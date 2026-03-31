Báo Mỹ gọi Sơn Đoòng là 'thế giới khác' độc nhất vô nhị dưới lòng đất

Phóng viên Scott Pelley của 60 Minutes mô tả chuyến tác nghiệp tại hang Sơn Đoòng là "độc nhất vô nhị", với hành trình xuyên rừng và khám phá "thế giới khác" dưới lòng đất.

Hang Sơn Đoòng 'choáng ngợp' trong phóng sự nổi tiếng nước Mỹ Hang Sơn Đoòng được giới thiệu như một "kỳ quan thế kỷ XXI", đưa khán giả khám phá hang động lớn nhất thế giới được phát hiện tại Việt Nam năm 2009.

Trong nhiều thập kỷ, 60 Minutes đã đưa khán giả đến những vùng đất xa xôi và đặc biệt nhất trên thế giới, những nơi phần lớn người xem chưa từng đặt chân tới và có thể sẽ không bao giờ đến. Tuy nhiên, ngay cả theo tiêu chuẩn đó, chuyến tác nghiệp mới nhất tại hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) của phóng viên Scott Pelley vẫn được xem là khác biệt.

Sơn Đoòng có tổng chiều dài khoảng 9 km, nơi rộng nhất lên đến 150-160 m, vòm hang có điểm cao tới 200 m, với thể tích 38,5 triệu m3. Hang được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vào năm 2013 và tiếp tục được công nhận lớn nhất thế giới về thể tích vào năm 2015.

"Đây thực sự là trải nghiệm độc nhất vô nhị", Pelley nói trên CBS News.

"Thế giới khác" dưới lòng đất

Hành trình lần này đưa khán giả vào sâu bên trong Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Pelley miêu tả không gian hang cao hơn 65 tầng nhà và rộng bằng khoảng một sân rưỡi bóng đá, "đủ để chứa Đại kim tự tháp Giza".

Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 1990 bởi một người dân địa phương tên Hồ Khanh, khi ông trú mưa trong rừng và tình cờ tìm thấy cửa hang. Bên trong là bóng tối dày đặc cùng vực sâu khoảng 90 m, khiến ông dừng lại và không tiếp tục khám phá.

Năm 2000, các nhà thám hiểm hang động người Anh nhờ ông dẫn lại vị trí, nhưng phải mất thêm 8 năm ông mới tìm lại được cửa hang đã thất lạc trong rừng. Do đó, Sơn Đoòng chỉ được khảo sát vào năm 2009.

Ê-kíp của 60 Minutes tác nghiệp tại hang Sơn Đoòng hồi giữa tháng 1. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Ý tưởng ghi hình tại đây do nhà sản xuất Nicole Young đề xuất, nhưng ban đầu Pelley từ chối. "Tôi đã nói với cô ấy: 'Đó chỉ là một cái hố dưới đất, chúng ta sẽ quay gì ở đó?'", ông kể.

Sau nhiều lần thuyết phục, Pelley đồng ý tham gia, bắt đầu một trong những chuyến tác nghiệp đòi hỏi thể lực cao và ấn tượng nhất trong sự nghiệp.

Để tiếp cận Sơn Đoòng, đoàn phải trekking (đi bộ đường dài) xuyên rừng rậm suốt một ngày rưỡi trong khu vực vườn quốc gia hẻo lánh. Không có đường bộ, hành trình chỉ gồm vượt sông, băng rừng, lội bùn và tránh động vật hoang dã.

Ê-kíp đã phải vượt khoảng 20 con suối, di chuyển trong điều kiện ẩm ướt liên tục và đối mặt với vắt rừng, buộc phải dừng lại thường xuyên để xử lý. Nicole Young cho rằng chính địa hình rừng rậm là một trong những thử thách lớn nhất của chuyến đi.

"Bạn sẽ tự hỏi vì sao hang động lớn nhất thế giới lại chưa được phát hiện, cho đến khi bước vào khu rừng ở Việt Nam", cô nói.

Ê-kíp chương trình đu dây băng qua vách đá dựng đứng bên trong hang. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Khi vào bên trong, độ khó tiếp tục gia tăng. Ê-kíp phải nhờ đội leo núi chuyên nghiệp (porter) để đu dây qua vách đá dựng đứng, leo qua các khối đá lớn và di chuyển trên địa hình nguy hiểm. Sơn Đoòng được xếp cấp độ 6, mức khó cao nhất trong thám hiểm hang động, dù các phóng viên gần như không có kinh nghiệm trước đó.

Có thời điểm, Pelley leo lên đỉnh một cột thạch nhũ cao hơn 30 m, trong điều kiện bề mặt trơn trượt do nước nhỏ liên tục. "Tôi nghĩ đây có thể là việc dại dột cuối cùng mình làm", ông nói, sau đó đã xuống mặt đất an toàn nhờ sự hỗ trợ của đội chuyên gia.

Bên trong hang, một dòng sông ngầm tiếp tục bào mòn địa hình, tạo ra âm thanh vang dội khắp các khoang. Tại những khu vực không có ánh sáng tự nhiên, bóng tối gần như tuyệt đối, tầm nhìn chỉ giới hạn trong ánh đèn đội đầu.

"Bóng tối hoàn toàn. Bạn chỉ nhìn thấy những gì nằm trong vùng sáng trước mắt", Pelley mô tả.

Khách Việt thám hiểm hang Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày 3 đêm vào năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phút chót

Hang Sơn Đoòng hiện được bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi năm chỉ khoảng 1.000 du khách được phép tham quan, các đoàn làm phim phải tuân thủ quy định môi trường chặt chẽ. Ê-kíp 60 Minutes có được cơ hội ghi hình vào phút chót sau khi một chuyến đi khác bị hủy, cho thấy mức độ hạn chế tiếp cận đối với hang động này.

Theo Nicole Young, hang động không chỉ là kỳ quan tự nhiên mà còn góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch bền vững. Với cô và cả Pelley, chuyến đi mang lại trải nghiệm thay đổi nhận thức.

"Bạn nhận ra mình đã đến một nơi quá đặc biệt, gần như chưa được khám phá", nhà sản xuất bày tỏ.

Sau khi từng do dự, Pelley không còn hiểu vì sao mình từng từ chối cơ hội này. Trong sự nghiệp từng đi từ Bắc Cực đến Nam Cực, ông khẳng định chưa nơi nào có thể so sánh với hang Sơn Đoòng.

"Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. Tôi rất may mắn khi có cơ hội chứng kiến trong đời", ông nói.

Ông Nguyễn Châu Á, CEO Oxalis Adventure, cho biết đoàn làm phim của 60 Minutes đã đến ghi hình tại hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị (sau sáp nhập), từ ngày 14-17/1.

Theo ông Châu Á, tour thám hiểm hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến cuối năm 2027. Tính đến tháng 12/2025, sau 12 năm mở cửa đón khách, Sơn Đoòng đón 8.552 nhà thám hiểm, mang về 25,5 triệu USD doanh thu và tạo việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương.

"Việc kín chỗ dài như vậy tạo ra một sự khan hiếm, khiến Sơn Đoòng trở thành mục tiêu mà bất kỳ du khách ưa mạo hiểm nào cũng khao khát được chinh phục", ông Châu Á nói với Tri Thức - Znews.