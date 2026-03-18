Tôi 'tưởng chết', chờ cứu hộ 40 phút trên núi tuyết Na Uy

Một mình trekking trên núi tuyết Na Uy, tôi rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt, toàn thân co cứng. Tôi trải qua 40 phút "dài nhất cuộc đời" chờ cứu hộ giữa bão tuyết.

Khách Việt 'tưởng chết' khi một mình leo núi tuyết ở Na Uy Vinh Nguyễn đã có quyết định sai lầm khi leo núi tuyết một mình ở Na Uy, trải qua 40 phút bất động trên núi tuyết, không thể di chuyển trước khi đội cứu hộ kịp đến nơi.

Tôi ngồi sụp xuống giữa tuyết, co ro và run rẩy. Trời tối dần, cơ thể không còn nghe theo ý mình. Lần đầu tiên, tôi hiểu rõ mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm thực sự.

40 phút nằm bất động giữa núi tuyết lạnh ở quần đảo Lofoten thuộc Na Uy vào đầu tháng 3 vừa qua là 40 phút dài nhất cuộc đời khi tôi phải "trả giá" cho quyết định leo núi một mình giữa mùa đông.

Tôi là Nguyễn Lê Quang Vinh, 34 tuổi, được biết đến với biệt danh @itsmevinh, travel blogger sống tại TP.HCM. Tôi bắt đầu chia sẻ nội dung du lịch từ khoảng 4 năm trước.

Khắc nghiệt

Chuyến đi đến vùng núi tuyết Bắc Âu đã được tôi lên kế hoạch từ vài tháng trước. Tôi chọn Na Uy vì đây là một trong những khu vực hội tụ cảnh quan ấn tượng nhất thế giới như cực quang, fjord (vịnh hẹp), núi tuyết, biển và nhất là những cung trekking (đi bộ đường dài) nổi tiếng.

Trước chuyến đi, tôi tìm hiểu về địa hình, thời tiết và các cảnh báo an toàn. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình đã đánh giá chưa đủ mức độ khắc nghiệt của mùa đông nơi đây, nhất là khi đi một mình.

Tôi từng có kinh nghiệm trekking, nhưng chủ yếu trong điều kiện thời tiết bình thường hoặc cuối xuân, khi tuyết chỉ còn lại một phần. Trekking trong môi trường băng tuyết là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Tôi chuẩn bị các trang thiết bị cơ bản như quần áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, giày trekking, găng tay, mũ. Nhưng thực tế cho thấy chừng đó vẫn chưa đủ cho điều kiện khắc nghiệt của vùng này.

Tôi quyết định leo núi tuyết một mình giữa mùa đông khắc nghiệt ở Na Uy.

Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết trước khi leo núi Reinebringen. Trên lý thuyết, thời tiết không quá xấu. Nhưng thực tế, điều kiện trên núi thay đổi rất nhanh và khắc nghiệt hơn nhiều.

Mùa hè, Reinebringen gần như là "cung leo quốc dân" của Na Uy, khoảng 2000 bậc thang đá, leo tầm 2 tiếng là lên đỉnh, nơi nhìn xuống làng Reine với một trong những khung cảnh đẹp nhất ở Lofoten.

Nhưng mùa đông thì hoàn toàn khác. Khi tôi bắt đầu leo, cả ngọn núi không có một ai. Càng lên cao, gió càng mạnh, tuyết dày hơn và đường đi trở nên trơn trượt hơn tôi tưởng.

Sự cố bắt đầu khi tôi đến khu vực có địa hình dốc và phủ đầy tuyết. Gió khá mạnh, có mưa và nhiệt độ xuống thấp. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ cơ thể mất sức, cơ đùi và bắp chân căng cứng, gần như không thể bước xuống núi theo cách bình thường.

Tôi buộc phải đưa ra quyết định trượt xuống núi. Sau hơn hai tiếng trượt từ đỉnh xuống gần chân núi, tôi chỉ còn cách điểm kết thúc khoảng 30 phút đi bộ.

Nhưng do tiếp xúc với tuyết quá lâu và bị nhiễm lạnh, các mạch máu trong cơ thể co lại, khiến toàn thân tôi bị chuột rút. Từ cơ đùi, bắp chân, tay sau, bụng cho đến cơ ngực đều bị ảnh hưởng.

