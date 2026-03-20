Thái Lan lo lắng

Giá nhiên liệu tăng, chi phí sinh hoạt leo thang và gián đoạn hàng không khiến du khách chần chừ, buộc doanh nghiệp du lịch Thái Lan hạ kỳ vọng trong mùa Songkran năm nay.

Du khách và người dân vui đùa té nước trong dịp lễ Songkran tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/4/2025.

Giới kinh doanh du lịch Thái Lan đang đối mặt nhiều lo ngại khi niềm tin vào thị trường năng lượng suy giảm có thể làm "nguội" sức mua trong dịp Songkran (lễ hội té nước đánh dấu năm mới) sắp tới, Bangkok Post đưa tin.

Ông Wasuchet Sophonsathien, cố vấn Hiệp hội các nhà khai thác vận tải Thái Lan, cho biết giá nhiên liệu tăng trong ngắn hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại dịp lễ vào tháng tới. Dù một số du khách đã đặt tour liên tỉnh, phần lớn vẫn chờ đợi diễn biến giá xăng trước khi quyết định.

Theo ông, sự thiếu chắc chắn về chi phí khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành chưa dám tung sản phẩm mới, do lo ngại biên lợi nhuận bị thu hẹp. Hiệp hội đang lên kế hoạch làm việc với các đối tác như Hiệp hội khách sạn Thái Lan và Hiệp hội đại lý du lịch nhằm xây dựng kịch bản ứng phó, tránh nguy cơ thị trường suy giảm.

Tại địa phương, bà Nattharin Pongvittayapanu, Chủ tịch Phòng thương mại Kanchanaburi, nhận định mùa Songkran năm nay có thể kém sôi động hơn. Ngoài giá nhiên liệu, chi phí sinh hoạt tăng cao và mức tiết kiệm giảm khiến người dân có xu hướng cắt giảm các chuyến đi giải trí.

Một số doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động như thường lệ nhưng chấp nhận lợi nhuận thấp hơn. Trong khi đó, nhiều đơn vị khác chủ động giảm số lượng tour, chờ thị trường rõ ràng hơn.

Bà Nutsarai Chaijindaratana, Chủ tịch Hiệp hội du lịch và dịch vụ Sriracha - Koh Si Chang, cho rằng các điểm đến như Chon Buri ít chịu tác động hơn nhờ khoảng cách gần Bangkok và nhu cầu du lịch nội địa ổn định trong dịp lễ.

Dù vậy, tốc độ đặt phòng vẫn chậm hơn kỳ vọng. Tỷ lệ đặt trước hiện chỉ đạt khoảng 60%, thấp hơn mức 70% cùng kỳ các năm trước. Xu hướng này cho thấy du khách Thái Lan đang trì hoãn kế hoạch, trong khi lượng khách quốc tế giảm do gián đoạn chuyến bay liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Trong trường hợp thị trường không cải thiện, nhiều khách sạn có thể cắt giảm chi phí nhân sự bằng cách cho nhân viên nghỉ phép luân phiên. Tuy nhiên, các đơn vị này tránh giảm giá phòng để không tạo ra cạnh tranh thiếu lành mạnh. Song song đó, một số khách sạn bắt đầu chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời nhằm tiết giảm chi phí điện trong bối cảnh giá năng lượng leo thang.