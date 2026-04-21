Lưu ý du lịch 30/4: Khách Việt có thể bị hủy đi nước ngoài vì nợ thuế

Không ít du khách bị giữ lại sân bay do nợ thuế, như khoản phát sinh từ chuyển việc, đứng tên doanh nghiệp hoặc nghĩa vụ tài chính không được thông báo kịp thời.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 3, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong quý I lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh ước đạt 1,2 triệu lượt, giảm 55,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thực tế, nhu cầu du lịch nước ngoài của khách Việt vẫn duy trì ở mức cao và đang phục hồi rõ nét. Hành vi du lịch cũng có nhiều thay đổi, với xu hướng đa dạng điểm đến, cân nhắc chi tiêu và lựa chọn trải nghiệm phù hợp, phong phú hơn trong mỗi hành trình.

Tuy nhiên, không ít trường hợp bị giữ lại tại sân bay do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, thậm chí chính người trong cuộc cũng không hay biết.

CƠ CẤU LƯỢNG KHÁCH XUẤT/NHẬP CẢNH TRONG QUÝ I/2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Khách quốc tế nhập cảnh Việt Nam Người Việt xuất cảnh Lượt khách Triệu lượt 2.1 1.2

Ai bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Theo quy định, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định về các nhóm bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế như sau:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày .

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày .

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Khách Việt khám phá Philippines, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Linh Huỳnh, Quỳnh Trang, Việt Linh.

Nhiều du khách bị "kẹt" tại sân bay không xuất phát từ việc cố tình trốn thuế, mà do những nguyên nhân khá phổ biến như: Quên quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chuyển việc hoặc nghỉ việc; Doanh nghiệp cũ do cá nhân đứng tên chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế; hoặc phát sinh các khoản nghĩa vụ tài chính từ kinh doanh hộ gia đình, tiền thuê đất nhưng không được thông báo kịp thời.

Người nộp thuế sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ được cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và gửi tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Việc gỡ bỏ hạn chế này được thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan xuất nhập cảnh tiếp nhận thông báo.

Cách kiểm tra tình trạng nợ thuế

Website Cục Thuế: Đây là cách phổ biến giúp du khách kiểm tra xem mình có nằm trong danh sách bị áp dụng biện pháp cưỡng chế liên quan đến xuất cảnh hay không. Dữ liệu có thể được cập nhật theo từng đợt, nên du khách cần kiểm tra nhiều lần trước ngày xuất cảnh.

Truy cập website Cục Thuế tại https://gdt.gov.vn/wps/portal, chọn "Dịch vụ công - Công khai cưỡng chế nợ thuế"

Chọn mục "Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh"

Nhập thông tin theo yêu cầu (mã số thuế, CCCD/CMND...) và ấn Tìm kiếm

Kết quả: Nếu không có thông tin, du khách không thuộc danh sách bị công khai cưỡng chế tại thời điểm tra cứu. Nếu có thông tin, xử lý nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn.

Màn hình kiểm tra "Công khai cưỡng chế nợ thuế" tại website Cục Thuế.

Mã số thuế cá nhân: Đây là cách để kiểm tra có ai sử dụng giấy tờ cá nhân của bạn để đăng ký đại diện doanh nghiệp hay không.

Truy cập website https://masothue.com

Nhập: CCCD (12 số) hoặc CMND cũ (9 số) để kiểm tra xem có đang đứng tên đại diện cho doanh nghiệp nào hay không

Xác minh thông tin hiển thị:

Trường hợp 1: Có và đúng doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp để kiểm tra lại nghĩa vụ thuế.

Trường hợp 2: Có nhưng không phải doanh nghiệp của bạn, cần liên hệ phòng đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính), Cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, Cơ quan công an tại nơi doanh nghiệp đăng ký để xác minh hành vi giả mạo và được hướng dẫn xử lý.

Trường hợp 3: Không có thông tin, hoàn tất kiểm tra, không phát sinh vấn đề liên quan.

Du khách làm thủ tục check-in tại sân bay. Ảnh: Phương Lâm.

Ứng dụng eTax (eTax Mobile): Đây là cách nhanh và tiện nhất, phù hợp với hầu hết cá nhân đang đi làm, kinh doanh hoặc từng có nghĩa vụ thuế.

- Đăng nhập ứng dụng eTax hoặc eTax Mobile bằng tài khoản cá nhân.

- Chọn mục "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

- Chọn "Thông tin nghĩa vụ thuế"

- Nhấn Tra cứu để kiểm tra: Các khoản thuế còn phải nộp, tiền phạt chậm nộp (nếu có). Nếu còn nghĩa vụ thuế, cần thanh toán sớm để tránh phát sinh biện pháp cưỡng chế. Sau khi nộp thuế, nên lưu lại biên lai và kiểm tra lại hệ thống sau vài ngày để đảm bảo dữ liệu đã được cập nhật.