Toàn cảnh làng Reine nhìn từ trên xuống.

Trời bắt đầu tối dần.

Tôi ngã xuống tuyết và không thể đứng dậy.

Tôi không hoảng loạn theo kiểu mất kiểm soát, nhưng có một cảm giác rất rõ là mình ở trong một tình huống nguy hiểm thực sự.

Tôi sử dụng tính năng SOS trên đồng hồ thông minh để gọi cứu hộ. Thiết bị kết nối trực tiếp với hệ thống khẩn cấp theo mã vùng địa phương và đó là một quyết định đúng đắn.

40 phút dài nhất cuộc đời

Tôi chờ khoảng 40 phút. Trong khoảng thời gian đó, tôi không làm gì khác ngoài việc ngồi sụp giữa tuyết, co ro và run rẩy. Cảm xúc lúc đó là vừa hy vọng vừa lo lắng.

Những người đầu tiên tiếp cận tôi là hai người phụ nữ mặc đồ cứu hộ. Họ xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối.

Khi họ đến, thân nhiệt của tôi đã hạ rất thấp. Họ chèn các tấm vải giữ nhiệt vào người tôi, quấn tôi trong một tấm chăn lớn, trùm kín cả mặt rồi bắt đầu kéo tôi đi.

Họ kéo tôi được một đoạn thì không thể tiếp tục vì địa hình trở nên gồ ghề. Họ yêu cầu tôi phải đứng lên để họ dìu đi. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng gần như không thể. Tôi lại ngồi xuống.

Một trong hai người quyết định xuống núi để gọi thêm lực lượng cứu hộ. Người còn lại ở lại với tôi, hỏi han tôi làm nghề gì và liên tục động viên.

Tôi kiệt sức, quyết định trượt xuống núi.

Khoảng 20 phút sau, đội cứu hộ có thêm 7 người, nhưng họ đứng ở dưới chân núi và không thể lên vì nhận được thông tin sắp có lở tuyết. Người cứu hộ ở lại nói với tôi rằng chỉ còn một cách duy nhất tôi phải đứng dậy và tiếp tục đi.

Tôi cắn răng, cố đứng lên, đi được vài bước rồi ngã. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Người cứu hộ liên tục nhắc lở tuyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tôi không được dừng lại.

Bằng một sức lực nào đó, tôi vượt qua cơn đau toàn thân, đứng dậy và bám vào người cứu hộ, từng bước đi xuống núi. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu ngắn. Tôi quá lạnh, chỉ biết run và chờ đợi.

Khi ở trên núi trong tình trạng cơ thể suy kiệt, tôi lo sợ, nhưng không hoảng loạn. Tôi nhớ đến gia đình và những đứa cháu ở nhà.

Cuối cùng, tôi xuống được chân núi an toàn.

Thời tiết thay đổi bất ngờ, trở nên khắc nghiệt hơn so với thời gian đầu.

Sau trải nghiệm cận kề sinh tử, điều tôi nhớ nhất là quyết định trượt từ đỉnh núi xuống. Tôi nghĩ rằng nếu không làm vậy, có thể tôi đã không kịp xuống gần chân núi trước khi tình huống trở nên tồi tệ hơn.

Tôi muốn nhắn nhủ với những người yêu thích trekking, leo núi hoặc du lịch mùa đông, rằng đừng bao giờ chủ quan và đừng đi một mình. Có nhiều ý kiến cho rằng chuyến đi của tôi liều lĩnh hoặc chủ quan. Tôi nghĩ họ hoàn toàn đúng, vì chính bản thân tôi cũng đã rút ra bài học đó cho mình.

Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của tôi đã ổn định. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục những chuyến khám phá thiên nhiên trong tương lai, nhưng với một tâm thế cẩn trọng hơn rất nhiều.

Tôi chọn gắn bó với những hành trình khám phá thiên nhiên, nhất là các chuyến đi có phần mạo hiểm, đến từ cảm giác được bước ra khỏi vùng an toàn. Trước đây, tôi cũng từng trải qua lần "thoát chết" khi trekking 16 tiếng đến hồ Eshenkul ở Trung Á.

Thiên nhiên luôn mang lại cho tôi cảm giác rất thật, vừa đẹp, vừa khắc nghiệt. Mỗi chuyến đi đều cho tôi một góc nhìn khác về chính mình.