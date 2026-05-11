Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng sau một năm vận hành

Sau một năm vận hành trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu chất lượng cao "Hoa Phượng Đỏ" thực hiện gần 3.000 chuyến, phục vụ khoảng 1,33 triệu lượt hành khách.

Bên trong toa VIP gồm 16 ghế sofa đơn của đoàn tàu "Hoa Phượng Đỏ".

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết ngày 10/5 đánh dấu tròn một năm đoàn tàu chất lượng cao "Hoa Phượng Đỏ" được đưa vào vận hành trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Sau một năm khai thác, đoàn tàu đã thực hiện gần 3.000 chuyến, phục vụ khoảng 1,33 triệu lượt hành khách. Trong các dịp lễ, Tết và cao điểm du lịch hè, lượng khách đi tàu thường vượt 130.000 lượt mỗi tháng. Vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ dài ngày, nhiều chuyến kín chỗ từ sớm, đặc biệt các toa VIP thường xuyên trong tình trạng "cháy vé".

Theo VNR, đoàn tàu gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian nội thất mang tông đỏ chủ đạo lấy cảm hứng từ hoa phượng vốn là biểu tượng đặc trưng của Hải Phòng.

Mỗi ngày, tàu khai thác 8 chuyến khứ hồi giữa Hải Phòng và Hà Nội, dừng tại nhiều ga lớn trên tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách. Trên tàu có nhiều hạng vé cùng khung giờ linh hoạt. Loại hình di chuyển này được nhiều bạn trẻ lựa chọn để trải nghiệm các tour "food tour Hải Phòng" trong ngày nhờ thời gian di chuyển hợp lý, thuận tiện đi về.

Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, ngành đường sắt phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chương trình tham quan, trải nghiệm tàu "Hoa Phượng Đỏ", góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa và con người thành phố Cảng.

"Sau một năm vận hành, đoàn tàu từng bước tạo dựng hình ảnh hiện đại, văn minh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt theo hướng an toàn - đúng giờ - tiện lợi - bền vững", đại diện VNR cho biết.

Ghế xoay 180 độ trong các toa thường, giúp hành khách dễ dàng thay đổi hướng ngồi, ngắm cảnh dọc hành trình.

Đoàn tàu du lịch "Hoa Phượng Đỏ" gồm 20 toa hoàn toàn mới, trong đó có 2 toa VIP được thiết kế theo phong cách Indochine (Đông Dương). Không gian bên trong mang phong cách hoài cổ kết hợp hiện đại, hướng tới nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Hai toa VIP gồm 16 ghế sofa đơn và 5 bộ sofa dài với tổng cộng 20 chỗ ngồi, được bố trí trong ba không gian khác nhau. Toa sử dụng sàn gỗ tự nhiên, nội thất sang trọng, trang bị wifi miễn phí, quầy bar và có nhạc công biểu diễn phục vụ hành khách.

Các vị trí ghế được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, tạo cảm giác giống không gian quán cà phê hoặc nhà hàng hơn các toa tàu truyền thống. Giá vé hạng đặc biệt tại toa VIP 34 chỗ là 250.000 đồng vào đầu tuần và 300.000 đồng vào cuối tuần.

18 toa còn lại bố trí 56 ghế có thể xoay 180 độ, nền lát thảm nhựa, thành toa ốp nhựa vân đá và trần gắn đèn LED trang trí. Thiết kế ghế xoay giúp hành khách dễ dàng thay đổi hướng ngồi, ngắm cảnh dọc hành trình từ nhiều góc độ khác nhau. Giá vé tại các toa thường là 150.000 đồng vào đầu tuần và 180.000 đồng vào cuối tuần.

Các mức giá này cao gấp 2-3 lần so với giá vé tàu thông thường với cùng lộ trình. Theo đó, vé thường hạng ghế ngồi mềm điều hòa có giá 95.000-135.000 đồng/ghế.

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng khiến khách Ấn Độ choáng ngợp Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".