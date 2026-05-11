Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Hàn Quốc siết quản lý các công ty lữ hành nhằm chấm dứt tình trạng tour giá rẻ "0 đồng" và ngăn du khách bỏ đoàn để ở lại lao động bất hợp pháp.

Đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Theodore Nguyen/Pexels.

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua sửa đổi lớn đối với Luật Xúc tiến Du lịch nhằm lập lại trật tự trong ngành lữ hành, vốn nhiều năm bị chỉ trích vì các tour giá rẻ mang tính "bẫy khách" và tình trạng du khách biến mất để ở lại lao động chui, theo Korea Times.

Theo thông báo ngày 9/5 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, luật sửa đổi tập trung vào nhóm "công ty lữ hành được chỉ định". Đây là các doanh nghiệp được cấp phép chuyên tiếp nhận những đoàn khách quy mô lớn từ các quốc gia có thỏa thuận du lịch song phương với Hàn Quốc.

Trong nhiều năm, ngành này bị ám ảnh bởi các tour "0 đồng", khi công ty lữ hành chào bán gói du lịch với giá cực thấp để thu hút khách, sau đó bù lỗ bằng cách ép khách mua sắm tại các cửa hàng chỉ định.

Theo quy định mới, những hành vi mang tính ép buộc này sẽ bị cấm hoàn toàn. Luật nghiêm cấm các công ty nhận khoản hoa hồng quá mức từ cửa hàng hoặc dùng tiền hoa hồng để trả lương hướng dẫn viên - hình thức từng khiến nhiều hướng dẫn viên gây áp lực buộc du khách mua hàng.

Các doanh nghiệp vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động tới 6 tháng hoặc bị thu hồi giấy phép hoàn toàn.

Du khách tạo dáng trước cầu thang được trang trí bằng tên của nhóm nhạc BTS tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Sejong ở quảng trường Gwanghwamun, Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/3. Ảnh: Korea Times.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young cho biết chính phủ sẽ coi việc sửa luật là cơ hội để thiết lập lại trật tự và xây dựng thị trường du lịch đoàn chất lượng cao. Luật mới cũng xử lý vấn đề du khách "bỏ trốn" khỏi đoàn để tìm việc và ở lại Hàn Quốc dưới dạng lao động bất hợp pháp.

Theo đó, các công ty lữ hành sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu khách của họ tự ý rời đoàn. Giới chức sẽ xem xét nhiều yếu tố như số lượng người bỏ trốn và nguyên nhân cụ thể, song các doanh nghiệp có tỷ lệ khách bỏ trốn cao sẽ đối mặt với các biện pháp xử phạt hành chính.

Để tăng cường giám sát, luật cũng thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan chính phủ khác nhằm theo dõi hoạt động của ngành hiệu quả hơn.

Các quy định mới dự kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày được chính thức ban hành. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Hàn Quốc đang chuyển trọng tâm từ việc chỉ tăng số lượng khách quốc tế sang nâng cao chất lượng trải nghiệm và quản lý thị trường du lịch chặt chẽ hơn.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/4. Ảnh: Yonhap.

Lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong tháng 3 đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trước đại dịch Covid-19. Con số này tương đương 133,2% so với tháng 3/2019, cho thấy ngành du lịch nước này đã phục hồi mạnh mẽ.

Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, đà tăng trưởng được thúc đẩy một phần bởi làn sóng người hâm mộ đổ về Seoul chào đón màn tái xuất của nhóm nhạc K-pop BTS sau 4 năm.

Xét theo thị trường, Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 501.000 lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản với 482.000 lượt và Đài Loan (Trung Quốc) đạt 192.000 lượt. Các thị trường xa hơn như Mỹ ghi nhận 152.000 lượt khách. Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với 75.000 lượt khách.