Hàn Quốc cảnh báo về concert BTS, không muốn lặp lại thảm kịch Itaewon

Hàn Quốc nâng mức cảnh báo khủng bố, lập vùng kiểm soát và triển khai hàng loạt biện pháp an ninh trước concert BTS trong bối cảnh lo ngại rủi ro từ sự kiện đông người.

Theo Korea Times, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng bố tại một số khu vực trung tâm Seoul trước buổi concert tái xuất miễn phí của nhóm nhạc BTS diễn ra ngày 21/3 tại quảng trường trung tâm Gwanghwamun, nơi dự kiến thu hút hơn 260.000 người.

Mức cảnh báo được nâng từ cấp thấp nhất "chú ý" lên cấp "cảnh giác" - cấp độ thứ 2 trong thang 4 cấp tại các quận Jongno và Jung, áp dụng từ ngày 19-21/3 nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ tấn công khủng bố.

"Trong bối cảnh những bất ổn từ tình hình quốc tế, Chính phủ nhận định không thể loại trừ khả năng xảy ra mối đe dọa đối với các sự kiện tập trung đông người như concert của BTS. Chúng tôi sẽ triển khai biện pháp phòng ngừa với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người dân", thông cáo của Văn phòng Chính phủ nêu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi người dân hợp tác, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh tại hiện trường và báo cáo các hành vi phe vé, nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn.

Cảnh sát Seoul cho biết sẽ thiết lập khu vực kiểm soát đám đông với sức chứa 100.000 người quanh sân khấu. Khu vực này được thiết kế với mật độ tối đa một người trên mỗi mét vuông.

Trong ngày diễn ra sự kiện, cảnh sát sẽ triển khai các điểm kiểm tra ngẫu nhiên, huy động 72 đơn vị cảnh sát cơ động và 35 đội điều tra. Người tham dự khi vào khu vực kiểm soát phải đi qua cổng dò kim loại và kiểm tra vật dụng nguy hiểm.

"Chúng tôi tạo điều kiện an toàn cao nhất có thể, do tính chất sự kiện mở với lượng người lớn, đồng thời rút kinh nghiệm từ thảm kịch giẫm đạp Itaewon", đại diện cảnh sát cho biết.

Sự kiện không chỉ thu hút đám đông mà còn tạo hiệu ứng kinh tế đáng kể. Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, tour diễn tại 34 thành phố của BTS có thể mang lại khoảng 1.200 tỷ won ( 840 triệu USD ) cho mỗi đêm diễn.

The Guardian dẫn nhận định các nhà kinh tế cho rằng riêng chặng Bắc Mỹ có thể tạo ra giá trị hàng chục nghìn tỷ won, vượt con số khoảng 7.000 tỷ won từ tour 60 đêm của Taylor Swift tại khu vực này.

Tại Seoul, hiệu ứng "BTSnomics" đã xuất hiện trước khi nhóm phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên Arirang. Giá phòng khách sạn 5 sao gần trung tâm tăng lên tới 2 triệu won mỗi đêm, trong khi các trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế và cửa hàng K-Pop chuẩn bị đón lượng lớn du khách.

Ngày 21/3, BTS sẽ tổ chức buổi biểu diễn miễn phí kéo dài một giờ, sân khấu được thiết kế mang tính biểu tượng khi nhóm dự kiến xuất hiện bằng cách đi bộ dọc "Con đường Hoàng gia", từ cổng Geunjeong, qua cổng Heungnye và kết thúc tại sân khấu chính.

Sự kiện được phát trực tiếp trên Netflix tới khoảng 50 triệu người xem tại 190 quốc gia, với các ca khúc như Dynamite và bài hát mới SWIM.