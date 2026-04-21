8 tiệm bánh mì tồn tại trên 50 năm tại TP.HCM

Giữa TP.HCM có nhiều tiệm bánh mì, nhưng chỉ một số ít tồn tại được suốt hàng chục năm. Những địa chỉ dưới đây đã đi qua nhiều thế hệ, giữ cách làm và hương vị gần như không thay đổi.

Giữa một thành phố luôn thay đổi từng ngày như TP.HCM, vẫn có những tiệm bánh mì tồn tại bền bỉ qua nhiều thập kỷ. Không biển hiệu cầu kỳ, không cần quảng bá rầm rộ, có những tiệm vẫn đều đặn bán từng ổ bánh mỗi ngày, giữ lại hương vị quen thuộc qua nhiều thế hệ thực khách.

Đến nay, những tiệm bánh mì ấy vẫn tiếp tục đông khách, thậm chí là là "quán quen" của nhiều người. Dưới đây là 8 tiệm bánh mì có tuổi đời trên 50 năm tại TP.HCM mà Tri Thức - Znews gợi ý cho bạn.

Bánh mì Cụ Lý

Địa chỉ: 189 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

189 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 25.000 - 35.000 đồng/ổ.

Xuất hiện từ những năm 1950, đến nay, bánh mì Cụ Lý đã tồn tại hơn 70 năm. Những năm đầu, tiệm chỉ là một gánh bánh mì rong của người phụ nữ gốc Bắc vào Nam mưu sinh. Sau này được con cháu duy trì và phát triển nhưng tiệm vẫn giữ cách bán đơn giản là một quầy nhỏ, không biển hiệu cầu kỳ.

Ổ bánh ở đây nhỏ, phần nhân chỉ gồm giò chả, hành tây, dưa leo và một chút nước xốt nhẹ. Điều khiến nhiều người nhớ là vị thanh, không quá đậm, phù hợp ăn buổi sáng. Tiệm chỉ bán trong vài giờ, thường hết sớm nên khách quen thường phải ghé từ sớm để mua.

Bánh mì Bảy Hổ

Địa chỉ: 19 Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định, TP.HCM.

19 Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 20.000 - 60.000 đồng/ổ.

Ra đời từ năm 1930, đến nay tiệm đã gần 100 năm tuổi và trải qua 3 thế hệ. Đây là một trong số ít tiệm bánh mì ở TP.HCM còn giữ mô hình gia đình truyền thống, với các công đoạn chế biến được làm thủ công.

Các nguyên liệu như pate, chả, xíu mại, thịt nguội đều được làm tại chỗ, tạo nên hương vị đồng nhất qua nhiều năm. Vỏ bánh được đặt riêng từ lò quen để đảm bảo độ giòn. Tiệm mở từ đầu giờ chiều, khách đến mua mang đi là chính, nhiều người gắn bó từ thời còn nhỏ.

Bánh mì Nguyên Sinh Bistro

Địa chỉ: 141 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

141 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 40.000 - 80.000 đồng/ổ.

Khởi nguồn từ Hà Nội năm 1942, đến nay thương hiệu đã hơn 80 năm. Sau khi vào TP.HCM từ cuối thập niên 1970, tiệm dần trở thành một địa chỉ quen thuộc với những người yêu thích bánh mì kiểu Âu.

Khác với bánh mì kẹp truyền thống, Nguyên Sinh nổi bật với các loại thịt nguội, pate gan, xúc xích kiểu Pháp. Không gian quán mang phong cách cũ, bàn ghế đơn giản nhưng gọn gàng. Ngoài bánh mì, thực khách còn có thể gọi bít tết, trứng ốp la, ăn kèm bánh mì đặc ruột giòn nóng.

Bánh mì Bảy Quang

Địa chỉ: Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định, TP.HCM.

Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 25.000 - 30.000 đồng/ổ.

Có tuổi đời hơn 60 năm, tính đến nay, Bảy Quang vẫn giữ cách làm bánh mì truyền thống, phục vụ chủ yếu cho người dân khu vực và khách quen lâu năm.

Ổ bánh đầy đặn với pate, chả lụa, thịt nguội, rau chua và nước sốt. So với nhiều nơi khác, bánh mì ở đây không quá nhiều biến tấu, giữ vị quen thuộc, dễ ăn. Tiệm hoạt động đều đặn mỗi ngày, không gian nhỏ, khách thường mua mang đi.

Bánh mì Hòa Mã

Địa chỉ: Hẻm 53 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Hẻm 53 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 50.000 - 70.000 đồng/ổ.

Ra đời từ khoảng thập niên 1960, đến nay đã hơn 60 năm. Hòa Mã được xem là một trong những nơi đầu tiên phục vụ bánh mì chảo, kiểu ăn khá đặc trưng của TP.HCM.

Một phần bánh mì gồm chảo nhỏ với trứng, xúc xích, thịt nguội, chả… được làm nóng trực tiếp, ăn kèm bánh mì và đồ chua. Không gian quán đơn giản, bàn ghế thấp, thường kín chỗ vào buổi sáng. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đến đây ăn sáng vào cuối tuần.

Bánh mì Tăng

Địa chỉ: 822 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

822 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 25.000 - 45.000 đồng/ổ.

Bắt đầu từ một xe bánh mì của người Hoa vào năm 1950, đến nay tiệm đã hoạt động hơn 70 năm. Sau nhiều năm bán rong, cửa hàng được chuyển vào vị trí cố định gần khu chợ sầm uất.

Bánh mì Tăng nổi bật với pate nướng và xíu mại nước, phần nhân đậm vị và có phần nước sốt chan kèm. Ngoài ra, tiệm vẫn bán các loại bánh mì truyền thống. Nhờ nằm trong khu vực đông dân cư, tiệm luôn có lượng khách ổn định suốt ngày.

Bánh mì Như Lan

Địa chỉ: 50 Hàm Nghi, phường Bến Nghé và 2 chi nhánh khác đều nằm tại TP.HCM.

50 Hàm Nghi, phường Bến Nghé và 2 chi nhánh khác đều nằm tại TP.HCM. Giá cả: Khoảng 30.000 - 60.000 đồng/ổ.

Tiệm bánh mì Như Lan ra đời từ năm 1968, đến nay đã gần 60 năm. Từ một xe bánh mì nhỏ, Như Lan phát triển thành hệ thống có nhiều chi nhánh, trở thành thương hiệu quen thuộc với người dân TP.HCM.

Ngoài bánh mì kẹp, tiệm còn bán đa dạng sản phẩm như pate, giò chả, bánh ngọt, bánh Trung thu. Không gian cửa hàng rộng rãi hơn so với các tiệm truyền thống, phục vụ cả khách mua mang đi lẫn khách ghé nhanh.

Bánh mì Hoàng Oanh

Địa chỉ: Số 8 Phan Văn Hân, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Số 8 Phan Văn Hân, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Giá cả: Khoảng 25.000 - 35.000 đồng/ổ.

Mở cửa từ năm 1968, đến nay tiệm bánh mì Hoàng Oanh đã tồn tại hơn 50 năm. Tiệm nhỏ nằm trên con đường quen thuộc của người dân địa phương, không quá nổi bật về hình thức nhưng luôn đông khách.

Bánh mì ở đây giữ kiểu truyền thống với pate, thịt, chả, chà bông và rau chua. Vào giờ cao điểm, khách thường xếp hàng chờ mua. Cách làm nhanh gọn, hương vị ổn định giúp tiệm giữ được lượng khách quen suốt nhiều năm.