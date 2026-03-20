Cảnh đối lập tại Lý Sơn - Phú Quý

Nhiều khách sạn, homestay tại Phú Quý hiện kín 70-90% phòng. Trong khi đó, Lý Sơn ghi nhận lượng khách chỉ đông vào cuối tuần và dịp lễ 30/4-1/5.

Từ tháng 3, đảo Phú Quý (Lâm Đồng) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) bước vào mùa biển êm và nước trong, những chuyến tàu nhộn nhịp đưa đón du khách. Sau thời gian du lịch yên ắng trong mùa gió bấc, khách sạn, homestay và đơn vị cung cấp tour trải nghiệm bắt đầu đón mùa du lịch mới.

Phú Quý đẹp nhất tháng 1-6, cao điểm rơi vào tháng 3-5, khi biển ít động, trong xanh. Trong khi đó, Lý Sơn thường đông khách vào tháng 4-8 bởi trời ít mưa, nắng đẹp.

Phú Quý kín khách

Theo số liệu từ UBND đặc khu Phú Quý, tính đến tháng 2, toàn đảo có gần 70 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 giường.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Lê Lanh, chủ Thùy Dương Homestay, cho biết lượng khách đặt phòng tại Phú Quý bắt đầu tăng từ đầu tháng 3. Homestay của cô có 3 phòng thường và 4 phòng view biển, tháng 3 đã kín 60% do thỉnh thoảng còn gió.

"Tháng 4-5, khoảng 70-80% phòng đã kín vào cuối tuần, trong tuần đạt công suất 40-50% và cũng đang lấp nhanh, khách tập trung ở phòng view biển", cô nói.

Tại La Mer Boutique của Lê Huyền, 78% phòng đã kín trong tháng 3, con số có thể lên đến 90% nếu không có trường hợp dừng tàu. Hiện thời tiết đang đẹp, sóng êm. Cô đã kín 89% phòng cho tháng 4 và 67% phòng của tháng 5.

Huyền cho biết: "Năm nay lượng khách vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại có xu hướng đặt sát ngày để canh thời tiết. Trước đây đặt sớm một tháng, giờ chỉ một tuần hoặc 10 ngày".

Đợt cao điểm du lịch cũng là mùa lặn biển tại Phú Quý. Theo một đơn vị chuyên tour lặn biển, công suất bán tour trong tháng 3-5 chạm mức 70%, tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó tháng 4 đạt 85%. Điểm lặn chủ yếu tại Bãi Cạn.

Tại đơn vị Yosea cũng cho thấy sức nóng của tour lặn tự do. Sau nửa đầu tháng 3 bị ảnh hưởng gió, lượng khách bắt đầu lấp kín các ngày. Trong thời gian 21-27/3, đơn vị dẫn 6-15 khách/ngày.

Về phía tàu cao tốc, đại diện Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express), đơn vị vận hành tàu Trưng Trắc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý, cho biết lượng khách bắt đầu đông từ gần cuối tháng 3. Giá vé khoảng 370.000 đồng/người.

Lý Sơn thưa khách trong tuần

Trong khi đó, nhiều chủ cơ sở lưu trú tại Lý Sơn ghi nhận lượng khách chỉ tập trung đông vào cuối tuần và dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới. Hiện đảo có hơn 130 cơ sở lưu trú, theo UBND đặc khu Lý Sơn.

Hải Yến Homestay vừa đi vào vận hành với 8 phòng hướng biển. Đại diện homestay cho biết thời tiết Lý Sơn tháng 3 chưa vào thời điểm lý tưởng nhất, công suất chỉ đạt 60%, trong tuần khoảng 20%. Tháng 4-6, lượng khách đặt qua nền tảng trực tuyến đạt khoảng 40-50%, tập trung vào cuối tuần.

"Hiện đã có khách liên hệ đặt phòng cho dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Tỷ lệ lấp phòng là 80-90%", đại diện homestay thông tin.

Vũ Thanh Nhài, điều hành Phú Sỹ Hotel, cho biết do gió và sóng, mùa đón khách ở đảo cao điểm gần cuối tháng 4 đến khoảng tháng 8. Công suất cuối tuần trong tháng 4-6 đạt 80%, trong tuần khoảng 20-40%. Lượng khách trong tuần ít hơn năm trước và có xu hướng lưu trú ngắn hơn.

"Dịp 30/4-1/5, khách sạn kín toàn bộ phòng từ tháng trước", cô nói.

Thanh Nhài nhìn nhận giá vé tàu Sa Kỳ - Lý Sơn tăng một phần kéo giảm lượng khách, nhưng chỉ khoảng 10%, do khách đã quen tour biển đảo và chấp nhận chi trả.

Tuy nhiên, lượng khách đến đặc khu ngày càng đông, kể cả khách nước ngoài, nếu không sớm điều chỉnh giá vé, khả năng du khách sẽ chuyển hướng quan tâm các điểm đến khác. Đơn cử, ngày 19/3, khách sạn của cô đã có 3 khách hủy phòng và hoãn chuyến đến đảo.

"Mong tuyến tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn mới được thực thi để phát triển du lịch Lý Sơn và thuận tiện đón khách mùa cao điểm", Nhài bày tỏ.

Phía hoạt động lặn biển, Lợi Nguyễn, hướng dẫn viên địa phương kiêm cung cấp tour lặn đảo Bé, cho biết mùa lặn khởi động từ tháng 3, khi nước trong, nhưng vẫn chưa nhiều khách. Tháng 4, đơn vị chỉ còn trống 7 ngày, đều là ngày trong tuần. Tháng 5 kín 60% khách vào cuối tuần.

Theo khảo sát, hiện vé từ cảng Sa Kỳ đi Lý Sơn có giá 227.000 đồng/vé đối với tàu Super Biển Đông, Super 2 Biển Đông, Siêu tốc Hòa Bình.

Trước đó, đối với khách du lịch, giá vé tăng 207.000 đồng/vé lên 237.000 đồng/vé. Tuy nhiên, từ ngày 18/3, Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ vận tải Biển Đông, chủ đôi tàu khách Super Biển Đông và Super 2 Biển Đông, đã giảm 10.000 đồng.

Giữa lúc giá vé tàu tăng, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) vừa có văn bản gửi UBND Quảng Ngãi, UBND đặc khu Lý Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi xin phép hoạt động lại tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (tạm dừng từ tháng 11/2023) và tự do bán vé trên hệ thống. Cam kết giảm tối thiểu 20% giá vé và giữ nguyên giá trong 10 năm.

Năm 2025, đặc khu Phú Quý đón khoảng 178.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng 24%. Đặc khu Lý Sơn cũng đón hơn 187.000 lượt khách, trong đó có 2.655 lượt khách quốc tế.