Thêm cô bán ngô ở Nha Trang 'viral' vì hát tiếng Nga điêu luyện

Video cô bán ngô luộc trên biển Nha Trang hát trôi chảy các bài hát Nga lan truyền rộng rãi trên MXH. Sau đó, một số du khách quốc tế cũng lần lượt chia sẻ lần gặp gỡ người phụ nữ này.

Video hát tiếng Nga của cô bán ngô ở Nha Trang 'viral' khắp MXH Giọng hát ngân nga ca khúc Kalinka kết hợp gõ nhịp từ kẹp gắp của người phụ nữ bán ngô gây ấn tượng với nhiều du khách Nga.

Đầu tháng 3, Natalia (quốc tịch Ukraine) tình cờ gặp lại người phụ nữ bán ngô luộc tên Phụng trên bãi biển ở phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), sau khi quay lại Việt Nam và quyết định sinh sống tại đây. Theo nữ du khách, bà Phụng nhanh chóng nhận ra cô, gửi cái ôm và nụ cười thay cho lời chào.

"Người phụ nữ này vẫn ăn mặc giản dị, gánh theo nồi ngô và lò than, trên tay cầm quả ngô luộc và ngân nga theo giai điệu của bài hát Kalinka do Ivan Larionov sáng tác năm 1860 hoặc Triệu đoá hồng. Kết bài vẫn là câu mời mua ngô quen thuộc 'davai, davai, ku-ku-ru-za' (mua ngô đi)", Natalia nói với Tri Thức - Znews.

Natalia chụp ảnh cùng bà Phụng hồi giữa tháng 3 năm nay. Ảnh: Natalia.

Trước đó, tháng 3/2025, Natalia từng đăng tải video về người phụ nữ bán ngô này, đạt hơn 350.000 lượt xem.

Gần đây, khi tiếp tục đăng tải video về lần hội ngộ, video mới lẫn cũ bất ngờ "viral". Sau đó, một số du khách quốc tế khác cũng hào hứng chia sẻ về cách bán hàng thú vị của bà Phụng.

Cô nói rằng những du khách quốc tế quay lại Nha Trang đều nhận ra bà Phụng. Họ thường gọi là Madame Fun (người phụ nữ vui tính) hay Madame Corn (người phụ nữ bán ngô).

Tuy nhiên, lần gặp đầu tiên của Natalia và bà Phụng là vào 9 năm trước. Khi đó, bà vẫn ăn mặc bình dân như hiện tại, chăm chỉ mang nồi ngô luộc đi nhiều kilomet dưới trời nắng. Chính tính cách vui vẻ, phong cách chào mời mua hàng bằng những giai điệu tiếng Nga đã khiến Natalia nhớ mãi.

"Tôi quý mến bà Phụng vì truyền được năng lượng tích cực cho mọi người, chính tôi cũng hứng khởi khi nghe giọng hát khỏe khoắn đó. Tôi cảm thấy người Việt Nam đang chào đón mình và mình cũng thêm yêu người Việt Nam", cô bày tỏ.

Theo chia sẻ từ bà Phụng, mỗi ngày, bà đều đạp xe đến khu vực đông du khách, sau đó gánh hàng đi dọc bãi biển từ sáng đến chiều để mời khách. Nhận thấy Nha Trang ngày càng đông du khách Nga, người phụ nữ tự học những từ tiếng Nga cơ bản từ ứng dụng dịch thuật, những lần giao tiếp với khách và một số bài hát bất hủ để khiến họ cảm thấy gần gũi và quen thuộc, từ đó dễ mua hàng hơn.

Khách Nga chiếm phần lớn lượng khách tại Nha Trang. Năm 2025, thị trường này tại Khánh Hòa tăng trưởng vượt bậc 267%. Ảnh: Xuân Hoát.

Nói thêm về quyết định chuyển đến sinh sống và làm việc tại Nha Trang, Natalia cho biết cảnh quan, con người và không khí là lý do. Những con người tại đây phi thường, họ có thể buôn bán cả ngày dưới trời nắng hay đội khay hàng nặng trĩu trên đầu. Đặc biệt, đây là nơi cô và người bạn đồng hành của mình đã gặp nhau.

"Muốn xác định nơi mình yêu thích, chỉ có cách 'lạc' vào đó. Tôi đã tìm thấy Nha Trang, nơi tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa", cô nói.

Bà Phụng không phải người bán hàng đầu tiên ở Nha Trang nổi tiếng. Hồi cuối tháng 2, nhạc sĩ The Kiffness đăng video song ca cùng "aunt Mai" (dì Mai) - người bán hoa quả - trên YouTube. Sau hơn một tuần, video đạt gần 2 triệu lượt xem toàn cầu. Bản phối lấy cảm hứng trực tiếp từ cách bà rao bán xoài, dứa, chuối, dưa hấu.

Người sau đó góp phần đưa hình ảnh bà Mai lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội là Local Lou, du khách đến từ London (Anh). Anh lần đầu gặp bà Mai vào ngày 10/8/2025, bất ngờ khi bà cất tiếng hát: "Hello, is it me you’re looking for?" - câu mở đầu của bản tình ca Hello. Người bạn đi cùng anh đã quay lại khoảnh khắc này. Chính The Kiffness đã chủ động liên hệ với Local Lou, đề nghị hợp tác để biến giai điệu ngẫu hứng này thành một ca khúc hoàn chỉnh.

Vài ngày trước, nữ du khách Natalia cũng nhắc tên Kiffness và Local Lou trên MXH, cho rằng bà Phụng là "ngôi sao mới", giọng hát xứng đáng được phổ thành bài hát và phát loa trên bãi biển Nha Trang như bà Mai.