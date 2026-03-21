162 năm rực rỡ của Thảo Cầm Viên

Trước khi đón sinh nhận lần thứ 162, Thảo Cầm Viên từng vươn mình từ thửa đất hoang, gắn bó với ký ức người dân TP.HCM và có cú lội ngược dòng dù đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Thảo Cầm Viên là điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 19/3, Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn, TP.HCM) đăng tải "thiệp mời" du khách đến dự sinh nhật 162 năm vào ngày 22/3.

Theo nội dung công bố, tại sự kiện có nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm, điển hình là mini game mừng sinh nhật, thưởng thức chương trình ca nhạc - biểu diễn xiếc, giới thiệu động vật mới mang tên Cacao.

Sở thú lâu đời nhất Việt Nam

Từ vùng đất hoang ở phía Đông Bắc rạch Thị Nghè, ngày 23/3/1864, Thảo Cầm Viên được người Pháp xây dựng làm nơi nuôi trồng các loài động vật, thực vật của toàn Đông Dương. Tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, cổng chính nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (nay là phường Sài Gòn, TP.HCM).

Du khách tham quan vườn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên vào tháng 11/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm 1865, công trình hoàn thành với nhiều loại thú và cây quý hiếm được nhập về từ các nước lân cận như Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia… và được mở rộng đến 20 ha. Đến năm 1869 bắt đầu mở cửa đón khách.

Từ năm 1956, Vườn Bách Thảo được tu sửa, tái thiết và đổi tên thành Thảo Cầm Viên đến nay. Những năm sau đó, nhiều hạng mục, chuồng được cải tạo phù hợp với đời sống của từng loài động vật. Chương trình trao đổi động vật với các vườn thú đã làm cho bộ sưu tập động vật của Thảo Cầm Viên ngày càng phong phú. Đây cũng là vườn thú có tuổi thọ đứng thứ 8 trên thế giới.

Thảo Cầm Viên tự chủ hoàn toàn về tài chính, ngân sách không hỗ trợ từ năm 2015.

"Lá phổi xanh" của TP.HCM hiện được phủ bóng bởi hơn 2.500 cây xanh. Thực vật có khoảng 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, gồm lan nội địa, xương rồng, bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20 ha. Trong đó có những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vào hàng quý hiếm nhất Việt nam.

Nơi đây cũng "mái nhà chung" của hơn 2.000 cá thể động vật, gồm hàng chục loài có vú, giống chim, nhiều giống bò sát và giống có cánh như khỉ, gấu ngựa, gấu chó, báo hoa mai, linh dương, voi châu Á... Cùng với đó là các loài động vật quý hiếm như hổ Bengal, vượn má vàng, cá sấu hoa cà...

Một số loài động vật tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh công tác chăm sóc và bảo tồn các giống, loài động thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc cạn kiệt, Thảo Cầm Viên còn nhân giống thành công các loài động thực vật quý hiếm, với mục đích gia tăng số lượng cá thể, góp phần bảo tồn nguồn gen và duy trì sự đa dạng của các loài trong tự nhiên.

Hồi sinh ngoạn mục

Năm 2025, Thảo Cầm Viên đón hơn 1,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 148,6 tỷ đồng , đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trước nguy cơ đóng cửa.

Thời điểm đại dịch Covid-19 (năm 2020), doanh thu Thảo Cầm Viên giảm mạnh từ hơn 330 triệu đồng/ngày xuống còn 15 triệu đồng/ngày, nhưng vẫn phải duy trì chi phí chăm sóc động vật và vận hành. Áp lực tài chính khiến đơn vị phải "kêu cứu", thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa nếu không được tháo gỡ khó khăn về cơ chế.

Năm 2022, Thảo Cầm Viên bất ngờ bùng nổ trở lại, ghi nhận 145 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 3 lần năm liền trước.

Đến năm 2023, Thảo Cầm Viên đứng top thảo luận trên mạng xã hội, với 1,83 triệu vé bán ra, thu gần 95 tỷ đồng . Trong năm này, đơn vị được công nhận là điểm tham quan hấp dẫn hàng đầu tại TP.HCM.

Thảo Cầm Viên thu hút đông đảo giới trẻ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết sự thay đổi rõ rệt bắt đầu từ giữa 2023, khi đơn vị triển khai các dự án cải tạo gần một nửa hệ thống chuồng trại, nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn hóa quy trình chăm sóc - an toàn - vệ sinh và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm.

Nhờ chuỗi hoạt động kỷ niệm 160 năm và nhiều sự kiện dành cho giới trẻ, đơn vị thu về gần 128 tỷ đồng năm 2024. Theo dữ liệu từ Kompa, sức hút của Thảo Cầm Viên đến từ chính những "ngôi sao đời thường", khởi xướng là hươu cao cổ có tên là Thảo Em.

Sau đó đến gia đình capybara Phú, Quý, Cát, Tường vào đầu năm 2025, tiếp nối độ "hot" là trưởng chuồng mèo Mika, gấu mèo Tai Nơ, hà mã lùn - Dzít hay gấu Noel - Miss Saigon Zoo… Các buổi fan meeting động vật cũng đẩy lượt thảo luận trên mạng xã hội.

Ngày 19/3/2025, Thảo Cầm Viên lần đầu mở tour đêm "Khi màn đêm buông xuống" sau 161 năm. Du khách được theo dõi các loài săn mồi như hổ, báo, linh cẩu trong hành trình tìm kiếm thức ăn, cũng như chứng kiến những loài động vật ăn cỏ, chim nước hoạt động mạnh mẽ vào ban đêm. Tour tổ chức tất cả ngày trong tuần.

Ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cũng nói thêm năm 2025, đơn vị đã tập trung vào các nhóm giải pháp chính, gồm cải tạo môi trường sống, dinh dưỡng chuyên biệt, kỹ thuật thú y và kiểm soát sinh sản để góp phần ổn định và làm phong phú quần thể. Nhiều loài đạt thành tích sinh sản đáng chú ý như hồng hạc, sếu vương miện...