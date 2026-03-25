Thái Lan 'đại hạ giá' níu kéo du khách

Nhiều khách sạn hạng sang tại Thái Lan đồng loạt giảm giá sâu để hút khách nội địa, khi lượng du khách quốc tế sụt giảm do xung đột Trung Đông làm gián đoạn đường bay.

Du khách đi xe tuk-tuk ở khu phố Chinatown ở Bangkok, Thái Lan, năm 2025.

Các khách sạn hạng sang tại Thái Lan, từ khu nghỉ dưỡng ven biển Andaman đến những khách sạn biểu tượng bên sông tại Bangkok, đang tung ra nhiều chương trình giảm giá mạnh nhằm thu hút khách nội địa, trong bối cảnh dòng khách quốc tế suy giảm.

Theo Bloomberg, người dân Thái Lan và cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại đây hiện có thể đặt phòng tại các khách sạn 5 sao với mức giảm lên tới 70%, trong khi giá phòng thông thường có thể gần 1.000 USD mỗi đêm.

Tại Mandarin Oriental Bangkok, khách sạn lâu đời với vị trí ven sông nổi tiếng, giá phòng hiện dưới 300 USD /đêm, đã bao gồm quản gia riêng và bữa sáng.

Ở các điểm đến ven biển, mức giảm cũng đáng kể. Một khu nghỉ dưỡng nhìn ra vách đá đá vôi tại Railay Beach chào giá từ 430 USD /đêm, thấp hơn gần 50% so với trước, với các căn phòng 2 tầng xây dựng trên nền đồn điền dừa cũ.

Nguyên nhân chính đến từ việc hủy chuyến bay và đóng cửa không phận do xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến các tuyến bay giữa châu Âu và châu Á - nguồn khách quan trọng của Thái Lan. Điều này khiến việc di chuyển trở nên phức tạp và tốn kém hơn, kéo giảm lượng khách quốc tế.

Du khách đi bộ trên đường phố Bangkok, Thái Lan, năm 2025.

Chỉ vài tuần sau khi xung đột bùng phát, lượng khách từ châu Âu và Trung Đông đã giảm 16% so với thông thường. Sự suy giảm kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, trong bối cảnh ngành này vẫn đang phục hồi sau đại dịch.

Cơ quan du lịch Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 37 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng hơn 11% so với 2025. Tuy nhiên, mục tiêu này đang trở nên khó đạt. Nếu lượng khách dưới 33 triệu lượt, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp sụt giảm. Tính đến giữa tháng 3, Thái Lan đã đón khoảng 7,9 triệu lượt khách, với các thị trường chính gồm Trung Quốc, Malaysia và Nga.

Giới chức cũng cảnh báo việc giá dầu tăng kéo dài có thể tiếp tục làm giảm nhu cầu du lịch. Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành công ty tư vấn C9 Hotelworks, cho rằng phân khúc chịu ảnh hưởng lớn nhất là du lịch đại chúng.

"Các số liệu hiện tại cho thấy mục tiêu năm nay của Thái Lan chắc chắn bị ảnh hưởng", ông nói.

Các chương trình giảm giá hiện xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ cần tìm kiếm "ưu đãi khách sạn cho người Thái" có thể thấy hàng chục cơ sở lưu trú quảng bá mức giá thấp.

Du khách tham quan chùa Wat Arun tại Bangkok, Thái Lan, năm 2025.

Dù giảm giá vốn phổ biến vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hoặc gắn với các sự kiện đặc biệt, quy mô giảm giá lần này phản ánh nhu cầu quốc tế suy yếu, tương tự giai đoạn đại dịch Covid-19 khi Thái Lan mất hàng chục triệu lượt khách.

Ngay cả phân khúc cao cấp vốn ít nhạy cảm với giá cũng ghi nhận xu hướng giảm. Giá phòng từng tăng mạnh trong 3 năm qua nay bắt đầu hạ nhiệt, một phần do nguồn cung mới, đặc biệt tại Bangkok.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại các điểm đến khác. Tại Dubai, nhiều khách sạn cao cấp giảm giá và tung gói nghỉ dưỡng tại chỗ cho cư dân địa phương khi lượng khách quốc tế giảm. Trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp du lịch cũng đẩy mạnh khuyến mãi và tìm kiếm phương án thay thế khi nhu cầu đi lại đường dài suy yếu.