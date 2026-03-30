Thái Lan quyết gỡ mác 'nhạy cảm' cho massage

Trước áp lực chuẩn hóa và làm sạch hình ảnh, Thái Lan đang đẩy mạnh cuộc cải tổ ngành massage để tách rõ dịch vụ trị liệu khỏi vùng xám đã tồn tại nhiều năm.

Nhân viên massage Thái trên con phố Sukhumvit Soi 22 ở Bangkok ngồi ngóng khách. Ảnh: Jarupat Karunyaprasit.

Massage Thái được xem là một trong những trải nghiệm đặc trưng của xứ chùa Vàng, gắn với du lịch, chăm sóc sức khỏe và cả bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, đi cùng danh tiếng lĩnh vực này vẫn bị gán mác "nhạy cảm" khi không ít cơ sở hoạt động trong vùng xám, làm mờ ranh giới giữa trị liệu chính thống và mại dâm.

Theo CNN, năm 2024, tổng chi tiêu cho ngành massage Thái Lan đạt 42,7 tỷ USD , tăng hơn 10%. Riêng du lịch chăm sóc sức khỏe đạt 14 tỷ USD , tăng 36,4% so với năm trước. Doanh thu từ các doanh nghiệp liên quan cũng được ước tính đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2025.

Những con số này cho thấy massage và spa không còn chỉ là dịch vụ phục vụ du khách, mà đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan. Theo Hiệp hội Spa Thái Lan, 3 thị trường nước ngoài hàng đầu sử dụng dịch vụ spa tại nước này là Malaysia, Trung Quốc và Singapore.

Cả nước hiện có khoảng 28.000 phòng khám massage, spa và trung tâm chăm sóc sức khỏe, trong khi khoảng 200.000 người đã hoàn thành đào tạo massage cơ bản, chưa kể lực lượng hành nghề không chính thức. Dù vậy, nhu cầu nhân lực có tay nghề vẫn còn lớn.

Các học viên massage Thái học những kiến ​​thức cơ bản tại Hiệp hội Bảo tồn Massage Thái Charawi ở Bangkok. Ảnh: Jack Board.

Một vấn đề khác là ngành này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Covid-19 từng khiến hàng chục nghìn nhà trị liệu rời nghề khi doanh nghiệp đóng cửa hoặc thu hẹp hoạt động. Khi nhu cầu quay trở lại, những điểm yếu cũ cũng lộ rõ: chương trình đào tạo không đồng đều, tiêu chuẩn hành nghề thiếu thống nhất và việc giám sát còn phân tán.

Song song với việc siết chuẩn, Thái Lan cũng muốn định vị lại bản sắc của ngành bằng cách nhấn mạnh khái niệm “Nuad Thai” thay cho cách gọi chung “massage Thái”.

Đây là liệu pháp truyền thống kết hợp bấm huyệt, kéo giãn có hỗ trợ và tác động lên các đường năng lượng, người được massage mặc nguyên quần áo và không dùng dầu. Việc nhấn mạnh “Nuad Thai” là cách giới chức muốn khẳng định đây là một giá trị trị liệu và văn hóa, thay vì để bị đánh đồng với các dịch vụ vùng xám.

Các cửa hàng massage rất phổ biến ở các khu phố giải trí về đêm tại Bangkok. Ảnh: Jack Board, Jarupat Karunyaprasit.

Tuy vậy, thách thức lớn nhất vẫn là xử lý tình trạng nhập nhằng đã tồn tại nhiều năm. Tại các khu vực đông khách nước ngoài ở Bangkok, sự lẫn lộn giữa cơ sở hành nghề chuyên nghiệp và điểm kinh doanh mại dâm vẫn hiện hữu khá rõ.

Với những người làm nghề chân chính, đây là nguyên nhân làm suy giảm uy tín của họ, đồng thời khiến khách hàng có cái nhìn thiếu thiện cảm với cả ngành. Ngay cả người mới bước vào nghề cũng dè dặt vì lo bị gắn với những dịch vụ không phù hợp.

Ở góc độ doanh nghiệp, cải tổ là cơ hội nhưng cũng kéo theo áp lực chi phí. Khi tiêu chuẩn đào tạo và tay nghề tăng lên, doanh nghiệp có thể phải trả lương cao hơn và tăng giá dịch vụ.

Điều này gây lo ngại trong bối cảnh kinh tế Thái Lan còn khó khăn, bởi chăm sóc sức khỏe hay thư giãn vẫn thường bị xem là khoản chi có thể cắt giảm.

Về phía người lao động, yêu cầu đào tạo và chứng chỉ cao hơn cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ thêm thời gian và tiền bạc để theo nghề.