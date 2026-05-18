Phát hiện hóa thạch khủng long lớn nhất Đông Nam Á ở Thái Lan

Các nhà khoa học vừa khai quật hóa thạch của Nagatitan chaiyaphumensis, loài khủng long ăn thực vật dài gần 27 m từng sinh sống tại khu vực nay là Thái Lan.

Phục dựng loài khủng long chân thằn lằn Nagatitan sống ở kỷ Phấn Trắng, có hóa thạch được khai quật tại Thái Lan, trong ảnh công bố ngày 14/5.

Dọc theo một dòng sông uốn lượn tại vùng đất nóng và khô cằn thuộc Thái Lan khoảng 113 triệu năm trước, một sinh vật khổng lồ dài gần 27 m thong thả vươn cổ ăn lá trên các tán cây cao. Nó không phải lo sợ kẻ săn mồi vì kích thước đồ sộ của mình. Đó là Nagatitan chaiyaphumensis, loài khủng long lớn nhất từng được ghi nhận ở Đông Nam Á, theo Reuters.

Các nhà nghiên cứu đã khai quật hóa thạch của Nagatitan, thuộc nhóm khủng long chân thằn lằn (sauropod) nổi tiếng với chiếc cổ dài, đuôi dài, đầu nhỏ và 4 chân lớn như cột trụ.

Những hóa thạch đầu tiên của loài khủng long sống ở kỷ Phấn Trắng này được một người dân phát hiện tại tỉnh Chaiyaphum, Đông Bắc Thái Lan. Trong nhiều năm sau đó, các nhà khoa học tiếp tục khai quật được xương sống, xương sườn, xương chậu và xương chân, trong đó có xương cánh tay trước dài tới 1,78 m.

Dựa trên kích thước xương cánh tay và xương đùi, nhóm nghiên cứu ước tính Nagatitan nặng khoảng 25-28 tấn. Phần đầu và răng chưa được tìm thấy, song các nhà khoa học cho rằng chúng có chế độ ăn tương tự nhiều loài sauropod khác.

"Nagatitan có thể là loài ăn thực vật với số lượng lớn, chủ yếu tiêu thụ các loại cây ít cần nhai như thực vật hạt trần và có thể cả dương xỉ có hạt", Thitiwoot Sethapanichsakul, nghiên cứu sinh ngành cổ sinh vật học tại Đại học College London và là tác giả chính của nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports, cho biết.

Hình phục dựng bộ xương của loài khủng long chân thằn lằn Nagatitan chaiyaphumensis sống ở kỷ Phấn Trắng, với các phần hóa thạch đã được khai quật đánh dấu màu vàng, trong ảnh công bố ngày 14/5.

Theo các nhà khoa học, khí hậu khi đó có lẽ mang tính cận nhiệt đới với các khu rừng xen lẫn đồng cỏ và vùng cây bụi. Nagatitan sống cùng nhiều loài khủng long khác cũng như thằn lằn bay pterosaur. Các con sông trong khu vực đầy cá sấu và nhiều loài cá, bao gồm cả cá mập nước ngọt.

Dù Nagatitan có kích thước khổng lồ, nó vẫn chưa thể so sánh với một số loài sauropod Nam Mỹ như Argentinosaurus hay Patagotitan, vốn dài hơn 30 m. Tên gọi Nagatitan lấy cảm hứng từ Naga, sinh vật giống rắn xuất hiện trong nhiều tín ngưỡng châu Á và thường được chạm khắc tại các ngôi đền ở Thái Lan. Hiện Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 14 loài khủng long được đặt tên.

Phát hiện Nagatitan giúp cung cấp thêm dữ liệu về sự đa dạng của sauropod trong khu vực. Đây không chỉ là sauropod lớn nhất mà còn là loài trẻ nhất về mặt địa chất từng được biết đến ở Đông Nam Á.

Paul Upchurch, nhà cổ sinh vật học tại Đại học College London cho rằng mối liên hệ giữa kích thước cơ thể khổng lồ và nhiệt độ khí hậu cao hiện vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng nhiệt độ cao có thể đã ảnh hưởng đến nguồn thực vật mà các loài ăn cỏ khổng lồ này phụ thuộc.

"Nagatitan cho chúng ta cái nhìn về giai đoạn ngay trước khi kích thước cơ thể và nhiệt độ toàn cầu đạt đỉnh khoảng 10-15 triệu năm sau đó", ông nhận định.