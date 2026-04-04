Khách quốc tế đến Việt Nam đông nhất từ trước đến nay

Trong quý I, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, mức cao kỷ lục. Kết quả này cho thấy sức hút của điểm đến trong bối cảnh du lịch toàn cầu nhiều biến động.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong tháng 3, Việt Nam đón gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách trong quý I lên 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay, cũng là lần đầu tiên 3 tháng liên tiếp lượng khách quốc tế mỗi tháng đều vượt mốc 2 triệu lượt.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá kết quả này không chỉ là kỷ lục về số lượng, mà còn phản ánh rõ sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất định.

CƠ CẤU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO PHƯƠNG TIỆN Nguồn: Cục Thống kê

% 82.3 15.5 2.2

Đường bộ "lên ngôi"

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%.

Tỷ trọng áp đảo của hàng không cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh dòng khách từ các thị trường tầm trung và đường xa. Đây là nhóm khách chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá dầu và gây gián đoạn một số đường bay quốc tế, việc lượng khách hàng không vẫn duy trì ở mức cao phản ánh năng lực kết nối và niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định, dễ tiếp cận.

Sân bay Phú Quốc đông nghẹt du khách quốc tế dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, 15,5% khách đến bằng đường bộ tiếp tục khẳng định vai trò của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.

Đây là nhóm khách có lợi thế về khoảng cách, chi phí hợp lý, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, dòng khách khu vực đóng vai trò "lớp đệm", góp phần duy trì đà tăng trưởng và giảm tác động từ biến động bên ngoài.

Trong khi đó, khách du lịch đường biển hiện chỉ chiếm 2,2%, cho thấy dư địa phát triển còn lớn. Với lợi thế đường bờ biển dài và tài nguyên phong phú, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển du lịch tàu biển, phân khúc có mức chi tiêu cao và quy mô khách lớn.

Việc đầu tư cảng chuyên dụng và phát triển sản phẩm ngắn ngày chất lượng cao được xem là hướng đi quan trọng để khai thác hiệu quả phân khúc này.

Du khách quốc tế tham quan Hà Nội, Phú Quốc, Mũi Né. Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh.

Khách quốc tế tăng trưởng mạnh

Trong quý I, Trung Quốc (1,4 triệu lượt) và Hàn Quốc (1,3 triệu lượt) tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng mạnh, trong đó Malaysia (21,5%), Singapore (30,2%), Campuchia (41,1%), Indonesia (43,9%), Philippines (69,3%) và Thái Lan (6,5%). Tại Nam Á, Ấn Độ tăng 69,3%, cho thấy tiềm năng lớn của thị trường đông dân nhất thế giới.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM TRONG QUÝ I Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Campuchia Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Australia Malaysia Lượt khách Triệu lượt 1.4 1.33 0.37 0.33 0.32 0.3 0.25 0.24 0.174 0.17

Châu Âu là điểm nhấn với mức tăng chung 55,6%. Riêng tháng 3, dù chịu ảnh hưởng từ việc gián đoạn một số đường bay quốc tế do chiến sự Trung Đông, các thị trường đường xa vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng cũng được ghi nhận tại Bắc Mỹ với Mỹ tăng 17%, Canada 24,2% và châu Đại Dương với Australia tăng 18,4%, New Zealand tăng 19,4%.

Những con số này cho thấy Việt Nam không chỉ mở rộng quy mô mà còn đa dạng hóa thị trường, nâng cao tính bền vững trong tăng trưởng.

Trong bối cảnh các yếu tố an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng ảnh hưởng đến hành vi du lịch, yếu tố an toàn trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn điểm đến, theo nhận định của Cục Du lịch Quốc gia.

Với môi trường chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả, Việt Nam tạo dựng được niềm tin đối với du khách quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Ê-kíp của 60 Minutes tác nghiệp tại hang Sơn Đoòng hồi giữa tháng 1. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sức hút của du lịch Việt Nam còn đến từ sự đa dạng về tài nguyên và bản sắc văn hóa. Xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh và khám phá bản địa giúp nhiều điểm đến gia tăng sức hấp dẫn. Việc hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, xuất hiện trên chương trình 60 Minutes của CBS (Mỹ) là minh chứng cho sức lan tỏa của hình ảnh du lịch Việt Nam.

Chính sách thị thực ngày càng thông thoáng cùng việc mở rộng e-visa, kéo dài thời gian lưu trú và tăng tần suất các đường bay quốc tế đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến.

Trong bối cảnh chi phí đi lại toàn cầu gia tăng, những điểm đến "dễ đến, dễ đi" và tối ưu chi phí có lợi thế rõ rệt, Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này.

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, phát huy hợp tác công tư và tận dụng nền tảng số. Hình ảnh Việt Nam được định vị không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn là quốc gia thân thiện, ổn định và đáng tin cậy.

