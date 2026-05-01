Một nhóm nhạc kéo khách Việt đổ xô đi Hàn Quốc hơn cả trước đại dịch

Làn sóng người hâm mộ chờ đợi màn tái xuất của BTS góp phần đẩy lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc vượt mức trước dịch, trong đó thị trường Việt Nam tăng hơn 150%.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại cung điện Gyeongbok ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/4. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong tháng 3 đạt hơn 2 triệu lượt, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trước đại dịch Covid-19. Con số này tương đương 133,2% so với tháng 3/2019, cho thấy ngành du lịch nước này đã phục hồi mạnh mẽ.

Theo dữ liệu của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, đà tăng trưởng được thúc đẩy một phần bởi làn sóng người hâm mộ đổ về Seoul chào đón màn tái xuất của nhóm nhạc K-pop BTS sau 4 năm. Buổi biểu diễn tại trung tâm quảng trường Gwanghwamun đã thu hút lượng lớn khách quốc tế, góp phần tạo cú hích cho ngành du lịch trong giai đoạn cao điểm.

Xét theo thị trường, Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 501.000 lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản với 482.000 lượt và Đài Loan (Trung Quốc) đạt 192.000 lượt. Các thị trường xa hơn như Mỹ ghi nhận 152.000 lượt khách.

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với 75.000 lượt khách trong tháng 3, tăng 59,3% so với cùng kỳ 2019 và đạt mức phục hồi tương đương 159,3% so với trước dịch. Đây là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc cũng phục hồi rõ rệt. Trong tháng 3, có khoảng 2,29 triệu lượt người Hàn đi du lịch nước ngoài, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 98,3% so với năm 2019.

TOP THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN HÀN QUỐC TRONG THÁNG 3 Nguồn: Tổ chức Du lịch Hàn Quốc Nhãn Trung Quốc đại lục Nhật Bản Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Việt Nam Lượt khách Nghìn lượt 501 482 192 152 75

Giới phân tích cho rằng sự kết hợp giữa các sự kiện văn hóa quy mô lớn như màn tái xuất của BTS và nhu cầu du lịch quốc tế phục hồi đã tạo động lực quan trọng giúp Hàn Quốc nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Ông Kang Jeong-won, Tổng Giám đốc văn phòng chính sách du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nhận định sự phổ biến toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc đã giúp đất nước củng cố vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang theo dõi các vấn đề tăng giá vé máy bay có thể ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch ra nước ngoài.

BTS, nhóm nhạc góp phần đưa K-pop trở thành hiện tượng toàn cầu, đã phát hành album mới ARIRANG vào tháng 3, sau khi tạm ngừng hoạt động từ năm 2022 để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Concert tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) ngày 21/3 để đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 4 năm, trước khi khởi động tour diễn toàn cầu. Buổi biểu diễn đã thu hút hơn 100.000 người hâm mộ. Các nhà phân tích dự báo doanh thu bán vé có thể lên đến 2.700 tỷ won.

BTS biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, tối 21/3. Ảnh: Yonhap.