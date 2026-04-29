Báo Hàn đưa tin về chiếc bánh cứu sống nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nam sinh Việt Nam mắc kẹt trên núi Tam Đảo đã sống sót 37 giờ nhờ bánh ChocoPie, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tuấn Anh check-in tại đỉnh Tam Đảo Bắc, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, trước khi mất tích, ngày 19/4. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo Korea Times, sự việc Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Đại Nam (Hà Nội), mất tích trong rừng Tam Đảo thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trải qua 37 giờ mất liên lạc, nam sinh đã cầm cự bằng nước suối, bánh ChocoPie, cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy an toàn.

Tờ báo Hàn Quốc cho biết nhiều người dùng mạng chia sẻ các bình luận hài hước, cho rằng người đi leo núi nên mang theo ChocoPie, thậm chí gợi ý bổ sung loại bánh này vào bộ dụng cụ sinh tồn. Trước sự quan tâm rộng rãi, nhà sản xuất đã đến thăm Tuấn Anh vào ngày 24/4 khi anh đang hồi phục. Đơn vị đã tặng nam sinh 6 hộp sản phẩm, gồm ChocoPie vị dâu, bánh custard và bánh quy.

Trước đó, ngày 21/4, doanh nghiệp đăng bài trên trang Facebook chính thức, chia sẻ hình ảnh bộ dụng cụ sinh tồn gồm nước uống, la bàn, thuốc và bánh ChocoPie, kèm thông điệp: "Đôi khi một chiếc bánh nhỏ trở thành phương án dự phòng may mắn".

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, ChocoPie hiện chiếm khoảng 70% thị phần bánh pie (bánh có lớp vỏ giòn, ôm trọn phần nhân) trong nước. Năm ngoái, riêng sản phẩm này mang về cho nhà sản xuất doanh thu khoảng 130 tỷ won (tương đương 88 triệu USD ) tại thị trường Việt Nam.

Tuấn Anh được tìm thấy an toàn trong rừng sáng 21/4. Ảnh: Phan Văn Thực.

Trước đó, Tuấn Anh cùng bạn và một nhóm 7 người không quen biết bắt đầu hành trình từ khu vực chân núi dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, lúc 6h30 ngày 19/4. Quá trình leo núi diễn ra khá thuận lợi, thời tiết chỉ có mây, không mưa và không có sương mù dày.

Đến khoảng 14h, cả nhóm lên tới đỉnh Tam Đảo Bắc cao khoảng 1.592 m. Lúc xuống núi, Tuấn Anh bất ngờ tách đoàn, nghĩ rằng "cả quả núi này chỉ có một đường xuống". Khi tiếp tục di chuyển, sương mù dày lên, tầm nhìn giảm nhanh, các lối mòn nhỏ dần trở nên khó phân biệt khiến nam sinh đi lạc trong rừng.

Dù bị cô lập hoàn toàn giữa rừng, mất liên lạc, thiếu ăn và chịu lạnh trong hai đêm, Tuấn Anh cho biết không hoảng loạn. Ban đêm, cậu dừng lại nghỉ; ban ngày tiếp tục men theo suối, kiên định một hướng di chuyển.

Xuyên đêm 20/4, các lực lượng chức năng với hơn 100 người chạy đua thời gian giải cứu nam sinh. Đến 6h ngày 21/4, tổ tìm kiếm phát hiện Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối, ở độ cao khoảng 600 m. Khi được tìm thấy, sức khỏe nam sinh ổn định, tinh thần tỉnh táo dù đã trải qua thời gian dài thiếu thực phẩm và điều kiện nghỉ ngơi hạn chế.

Sau sự việc, UBND xã Đạo Trù và Vườn Quốc gia Tam Đảo ban hành thông báo nghiêm cấm tổ chức và tham gia các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại mang tính tự phát như trekking (đi bộ đường dài), camping (cắm trại) khi chưa được phép. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, xây dựng quy định quản lý hoạt động leo núi và du lịch tự phát, đồng thời đề xuất bổ sung phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Các đội cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm Tuấn Anh, đánh dấu các vị trí trong rừng, tối 19/4. Ảnh: Phan Văn Thực.