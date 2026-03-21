Cảnh tượng khó tin tại sân bay Hàn Quốc

Sảnh đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) quá tải trước buổi concert của BTS. Hành khách chen lấn, phải chờ 1-2 tiếng để nhập cảnh.

Đống vali ngổn ngang tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Allkpop.

Sảnh đến tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) rơi vào tình trạng quá tải khi người hâm mộ nhóm BTS từ khắp thế giới đổ về Seoul tham dự buổi concert (biểu diễn) ngày 21/3. Khu vực này được mô tả "giống như một khu chợ đông đúc", với hàng dài người xếp hàng chờ nhập cảnh, làm dấy lên lo ngại về trải nghiệm ban đầu của du khách quốc tế.

Theo Allkpop, hành khách phản ánh thời gian chờ làm thủ tục nhập cảnh thường kéo dài từ 1-2 tiếng, đặc biệt tại nhà ga số 2. Tình trạng ùn tắc được cho là xuất phát từ việc thiếu nhân sự tại Cơ quan Xuất nhập cảnh Incheon thuộc Bộ Tư pháp, khiến chỉ một số ít quầy dành cho khách quốc tế hoạt động trong giờ cao điểm.

Dù đã huy động thêm nhân viên sân bay và tình nguyện viên hỗ trợ, tình trạng tắc nghẽn vẫn tiếp diễn, cho thấy áp lực lớn trong việc xử lý lượng khách quốc tế gia tăng đột biến.

Một du khách nước ngoài tên A. cho biết đã đến nhà ga số 2 trên chuyến bay của Korean Air từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp). Người này mô tả khu vực sảnh đến đông nghẹt, với hàng người nối dài không dứt.

Mất hơn hai tiếng để hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hải quan và nhận hành lý, A. lỡ chuyến xe buýt đã đặt trước. Khi liên hệ tổng đài để phản ánh, hành khách được giải thích nguyên nhân do lượng khách cuối tuần tăng cao.

Du khách quốc tế chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Allkpop.

Trong khi đó, một du khách khác tên B. cho biết mất 1 tiếng 20 phút để rời khỏi sảnh đến, riêng khâu nhập cảnh đã kéo dài hơn một tiếng. Theo người này, cảnh tượng hỗn loạn với hàng trăm người chen lấn, xô đẩy và la hét khi xếp hàng, trong khi không có nhân viên điều phối, khiến họ cảm thấy có nguy cơ bị chèn ép.

Trước tình trạng này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã tăng cường nhân lực và mở rộng các làn kiểm tra nhập cảnh tại sân bay Incheon. Cơ quan này yêu cầu nhân viên báo cáo sớm, làm việc ngoài giờ để tăng cường hướng dẫn hành khách.

Bộ Tư pháp cũng điều động nhân sự từ 5 cơ quan xuất nhập cảnh tại khu vực thủ đô tới sân bay Incheon, bổ sung 54 nhân viên từ các bộ phận hỗ trợ của Văn phòng Xuất nhập cảnh sân bay sang làm nhiệm vụ kiểm tra. Tổng cộng 74 nhân sự được phân công trực tiếp xử lý thủ tục nhập cảnh.

Bên cạnh đó, số làn kiểm tra có nhân viên cũng được tăng mạnh trong các khung giờ cao điểm nhằm giảm áp lực cho khu vực sảnh đến.

Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung-ho yêu cầu các đơn vị "huy động tối đa năng lực kiểm tra" trong bối cảnh lượng du khách tăng cao. Ông nhấn mạnh cần đảm bảo cả người dân và du khách quốc tế có thể tham dự buổi biểu diễn an toàn, thuận lợi.

Màn hình trình chiếu ánh sáng phủ lên cổng Sungnyemun tối 20/3, một ngày trước concert tái xuất được mong đợi của BTS. Ảnh: Korea Times.

Ngày 21/3, BTS sẽ tổ chức buổi biểu diễn miễn phí kéo dài một giờ, đánh dấu sự trở lại với đầy đủ 7 thành viên. Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng bố tại một số khu vực trung tâm Seoul khi dự kiến thu hút hơn 260.000 người tham dự.

Sân khấu được thiết kế mang tính biểu tượng khi nhóm dự kiến xuất hiện bằng cách đi bộ dọc "Con đường Hoàng gia", từ cổng Geunjeong, qua cổng Heungnye và kết thúc tại sân khấu chính. Sự kiện được phát trực tiếp trên Netflix tới khoảng 50 triệu người xem tại 190 quốc gia, với các ca khúc như Dynamite và bài hát mới SWIM.