham quan sở thú, cách thủ đô Bangkok khoảng hai giờ lái xe. Trung bình mỗi ngày, nơi đây đón từ 3.000 đến 5.000 lượt khách, doanh thu tăng mạnh nhờ bán các sản phẩm như quần áo, chăn đệm và nhiều mặt hàng in hình Moo Deng.

Hà mã lùn là loài quý hiếm có nguồn gốc từ Tây Phi. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), toàn cầu hiện chỉ còn khoảng 2.000-2.500 cá thể. Loài này đang bị đe dọa do nạn săn trộm và mất môi trường sống.