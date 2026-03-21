Chuyện chưa từng xảy ra ở Hàn Quốc

Màn trở lại của BTS được xem như một sự kiện văn hóa mang tầm cỡ quốc gia tại Hàn Quốc. Đêm nhạc của nhóm dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS trở lại với album ARIRANG sau 3 năm 9 tháng gián đoạn. Đây là lần đầu tiên cả 7 thành viên tái hợp kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tối 21/3, họ tổ chức buổi diễn trở lại mang tên BTS The Comeback Concert | Arirang tại Quảng trường Gwanghwamun, trung tâm chính trị và văn hóa của Hàn Quốc.

Ngay cả trước khi sự kiện bắt đầu, hiệu ứng "BTSnomics" đã khiến Seoul trong tình trạng báo động cao, với việc Chính phủ kích hoạt các biện pháp an ninh cấp quốc gia và nâng cao mức độ cảnh báo chống khủng bố. Sân bay quốc tế Incheon cũng đang thực hiện kiểm tra nhập cảnh đặc biệt.

Đây là điều chưa từng xảy ra với bất cứ nhóm nhạc nào ở Hàn Quốc.

Sự kiện văn hóa quốc gia

Album mới này thể hiện bản sắc và tình yêu sâu sắc của nhóm. Bằng cách chọn một bài dân ca Hàn Quốc làm ca khúc chủ đề, nhóm đã thể hiện nguồn gốc và cảm xúc của các thành viên thông qua âm nhạc. BTS đặt ca khúc Swim ở vị trí trung tâm của album này. Bài hát được ra mắt trưa 20/3 đã nhanh chóng tạo cơn sốt và lập tức leo lên thứ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc.

Đây là một bài hát pop alternative thể hiện quyết tâm bình tĩnh bơi qua những cơn sóng theo nhịp độ của riêng mình. Nó được các thành viên thể hiện bằng tiếng Anh. Theo Star Today, với tư cách một nhóm nhạc "đại diện quốc gia của Kpop", việc BTS lựa chọn hát bằng tiếng Anh thay vì tiếng Hàn là điều khá đáng tiếc.

Màn trở lại của BTS được xem như sự kiện trọng đại của cả ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ảnh: HYBE.

Tuy nhiên, tổng thể sản phẩm với chất lượng âm nhạc vẫn được đón nhận. Thông điệp tích cực, rằng cứ tiếp tục bơi về phía trước không ngừng nghỉ giữa những con sóng cuộc đời được truyền tải trong bài hát đã xoa dịu trái tim người nghe.

Âm thanh synth lo-fi, tiếng bass mạnh mẽ kết hợp tiếng guitar điện ấm áp được hòa quyện trên nền nhịp trống cổ điển đầy sức sống. Phần kết của bài hát với sự góp giọng của V và Jimin, khiến người nghe cảm nhận được những suy tư sâu sắc của BTS trong từng cơn sóng mà họ đã trải qua.

Với sự kiện âm nhạc BTS The Comeback Concert | Arirang diễn ra tối 21/3, khu vực biểu diễn của nhóm nhạc trải dài từ cổng Gwanghwamun đến Tòa thị chính Seoul. BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức concert tại đây. Theo truyền thông Hàn Quốc, hoạt động này tượng trưng cho một sự kiện văn hóa quốc gia.

Mặc dù chỉ có 22.000 vé được bán ra, thành phố Seoul dự kiến ​​thu hút khoảng 260.000 người. Buổi biểu diễn của họ vào tối 21/3 cũng sẽ được phát trực tiếp trên Netflix tại hơn 190 quốc gia trên toàn thế giới, với ước tính lượng người xem vượt quá 100 triệu.

Tới lúc này, các khách sạn ở Gwanghwamun, Myeongdong, Gangnam và khu vực lân cận gần như kín chỗ, thậm chí một số khách sạn còn cung cấp dịch vụ lưu trú theo chủ đề kết hợp với concept của concert. Các cửa hàng tiện lợi ở khu vực xung quanh cũng tăng lượng hàng hóa dự trữ lên gấp trăm lần so với bình thường.

Một số doanh nghiệp lân cận dự định tạm ngừng hoạt động. Để ngăn chặn tình trạng tê liệt trung tâm thành phố, các quan chức đã huy động khoảng 3.400 nhân viên từ Chính quyền Thủ đô Seoul và Sở cứu hỏa. Ban tổ chức phân bổ thêm 4.800 nhân viên hỗ trợ. Sở cứu hỏa triển khai 102 xe và 803 nhân viên trực sẵn sàng, đồng thời điều động thêm xe cứu thương từ các khu vực khác.

