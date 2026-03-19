Khách Thái Lan xăm chữ 'Tôi yêu Việt Nam'

Du khách Thái Lan bật khóc khi được chủ quán hải sản ôm và dặn dò giữa Đà Nẵng. Sau chuyến du lịch, anh quyết định xăm dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" lên tay trái.

Khách Thái Lan bật khóc sau cái ôm của chủ quán hải sản ở Đà Nẵng Du khách Foam bật khóc khi nhận được sự chăm sóc, hỏi thăm của vợ chồng chủ quán hải sản ở Đà Nẵng.

Đầu tháng 3, du khách Thái Lan tên Foam cùng nhóm bạn có chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Đà Nẵng, Hội An. Ngay khi đến Đà Nẵng, cả nhóm khám phá các món ăn địa phương, ghé các điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Tại Hội An, họ đi dạo phố cổ, ngồi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu.

Cái ôm bất ngờ

Một buổi tối ở Đà Nẵng, trong lúc đi bộ tìm quán ăn trên đường Võ Nguyên Giáp, nhóm của Foam dừng tại một quán hải sản. Do bận sắp xếp thuê xe máy, họ không thể ngồi lại dùng bữa, phải mua đồ ăn mang về.

Trước khi rời đi, Foam dùng ứng dụng dịch trên điện thoại để gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn chú rất nhiều vì đã chào đón chúng cháu nồng nhiệt như vậy. Cháu rất tiếc vì hôm nay không thể ở lại ăn tại quán của chú. Chú thực sự rất tốt bụng".

Đọc xong, chủ quán bất ngờ tiến tới ôm Foam, dặn dò cả nhóm đi xe máy cẩn thận. Ông còn cảnh báo du khách có thể bị tính giá cao khi đi taxi trong thành phố, rồi gợi ý thêm một số địa điểm nên ghé thăm tại Đà Nẵng.

"Sự tử tế của chủ quán khiến tôi bật khóc. Tôi cảm thấy mình không còn là khách du lịch nữa mà như người thân trong gia đình. Khoảnh khắc đó thực sự đã làm tôi quá đỗi xúc động", Foam nói với Tri Thức - Znews.

Foam và nhóm bạn trong chuyến du lịch Đà Nẵng, Hội An đầu tháng 3. Ảnh: @foofoamm.m.

Arisa, một thành viên trong nhóm, đã chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội, thu hút hơn 500.000 lượt xem. Trong khi đó, một video "nhập gia tùy tục" học nói tiếng Việt của Foam cũng nhận về 1,3 triệu lượt tương tác.

Trước khi kết thúc hành trình, Foam đến tiệm xăm trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, nơi anh đã đặt lịch từ trước. Thuận Nguyễn, người trực tiếp xăm hình, cho biết vị khách đến vào ngày 9/3, đã đặt lịch trước 3-4 ngày từ trước chuyến bay sang Việt Nam.

Theo kế hoạch, Foam chỉ xăm 3 hình nhỏ, gồm trái tim đỏ, con bướm và một chi tiết ánh sáng đơn giản. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, du khách bày tỏ mong muốn có thêm một hình liên quan Việt Nam.

Foam trải nghiệm ẩm thực, ngồi thuyền thúng tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: @foofoamm.m.

"Tôi yêu Việt Nam"

Foam nói rất yêu người Việt Nam, nhưng những ý tưởng tìm trên Google chưa thể hiện được hết cảm xúc của anh. Thấy vậy, Thuận gợi ý xăm dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam".

Ban đầu, Foam muốn xăm chữ "Việt Nam" màu đỏ, còn "Tôi yêu" màu đen. Tuy nhiên, Thuận đề xuất để toàn bộ dòng chữ màu đỏ cho hài hòa. Du khách đồng ý giao phần thiết kế cho thợ xăm.

Sau khi hoàn thiện, Foam bày tỏ sự hài lòng và xúc động với hình xăm này. Trân trọng tình cảm của vị khách, Thuận quyết định tặng miễn phí hình xăm. "Cụm từ 'Tôi yêu Việt Nam' chính xác là cảm xúc của tôi trong suốt thời gian ở đây", Foam nói.

Foam chụp ảnh cùng artist Thuận Nguyễn sau khi hoàn thành hình xăm "Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: Thuận Nguyễn.

Tiệm của Thuận chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Những hình xăm liên quan Việt Nam khá phổ biến, như nón lá, lá cờ, cầu Rồng Đà Nẵng, hoa sen, thiếu nữ Việt hay hình ảnh Hội An. Với những khách có nhu cầu xăm hình về văn hóa Việt Nam, anh sẵn sàng tặng làm kỷ niệm hoặc giảm giá.

Foam cho biết mỗi hình xăm với anh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng và phải mang ý nghĩa riêng. "Tôi luôn ngưỡng mộ văn hóa Việt Nam, nhất là nghệ thuật và sự sáng tạo. Trong chuyến đi này, tôi muốn làm điều gì đó để đánh dấu sự kết nối sâu sắc mà tôi cảm nhận được với nơi đây", anh nói.

LƯỢNG KHÁCH THÁI LAN ĐẾN VIỆT NAM TỪ 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 218.025 266.984 301.587 349.31 509.802 0 0 202.246 489.174 418.054 457.775

Câu chuyện của Foam cũng phản ánh xu hướng ngày càng nhiều du khách Thái Lan chọn Đà Nẵng làm điểm đến. Hai tháng đầu năm, thành phố đón 62.683 lượt khách Thái Lan, cho thấy đà tăng trưởng ổn định.

Trước đó, trong năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận khoảng 313.000 lượt khách từ thị trường này, chiếm 4,1% tổng lượng khách quốc tế. Nhờ lợi thế kết nối qua Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng đường bay trực tiếp Bangkok - Đà Nẵng, lượng khách Thái Lan đến thành phố đang tăng đều, trở thành một trong những thị trường quốc tế tiềm năng.

Kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm, Foam cho biết cả nhóm bất ngờ khi các video nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Anh cũng hào hứng khi trở nên "nổi tiếng" tại đây, gửi lời cảm ơn những người đã yêu thương.

"Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam vào năm sau", anh nói.