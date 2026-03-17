Khách Tây đi qua đường, được mời vào dự đám cưới ở Tây Nguyên

Thấy 2 du khách nước ngoài dừng trước đám cưới vì tò mò, nhiều người trong tiệc ở Đắk Lắk đã chủ động mời vào uống bia, chụp ảnh và cùng hô "1-2-3 dô".

Khách Tây đi phượt ngang được mời vào đám cưới ở Đắk Lắk Đi ngang một đám cưới ở Đắk Lắk, hai du khách nước ngoài dừng lại vì tò mò, được mời vào uống bia, chụp ảnh và cùng hô "1-2-3 dô".

Đầu tháng 3, khi đi ngang một đám cưới tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, hai du khách nước ngoài cùng hướng dẫn viên dừng lại trước cổng vì tò mò muốn xem đám cưới Việt Nam diễn ra thế nào. Từ bên ngoài, họ quan sát rạp cưới với phông bạt lớn, khách ra vào tấp nập và không khí nhộn nhịp bên trong.

"Một số người trong tiệc cưới nhanh chóng nhận ra hai vị khách lạ đứng bên ngoài nên chủ động chào hỏi, ra hiệu mời vào chung vui", Nguyễn Thị Thanh Thảo, khách mời của đám cưới và là người quay đoạn video, nói với Tri Thức - Znews.

Theo Thảo, khi bước vào bàn tiệc và được mời bia, hai du khách có phần ngại ngùng. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của người dân, họ nhanh chóng thoải mái hơn và hòa vào không khí chung. Hai bên chủ yếu giao tiếp bằng cử chỉ do mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, song không làm giảm sự sôi nổi của buổi tiệc.

Hai du khách nước ngoài được mời vào đám cưới ở Đắk Lắk ngày 5/3.

Một trong những khoảnh khắc khiến mọi người bật cười là hai vị khách cùng khách mời hô "1-2-3 dô" rồi nhún nhảy theo nhạc trong đám cưới. Họ chỉ uống một ly bia rồi tiếp tục lịch trình, không dùng món ăn trong tiệc.

"Hướng dẫn viên và tài xế đi cùng họ cũng không vào trong. Do không khí đám cưới khá ồn ào nên mọi người cũng không hỏi họ đến từ quốc gia nào", Thảo nói.

Trong lúc hai vị khách ở lại, nhiều người trong tiệc tranh thủ xin chụp ảnh chung, khiến không khí càng thêm nhộn nhịp. Khi rời đi, họ vẫy tay chào và nói lời cảm ơn gia đình cùng khách mời trong tiệc.

Theo Thảo, hôm đó có hai đoàn du khách nước ngoài đi ngang qua đám cưới. Những người xuất hiện trong đoạn video là đoàn thứ hai. Cô cảm thấy thú vị khi những người nước ngoài tò mò, muốn tìm hiểu đám cưới Việt Nam.

"Hai du khách đang trên đường tham quan các địa điểm du lịch gần đó. Sau khi giao lưu một lúc với khách mời, họ tiếp tục hành trình, có thể hướng về thác Dray Nur", cô nói.

Thảo chụp ảnh cùng một trong hai du khách nước ngoài.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài được mời trải nghiệm đám cưới ở Việt Nam.

Tháng 11/2025, trong đám cưới của cô dâu Trần Thị Vân Anh (quê Yên Bái, nay là Lào Cai) và chú rể Tiết Hải Đoàn (quê Thanh Hóa, sống tại Hà Nội), hai du khách nước ngoài đạp xe phượt ngang qua cũng được mời vào dự tiệc.

Hai vị khách tỏ ra thích thú khi lần đầu tham dự đám cưới Việt Nam. Họ được mời thưởng thức mâm cỗ cưới gồm chả mực, gà luộc, tôm luộc, xôi, giò và rau củ luộc. Gia đình còn hướng dẫn họ nâng ly theo kiểu Việt Nam với câu hô "1, 2, 3 dô".

Sau bữa tiệc, hai vị khách chào mọi người rồi tiếp tục hành trình. Khi đoàn đưa dâu di chuyển, hai bên lại tình cờ gặp nhau và vẫy tay chào.

Hai vị khách Tây "nhập gia tùy tục" khi được mời vào dự đám cưới ở Lào Cai, tháng 11/2025.

Hướng dẫn viên Vũ Ngọc Sơn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết khoảng 30% du khách nước ngoài đến Việt Nam muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống người dân địa phương. Những hoạt động nghe có vẻ lạ nhưng lại thu hút khách quốc tế, như chăn gà, chăn vịt, thăm "bà đẻ", rửa bát hay đi dạo quanh nghĩa trang để nghe kể về tín ngưỡng của người Việt.

Sau nhiều năm dẫn khách Tây trải nghiệm độc lạ, Sơn từng đối mặt nhiều ý kiến trái chiều cho rằng "tour thiếu chỉn chu". Tuy nhiên, điều anh quan tâm hơn hết là cảm nhận của khách hàng.

"Nhiều du khách bảo sau chuyến đi, họ cảm giác như một người dân địa phương. Đó mới là giá trị thực sự của du lịch, kết nối và để lại cảm xúc", nam hướng dẫn viên nói.