Xu hướng du lịch vừa lên rừng, vừa xuống biển hút khách ở Gia Lai

Khẩu vị du lịch toàn cầu đang thay đổi rõ rệt khi du khách dần "nói không" với những hành trình theo lối mòn, thay vào đó tìm kiếm trải nghiệm cá nhân, gần gũi thiên nhiên, bản địa.

Du khách khám phá Kỳ Co, Eo Gió. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Báo cáo Xu hướng Du lịch thường niên năm 2026 của Booking.com cho thấy 85% khách Việt cân nhắc trải nghiệm quan sát côn trùng, 93% quan tâm đến câu cá hoặc ngắm chim và 91% sẵn sàng chọn nơi lưu trú cho phép tham gia các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Trong khi đó, xu hướng "một chuyến đi, nhiều trải nghiệm" cũng nổi lên. Đây là hình thức kết hợp núi, rừng, biển trong cùng hành trình. Theo nền tảng du lịch số Agoda, lượng tìm kiếm các điểm đến đáp ứng tiêu chí này tăng nhanh hơn khoảng 15% so với các trung tâm du lịch truyền thống.

Tại Việt Nam, Gia Lai được cho là điểm đến phù hợp với "gu" mới. Việc hợp nhất Bình Định - Gia Lai tạo nên không gian du lịch kết nối hiếm có giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, mang lại trải nghiệm "rừng - biển" trong một hành trình. Slogan "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" được lựa chọn làm chủ đề cho Năm du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai cũng truyền tải thông điệp này.

Mùa hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya vào tháng 11/2025. Ảnh: Đô Đô.

Tại Gia Lai, du khách có thể khám phá phố biển Quy Nhơn với Eo Gió, Kỳ Co, các khu nghỉ dưỡng và sân golf ven biển, đồng thời trải nghiệm Pleiku với đồi cỏ hồng, rừng thông, mùa hoa dã quỳ, cà phê và không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO ghi danh.

Hạ tầng cũng là lợi thế khi địa phương sở hữu hai sân bay Pleiku và Phù Cát, cùng các tuyến giao thông đang được mở rộng, đặc biệt là cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, chỉ 2 tháng đầu 2026 đạt gần 2,2 triệu lượt, tăng 14%, khách quốc tế tăng tới 68%. Các khu nghỉ dưỡng lớn ven biển ghi nhận lượng khách quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc và Đông Bắc Á, tăng mạnh hơn 40%.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH ĐẾN GIA LAI TỪ 2021-2025 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Nhãn Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 (sau sáp nhập) Lượt khách Triệu lượt 0.33 0.96 1.2 1.3 12.4

Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 cùng hơn 240 sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích mới. Mục tiêu đặt ra là đón 15 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 35.000 tỷ đồng , hướng đến phát triển du lịch gắn với bảo tồn và bền vững.

Đặc biệt với sự sẵn sàng vào cuộc của các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways, Gia Lai sẽ nhanh chóng tận dụng được thế mạnh “một cánh bay hai điểm đến”, phát huy lợi thế trong giao thương, liên kết vùng và phát triển du lịch, đón đầu toàn bộ làn sóng dịch chuyển dòng khách miền Trung - Tây Nguyên đang nổi lên mạnh mẽ.