Khách quốc tế đến Thái Lan có thể thấp nhất 3 năm qua

Chiến sự Trung Đông đẩy chi phí nhiên liệu tăng cao, "đe dọa" nhu cầu đi lại toàn cầu và có thể khiến Thái Lan mất tới 3 triệu khách quốc tế.

Bà Natthriya Thaweevong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết nước này có thể mất khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay nếu xung đột Trung Đông kéo dài 6 tháng. Mức sụt giảm này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 150 tỷ baht ( 4,6 tỷ USD ), tương đương khoảng 10% tổng doanh thu từ khách quốc tế của năm trước.

Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Tuy nhiên, nếu gián đoạn kéo dài, con số này có thể giảm xuống tương đương năm 2023, khi nước này ghi nhận khoảng 28 triệu lượt khách.

Trên phạm vi toàn cầu, các hãng hàng không đang đối mặt với việc giá dầu tăng mạnh, buộc nhiều du khách phải hủy kế hoạch hoặc tranh thủ đặt vé sớm để tránh chi phí cao.

"Cốt lõi của du lịch là hành trình và để thực hiện hành trình đó cần nhiên liệu. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao. Chúng tôi có thể mất khách từ nhiều thị trường khác nhau", bà Natthriya nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Theo bà, ngay cả khi xung đột kết thúc vào cuối tháng 3, ngành du lịch Thái Lan vẫn có thể mất từ 1-2 triệu lượt khách quốc tế.

Để giảm thiểu tác động, ngành du lịch nước này đang hướng tới thu hút thêm du khách giàu có từ Trung Đông, nhất là những người tìm kiếm điểm đến an toàn trong bối cảnh xung đột.

Thái Lan đặt mục tiêu đón ít nhất 200.000 lượt khách từ khu vực này trong năm nay, tương đương khoảng 1/4 lượng khách Trung Đông của năm trước. Ngân sách quảng bá dự kiến sẽ được điều chỉnh, chuyển từ các thị trường châu Âu và Mỹ sang các chiến dịch riêng cho từng quốc gia Trung Đông.

Theo dữ liệu chính phủ được Bloomberg phân tích, du khách Trung Đông thuộc nhóm chi tiêu cao, với mức chi trung bình khoảng 80.000 baht mỗi chuyến đi, cao hơn so với mức 61.000 baht của khách châu Âu và khoảng 39.000 baht của khách châu Á.

Bà Natthriya cho biết nhóm khách có khả năng chi tiêu cao từ Trung Đông ít bị ảnh hưởng bởi giá vé máy bay tăng, kể cả với các chuyến bay thương mại hoặc thuê chuyến. Hiện các chuyến bay đến và đi Thái Lan gần như đã trở lại bình thường, với số chuyến bị hủy giảm từ hàng trăm xuống dưới 30 chuyến mỗi ngày.

Việc đẩy mạnh thu hút khách Trung Đông cũng nằm trong chiến lược dài hạn của Thái Lan nhằm hướng tới phân khúc khách có mức chi tiêu cao. Quốc gia này đang quảng bá hình ảnh điểm đến y tế chất lượng quốc tế. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng điều chỉnh chiến lược tiếp thị để thu hút khách từ các thị trường gần trong khu vực châu Á.

Chính phủ Thái Lan đang xem xét triển khai các biện pháp kích cầu du lịch nội địa từ tháng tới, như cho phép người nộp thuế khấu trừ chi phí du lịch.

Các chính sách hỗ trợ khác như giảm thuế hoặc hoãn nợ cho doanh nghiệp khách sạn cũng đang được cân nhắc. Phương án phân bổ nhiên liệu tại các trạm xăng để đảm bảo xe du lịch có đủ nguồn cung cũng được đưa vào thảo luận.

"Du lịch là động lực tăng trưởng quan trọng, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đà tăng này có thể bị chững lại. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải tiếp tục thúc đẩy", bà Natthriya nói.