Cô gái Anh kể mức sống 'rẻ khó tin' ở Đà Nẵng

Sống chật vật ở Anh, cô gái trẻ chọn Đà Nẵng làm nơi ở mới với chi phí sinh hoạt thấp, môi trường thoải mái và an toàn.

Katie Smith và bạn trai chuyển đến Việt Nam sống từ tháng 10/2025.

Mắc kẹt trong vòng xoáy chi tiêu đắt đỏ tại Anh, Katie Smith, 29 tuổi, đến từ thị trấn ven biển Redcar (Yorkshire), từng phải sống dựa vào gia đình dù đã đi làm. Công việc trợ giảng chỉ mang lại thu nhập hạn chế, khiến cô luôn trong trạng thái túng thiếu từ tháng này sang tháng khác, khó có khả năng thuê nhà riêng hay tích lũy cho tương lai.

Sau 4 tháng du lịch bụi tại châu Á cùng bạn trai Dan (32 tuổi, người Ireland), Katie nhận ra lối sống tại khu vực này phù hợp hơn với mình: chậm rãi, ít áp lực và chi phí tiết kiệm.

Chia sẻ trên The Sun, cặp đôi cho biết quyết định chuyển đến Việt Nam vào tháng 10/2025. Ban đầu, họ thử sống tại Hà Nội nhưng rời đi sau 10 ngày vì cảm thấy môi trường quá đông đúc.

Sau đó, cả hai chọn Đà Nẵng, nơi Katie gọi là “Miami của châu Á” và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại đây, cô làm giáo viên TEFL trực tuyến, dạy kèm trẻ em với lịch làm việc khoảng 26 giờ mỗi tuần, ít hơn đáng kể so với trước nhưng vẫn đảm bảo thu nhập ổn định.

“Tôi không còn cảm giác kiệt sức như trước nữa”, Katie chia sẻ.

Theo khảo sát Expat Insider 2024 của InterNations, Việt Nam là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp. Khoảng 86% người nước ngoài đánh giá chi phí sinh hoạt tại đây là hợp lý, góp phần khiến Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn cho những ai muốn sinh sống lâu dài.

Tại Đà Nẵng, Katie và bạn trai thuê căn hộ với giá khoảng 284 bảng Anh (8,9 triệu đồng) mỗi tháng, đã bao gồm toàn bộ chi phí điện, nước và Wi-Fi. Thực phẩm hàng tuần cho hai người chỉ khoảng 20 bảng Anh (630.000 đồng).

Ăn ngoài thậm chí còn rẻ hơn nấu ăn. Một bữa ăn tại quán địa phương chỉ khoảng 2 bảng Anh (63.000 đồng), trong khi bữa ăn ba món kèm đồ uống khoảng 8 bảng Anh (250.000 đồng).

Giá đồ uống có cồn rất phải chăng, bia khoảng 1 bảng Anh (31.000 đồng) và cocktail từ 1,4 bảng Anh (44.000 đồng).

Các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc cá nhân cũng rẻ hơn đáng kể so với Anh. Katie cho biết cô làm móng với giá khoảng 7 bảng Anh (khoảng 220.000 đồng), nhuộm tóc highlight trọn gói khoảng 60 bảng Anh (khoảng 1,9 triệu đồng), trong khi tại Anh có thể lên đến hơn 100 bảng.

Dịch vụ gội và sấy tóc chỉ khoảng 4 bảng Anh (khoảng 125.000 đồng), massage đá nóng 75 phút khoảng 15 bảng Anh (470.000 đồng), còn tẩy trắng răng khoảng 110 bảng Anh (3,4 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức 340 bảng tại Anh.

Khi nói đến phương tiện đi lại, Katie chia sẻ: "Ở đây chúng tôi đi xe đạp và thuê xe thay vì mua. Giá thuê khoảng 4 bảng Anh (125.000 đồng)/ngày và tiền xăng khoảng 3 bảng Anh (94.000 đồng) cho một bình đầy. Nếu đi taxi, một chuyến 15 phút tốn khoảng 1,10 bảng Anh (35.000 đồng)".

Nhờ chi phí sinh hoạt thấp, dù chi tiêu khá thoải mái, Katie cho biết họ vẫn có thể tiết kiệm khoảng 800-900 bảng Anh mỗi tháng (tương đương 25-28 triệu đồng) nếu quản lý ngân sách hợp lý.

Dù vậy, cuộc sống tại Việt Nam không phải lúc nào cũng thuận lợi. Katie cho biết giao thông khá hỗn loạn, đặc biệt ở các thành phố lớn và điều khó khăn nhất với cô là cảm giác xa gia đình.

Ngoài ra, cô cũng gặp phiền toái từ tình trạng xây dựng diễn ra thường xuyên. “Công trình ở khắp mọi nơi, họ bắt đầu làm việc từ rất sớm, khoảng 7h30 và điều đó thường khiến tôi thức giấc”, cô chia sẻ. Tuy nhiên, Katie cho rằng những lợi ích mà cuộc sống tại đây mang lại vẫn lớn hơn nhiều so với những bất tiện.

“Chúng tôi đã lựa chọn lối sống này và tôi thực sự rất hài lòng với quyết định đó”, Katie nói, đồng thời cho biết cô chưa có kế hoạch cụ thể quay lại Anh trong thời gian tới.