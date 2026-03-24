TP.HCM mời du khách xem hát bội, làm ví da

  • Thứ ba, 24/3/2026 16:48 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Với chủ đề "Rộn ràng hè về", Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 diễn ra ngày 2-5/4, quy tụ hơn 130 gian hàng từ 20 tỉnh thành, mở ra cơ hội để khám phá sản phẩm du lịch mới.

Du khách Nga xem hát bội trên sông Sài Gòn. Ảnh: Phương Lâm.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22.

Sự kiện diễn ra ngày 2-5/4 tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành, TP.HCM) với chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest). Đây là cơ hội khẳng định vị thế điểm đến sôi động của du lịch Việt Nam, mang đến điểm hẹn du lịch - văn hóa - ẩm thực tiêu biểu của mùa hè, thúc đẩy du lịch liên vùng và quảng bá hình ảnh TP.HCM cởi mở, trẻ trung và hứng khởi đến du khách trong và ngoài nước.

UBND TP.HCM nhìn từ vòng xoay Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phát biểu tại họp báo ngày 24/3, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh Ngày hội là dịp để làm mới cách nhìn về một TP.HCM giàu trải nghiệm sau sáp nhập. Đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa thành phố và doanh nghiệp địa phương.

Phía bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, cũng chia sẻ: "Ngày hội năm nay được xây dựng theo hướng mở rộng trải nghiệm và tăng cường tương tác, mang đến hành trình khám phá toàn diện từ sản phẩm, văn hóa, ẩm thực đến con người. Kỳ vọng mỗi du khách tìm thấy lựa chọn phù hợp, cảm nhận được bản sắc riêng của TP.HCM".

Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 có sự tham gia của hơn 130 gian hàng từ 20 tỉnh thành thuộc 6 vùng du lịch, cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và các đơn vị dịch vụ du lịch uy tín.

Điểm mới của năm nay là không gian tổ chức theo hướng mở và phân khu, kết hợp giữa trưng bày, trải nghiệm và tương tác thực tế. Có yếu tố văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và công nghệ bên cạnh hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm và bán tour ưu đãi dành cho cao điểm du lịch hè.

Du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động trong Ngày hội Du lịch TP.HCM như xem hát bội, tham gia workshop... Ảnh: Duy Hiệu, Linh Huỳnh, Khương Nguyễn, Thụy Trang.

Trong khuôn khổ Ngày hội năm nay, chương trình nghệ thuật, workshop, talkshow, sàn giao dịch việc làm ngành du lịch cũng được đưa vào nhằm định hướng phát triển sự kiện theo mô hình một hệ sinh thái du lịch toàn diện, nơi các yếu tố trải nghiệm, kết nối và phát triển ngành được tích hợp đồng bộ.

Các talkshow bao gồm "Vai trò của hướng dẫn viên trong du lịch TP.HCM", "TP.HCM - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch", "Đồng sáng tạo sản phẩm du lịch trong không gian siêu đô thị TP.HCM" và "Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo du lịch TP.HCM". Song song đó là workshop trang trí lót ly, trang trí quạt mây tre đan, làm ví da và Vovinam.

Ngoài ra, người dân và du khách có thể thưởng thức acoutis, nghệ thuật giao lưu Bắc Ninh - Sơn La - Quảng Ngãi, xiếc, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, hát bội, DJ... Không gian ẩm thực cũng được tổ chức xuyên suốt, quy tụ các thương hiệu, đặc sản địa phương.

Ngày hội Du lịch TP.HCM là sự kiện thường niên tiêu biểu của ngành du lịch thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến. Trải qua hơn 21 năm tổ chức, Ngày hội đã trở thành diễn đàn xúc tiến du lịch quan trọng, quy tụ sự tham gia của nhiều tỉnh thành và doanh nghiệp du lịch cả nước, giới thiệu đa dạng sản phẩm, dịch vụ và chương trình kích cầu hấp dẫn cho du khách.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

162 năm rực rỡ của Thảo Cầm Viên

Trước khi đón sinh nhận lần thứ 162, Thảo Cầm Viên từng vươn mình từ thửa đất hoang, gắn bó với ký ức người dân TP.HCM và có cú lội ngược dòng dù đứng trước nguy cơ đóng cửa.

18:24 21/3/2026

Sắp diễn ra lễ hội bánh mì ở TP.HCM

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 sẽ diễn ra ngày 23-26/4 tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM), dự kiến thu hút hơn 200.000 lượt khách.

12:56 21/3/2026

Trúc Hồ

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

'Cuộc chiến' karaoke ở Bùi Viện

11:13 15/2/2026

0

TP.HCM bước vào “cuộc chiến karaoke” khi tiếng ồn đô thị vượt ngưỡng chịu đựng. Quy định siết âm lượng phản ánh nhu cầu sống yên tĩnh ngày càng lớn giữa thành phố không ngủ.

