Lộ Lộ tiễn đưa chồng

Chồng của Lộ Lộ qua đời vào 14/3. Sau đó, cô sang Georgia để tiễn đưa chồng chặng đường cuối và chăm sóc 2 con nhỏ.

Ngày 20/3, ca sĩ Lộ Lộ chia sẻ đã được nhìn mặt chồng. Cô nhẹ nhõm khi tiễn anh chặng đường cuối cùng. Lộ Lộ cũng chia sẻ thêm về tình trạng của bản thân hiện tại.

“Mấy hôm nay mình giống rơi vào một vai diễn mới trong một phim nào đó, một người vợ mất chồng, ôm hai đứa con nhỏ sơ sinh nhưng mình diễn không đạt. Cảm xúc nó lẫn lộn khó tả. Thương cho bạn, tội cho con, có chút buồn cho mình. Có thể là lòng tin vào việc bạn mất không đủ vì mọi việc đến bất ngờ.

Có thể một phần nữa, chúng ta đã là những người bạn trong vài tháng qua. Hôm nay mình gặp được bạn rồi. Mình thấy nhẹ nhõm vì có thể tiễn bạn chặng cuối. Coi như mình đã mãn nguyện rồi”, Lộ Lộ chia sẻ.

Lộ Lộ sang Georgia tiễn đưa chồng. Ảnh: FBNV.

Ngày 14/3, Lộ Lộ chia sẻ việc chồng cô, Ryan, qua đời. Cô viết: “Ryan ơi. Ra đi bình an nhé. Nhìn lại quãng thời gian mình cùng nắm tay nhau, đến khi trở thành những người bạn, vợ chồng chúng ta cũng đã hết lòng với nhau rồi. Ryan đi trước một chặng rồi. Thương mẹ, sẽ khó khăn lắm trong thời gian này. Lộ vẫn mong có thể kịp gặp bạn. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với gia đình”.

Sau đó, cô sang Georgia để tiễn đưa chồng. Trong những ngày đầu ở nước ngoài, Lộ Lộ gặp khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ. Cô tự chăm sóc 2 con và hạn chế ra ngoài.

Lộ Lộ, tên thật Lâm Quốc Khải (sinh năm 1988, quê Kiên Giang), là ca sĩ chuyển giới. Cô là người sáng lập và điều hành đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Lộ Lộ có nét diễn duyên dáng, hài hước và thường được khán giả gọi bằng biệt danh “Thánh lô tô”.

Lộ Lộ kết hôn với Ryan vào 2023. Giai đoạn cuối 2025, cả 2 dần xa cách vì khoảng cách địa lý cùng lịch trình công việc khác biệt. Họ có hai em bé chào đời bằng phương pháp IVF tại nước ngoài.