Từ vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo: 'Leo núi không phải trò đùa'

Sau sự việc nam sinh đi lạc trên núi Tam Đảo, người có kinh nghiệm khuyến cáo "đừng bao giờ chủ quan khi bước chân vào rừng". Trekking không chỉ là trải nghiệm mà còn đòi hỏi kỹ năng sinh tồn.

Du khách khám phá cung trekking 8 Nàng Tiên (Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa) với quãng đường 14 km, tháng 5/2025. Ảnh: Phan Nhật.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Cung (34 tuổi), người có nhiều năm kinh nghiệm trekking (leo núi, đi bộ dài ngày), cảnh báo "đừng bao giờ chủ quan khi bước chân vào rừng" sau sự việc nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) đi lạc trên núi Tam Đảo.

Từng lạc đường khi leo một con thác cạn trên Ngũ Chỉ Sơn hướng Chu Va (tỉnh Lào Cai), anh Cung cho rằng điều quan trọng nhất khi gặp sự cố là giữ bình tĩnh và duy trì khả năng sinh tồn cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

"Tôi từng vượt qua tình huống tương tự trong rừng chỉ với một nắm kẹo ngọt và bộ quần áo mưa hoặc mền cứu hộ. Đây là những vật dụng sinh tồn quan trọng, bởi nếu gặp mưa rừng, cơ thể có thể hạ thân nhiệt rất nhanh, gây nguy hiểm nếu ở lâu trong rừng", anh nói với Tri Thức - Znews.

"Leo núi không phải trò đùa"

Theo anh Cung, người tham gia trekking cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu gồm: đồ y tế, thực phẩm giàu năng lượng như socola hoặc kẹo ngọt, áo mưa, mền cứu hộ. Trong điều kiện địa hình rừng núi Việt Nam, ủng cũng là trang bị quan trọng để bảo vệ bản thân trước các loại rắn, côn trùng và vắt.

Anh Cung bị lạc khi leo một con thác cạn trên Ngũ Chỉ Sơn hướng Chu Va. Ảnh: Nguyễn Trọng Cung.

Nếu đi lạc, anh khuyến cáo du khách không nên hoảng loạn hoặc di chuyển quá nhiều, thay vào đó cần tìm nơi thoáng đãng, có dấu hiệu đường mòn hoặc khu vực dễ quan sát để giữ vị trí. Theo anh, nhiều tình huống đáng tiếc xảy ra do mất kiểm soát tâm lý, dẫn đến càng di chuyển càng đi xa khu vực tìm kiếm.

Sau cùng, anh nhấn mạnh không nên chủ quan với sức khỏe hay kinh nghiệm cá nhân, bởi ngay cả người dẫn đường hay porter (người hướng dẫn, khuân vác đồ đạc bản địa) cũng có thể gặp sự cố tương tự.

"Leo núi không phải trò đùa. Dù bạn đã từng chinh phục nhiều đỉnh núi, nhưng nếu luôn được hỗ trợ từ việc mang đồ, dẫn đường, bạn vẫn chỉ là một du khách và chưa thực sự hiểu ngọn núi mình đang bước vào", anh nói.

Tam Đảo là một trong những điểm trekking phổ biến ở miền Bắc, cách Hà Nội khoảng 70 km, với địa hình rừng rậm, dốc lớn và nhiều đường mòn dễ gây mất phương hướng. Khu vực thường có sương mù, tầm nhìn hạn chế và nhiều điểm mất sóng điện thoại, khiến việc liên lạc gặp khó khăn khi xảy ra sự cố.

Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, nhận định địa hình tại đây phức tạp, nhiều lối rẽ, chỉ cần lệch khỏi đường mòn 1-2 m có thể mất phương hướng và mất sóng điện thoại. Thực tế đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc khi tự trekking theo nhóm nhỏ hoặc không có người dẫn đường.

Các đội cứu hộ đánh dấu vị trí trong đêm tìm kiếm nam sinh trên núi Tam Đảo. Ảnh: Phan Văn Thực.

