Hà Nội sắp có tuyến du lịch xuyên vùng đến Ninh Bình

Trong quy hoạch vừa công bố, Hà Nội định hướng phát triển du lịch bằng cách kết nối di sản, sinh thái và tâm linh từ chùa Hương đến quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Ngày 13/5, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trong quy hoạch, thành phố định hướng hình thành vòng cung xanh - tâm linh ở phía Tây và phía Nam. Không gian này đóng vai trò vùng đệm sinh thái chiến lược, kết nối các điểm ở Hà Nội như Đền Gióng, vườn quốc gia Ba Vì, khu vực Viên Nam, Lương Sơn, Quan Sơn - Hồng Sơn và Hương Tích (chùa Hương) đến khu du lịch Tam Chúc, quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển tuyến du lịch trải nghiệm "Con đường di sản và tâm linh", kết nối xuyên suốt từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến Ninh Bình, gắn với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng núi, thiền, cộng đồng và văn hóa bản địa.

Khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành hành lang cảnh quan sinh thái, văn hóa và tâm linh quy mô lớn, kết nối nhiều điểm đến nổi tiếng của miền Bắc và cân bằng sinh thái, điều hòa khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học cho toàn vùng Thủ đô. Chế độ bảo vệ diện tích rừng sẽ được áp dụng nghiêm ngặt nhằm gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên ở khu vực phía Tây và phía Nam.

Đồng thời, Hà Nội cũng phát triển thêm những mô hình du lịch gắn với bản sắc văn hóa của cộng đồng người Mường, Dao và các vùng sinh thái đặc trưng.

Các tuyến giao thông cảnh quan kết nối các điểm đến chiến lược, trọng tâm là trục Hồ Tây - Ba Vì và trục Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính được đầu tư quy mô.

Năm 2025, Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt. Khách du lịch chi tiêu hơn 134.000 tỷ đồng . Tất cả các chỉ tiêu này đều tăng trên 20% so với năm 2024. Ninh Bình cũng ghi nhận dấu ấn tăng trưởng ấn tượng với hơn 19 triệu lượt khách năm 2025, doanh thu ước đạt trên 21.278 tỷ đồng .