Bộ Tư pháp cũng điều chỉnh số lượng nhân viên tại Sân bay Quốc tế Incheon để đáp ứng lượng lớn người hâm mộ nước ngoài.

Theo The Korea Times, cảnh sát dự định thiết lập 3 lớp rào chắn gần địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Giới chức trách đã tăng cường an ninh xung quanh khu vực, với kế hoạch triển khai hơn 6.700 sĩ quan cảnh sát, bao gồm các đơn vị chiến thuật, vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc để kiểm soát đám đông và đảm bảo an toàn.

Khán giả đến xem hòa nhạc sẽ phải đi qua máy dò kim loại tại 31 lối vào của địa điểm tổ chức. Cảnh sát cam kết không khoan nhượng đối với việc sở hữu các vật dụng nguy hiểm và các hành vi bạo lực hoặc khủng bố.

Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae Seong đã thị sát hiện trường hôm 19/3 và kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng.

Tuy nhiên, sự kiện quy mô lớn này cũng gây ra tranh cãi. Một số doanh nghiệp xung quanh cổng Gwanghwamun bị cáo buộc ép buộc nhân viên nghỉ chiều 20/3. Việc này có khả năng vi phạm Luật Tiêu chuẩn Lao động. Các nhóm dân sự đang kêu gọi những người lao động bị ảnh hưởng nộp đơn khiếu nại.

5 triệu người háo hức chờ BTS

Trước thềm buổi biểu diễn, các thành viên đã chia sẻ cảm xúc với ARMY (tên gọi chính thức của người hâm mộ BTS) thông qua nền tảng dành cho người hâm mộ Weverse. Trưởng nhóm RM viết: "Chúng tôi rất hào hứng được gặp các bạn tại Gwanghwamun".

Anh cũng kêu gọi người hâm mộ tuân thủ hướng dẫn của nhân viên và lực lượng an ninh tại chỗ. Nam rapper nhấn mạnh: "Chỉ với sự tuân thủ và thấu hiểu của mọi người, chúng ta mới có thể cùng nhau hoàn thành một buổi biểu diễn tuyệt vời hơn".

Thành viên Jin cũng tâm sự: "Thật vinh dự khi được gặp gỡ mọi người tại một nơi ý nghĩa như vậy sau thời gian dài".

BTS dự kiến thu hút khoảng 5 triệu khán giả tới tour diễn sắp diễn ra. Ảnh: HYBE.

Tổng doanh thu từ World Tour của BTS ước tính vượt quá 42,6 tỷ USD . Tác động kinh tế từ thông báo trở lại của BTS là to lớn. Chủ tịch HYBE, Bang Si Hyuk, được biết đến như "Cha đẻ của BTS", đã chứng kiến ​​giá trị cổ phiếu tăng thêm 249,8 tỷ won chỉ trong gần 80 ngày. Bang hiện giữ vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc với 4,8 nghìn tỷ won.

Sau khi trở lại, BTS sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại 34 thành phố với 82 buổi diễn từ tháng 4. 82 buổi diễn dự kiến ​thu hút 5 triệu người tham dự, tạo ra doanh thu bán vé lên tới 1.200 tỷ won. Nếu tính cả doanh thu bán hàng hóa và album, tổng doanh thu dự kiến vượt quá 2 nghìn tỷ won. Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc chỉ ra chỉ riêng 5 buổi diễn trong nước cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP khoảng 0,5%. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của nhóm nhạc hàng đầu này.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa nước này tại 5 bảo tàng quốc gia và thư viện quốc gia ở Seoul, trùng với thời điểm diễn ra buổi hòa nhạc trở lại của BTS, The Korea Times đưa tin.

Bảo tàng Dân gian Quốc gia sẽ tổ chức chương trình đặc biệt mang tên "Trải nghiệm Văn hóa Dân gian Hàn Quốc cùng BTS" đến hết 30/4, giới thiệu các trò chơi dân gian truyền thống của Hàn Quốc như tuho (ném tên), quay con quay và jegichagi.

Mọi động thái của chính phủ Hàn Quốc hiện tại cho thấy sự trở lại của BTS được xem như một sự kiện trọng đại, mang tầm cỡ quốc gia, hứa hẹn mang về doanh thu khủng cho nhiều lĩnh vực.