Bức ảnh gửi bạn gái

Thượng tá Thực cảnh báo những người lần đầu tham gia trekking cần trang bị đầy đủ kiến thức sinh tồn, chuẩn bị thiết bị bảo hộ cơ bản như áo mưa, đồ ăn, nước uống và bông băng y tế. Theo ông, đây là những vật dụng tối thiểu để có thể duy trì an toàn trong các tình huống rủi ro trên núi.

Ông nhấn mạnh người tham gia không được đi một mình mà phải đi theo nhóm, tối thiểu 5-6 người, có porter hoặc người hướng dẫn chuyên nghiệp đi kèm. Du khách đi lẻ, hoặc thiếu người dẫn đường, dễ mất phương hướng và tăng nguy cơ gặp sự cố.

Trong trường hợp không may bị lạc, người gặp nạn cần nhanh chóng liên hệ hoặc thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để có phương án hỗ trợ kịp thời. Với điều kiện hiện nay, khi sử dụng điện thoại thông minh, du khách cần thường xuyên gửi định vị để lực lượng cứu hộ có thể xác định chính xác vị trí và đưa ra phương án tìm kiếm phù hợp.

"Rất may Tuấn Anh đã chụp vị trí cuối cùng trước khi điện thoại mất sóng và hết pin cho bạn gái, từ đó chúng tôi 'cắt lớp' bản đồ vệ tinh nên khoanh vùng nhanh nhất", Thượng tá Thực nói.

Các đội cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm nam sinh. Ảnh: Phan Văn Thực.

Theo đánh giá ban đầu, trước khi tham gia hành trình, Tuấn Anh đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống và có kinh nghiệm nhất định khi đi rừng. Trong quá trình phân tích tình huống, lực lượng chức năng đặt ra nhiều kịch bản như đi lạc theo đường mòn, men theo khe suối hoặc di chuyển ngược lên cao.

Từ dữ liệu điện thoại, đặc biệt là vị trí và bức ảnh cuối cùng trước khi mất sóng, lực lượng cứu hộ khoanh vùng khu vực nghi vấn ở độ cao khoảng 1.200-1.300 m, nơi tín hiệu bắt đầu biến mất. Sau đó, bản đồ địa hình được phân tích theo từng lớp để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, kết hợp triển khai lực lượng dân quân và các nhóm chạy trail theo từng khu vực.

"Khi xác định đúng vị trí, lực lượng sử dụng loa và còi để phát tín hiệu và Tuấn Anh đã đáp lại. Nam sinh vẫn còn thức ăn dự trữ, điện thoại hết pin và rơi vào khu vực mất sóng", ông Thực nói.

Mẹ con Tuấn Anh chụp ảnh cùng các lực lượng cứu hộ. Ảnh: Phan Văn Thực.

Trước đó, Tuấn Anh cùng bạn và một nhóm 7 người không quen biết bắt đầu hành trình từ khu vực chân núi dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, lúc 6h30 ngày 19/4.

Quá trình leo núi diễn ra khá thuận lợi, thời tiết chỉ có mây, không mưa và không có sương mù dày. Đến khoảng 14h, cả nhóm lên tới đỉnh, nghỉ ngơi và chụp ảnh trước khi bắt đầu xuống núi. Tuấn Anh bất ngờ tách đoàn và tiếp tục đi riêng nhưng chưa hình dung hết độ phức tạp của địa hình. Nam sinh bị lạc trong rừng suốt 36 tiếng.

Xuyên đêm 20/4, Thượng tá Phan Văn Thực cùng đồng đội và người dân chạy đua thời gian giải cứu nam sinh. 100 người chia làm 8 tổ tìm kiếm, có bộ đàm, đèn pin, bánh mì, lương khô, nước uống.

Đến 6h ngày 21/4, tổ tìm kiếm phát hiện Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối, ở độ cao khoảng 600 m. Khi được tìm thấy, sức khỏe nam sinh ổn định, tinh thần tỉnh táo dù đã trải qua thời gian dài thiếu thực phẩm và điều kiện nghỉ ngơi hạn chế.