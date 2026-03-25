Bắt kẻ trộm balo của khách Việt tại trung tâm thương mại Thái Lan

Nữ du khách Việt bị mất balo khi mua sắm tại trung tâm Bangkok, Thái Lan. Cảnh sát nhanh chóng truy vết qua camera, bắt nghi phạm chỉ sau 2 giờ, thu hồi toàn bộ tài sản.

Camera trong trung tâm thương mại Bangkok, Thái Lan ghi lại hình ảnh nghi phạm.

Tờ Khaosod đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Myanmar với cáo buộc trộm balo của du khách Việt tại một trung tâm thương mại ở trung tâm Bangkok, chỉ 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Sự việc diễn ra khoảng 19h40 ngày 22/3, khi nữ du khách Q.T.T.H. đang mua sắm tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở khu Pathumwan. Nghi phạm đã trộm balo của H. mà nạn nhân không hề hay biết. Đến 20h23 cùng ngày, cô trình báo tại đồn cảnh sát Pathumwan.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra camera an ninh, xác định nghi phạm là một người đàn ông dáng gầy, mặc áo phông và quần tối màu. Người này được xác nhận rời trung tâm thương mại, di chuyển về hướng đường Phaya Thai.

Đối tượng bị bắt giữ tại khu vực Soi Nomjit.

Từ dữ liệu truy vết, cảnh sát lần theo dấu vết đến khu vực Soi Nomjit và bắt giữ nghi phạm. Đó là một người đàn ông Myanmar tên Lane, 31 tuổi, có thể giao tiếp thành thạo tiếng Thái.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát thu hồi các tài sản, gồm một ba lo màu đen, 9.500 baht tiền mặt cùng một số ngoại tệ khác như USD và tiền đồng Việt Nam.

Nghi phạm bị khởi tố với cáo buộc trộm cắp vào ban đêm và đã được bàn giao cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, hành vi trộm cắp thông thường có hình phạt tối đa 3 năm tù và phạt tiền đến 60.000 baht. Trộm cắp vào ban đêm có hình phạt tăng lên từ 1-5 năm tù và phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht. Ngoài án tù, Lane có thể bị trục xuất và liệt vào danh sách đen cấm nhập cảnh vào Thái Lan vĩnh viễn.