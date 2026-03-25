Cảnh choáng ngợp trên bầu trời Tây Ninh

Ngày 22/3, một khu đất trống rộng tại xã Đức Lập tỉnh Tây Ninh bất ngờ trở nên nhộn nhịp khi các đội diều nghệ thuật từ nhiều địa phương tập trung về biểu diễn.
Từ khoảng 13h, các nghệ nhân đã có mặt để chuẩn bị. Những cánh diều khổng lồ được trải dài trên bãi cỏ, dây thừng được kéo căng, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thả. Khi gió bắt đầu ổn định, những cánh diều đầu tiên được đưa lên không trung.
Diều khí động học cỡ lớn thường được thả bằng dây thừng tại những khu vực rộng, thoáng, có gió ổn định và không bị vướng dây điện.
Nổi bật là các loại diều khí động học không khung, có chiều dài lên đến hàng chục mét. Nhiều mẫu mô phỏng sinh vật biển như cá đuối, cá mập, bạch tuộc… bay lượn uyển chuyển theo gió.
Việc kéo một cánh diều lên cần 4-5 người phối hợp, đồng thời đảm bảo khoảng cách an toàn xung quanh 5-10 m trong suốt quá trình thả và thu diều. Khi diều đã lên cao, việc giữ khá đơn giản, chỉ cần neo dây vào một điểm cố định là có thể bay ổn định.
Theo các nghệ nhân, phần lớn diều tại sự kiện thuộc dòng khí động học không khung. Chúng được chế tạo bằng vải dù chuyên dụng, chịu lực và chống tia UV. Việc sản xuất một cánh diều cỡ lớn thường mất 1-3 tuần.
Một số mẫu diều lớn có giá 15-20 triệu đồng, riêng những mẫu thiết kế đặc thù có thể vượt 30 triệu đồng. Anh Hoàng Giang (xã Hóc Môn, TP.HCM), một người chơi diều, cho biết ban đầu chơi diều nhỏ, sau dần nâng lên loại lớn vì “càng chơi càng thấy thú vị và cuốn hút", vì thế nên lại càng nghiên cứu và mua nhiều hơn.
Bên cạnh đó, không ít em nhỏ cũng háo hức mang theo những cánh diều nhỏ đủ màu sắc để tự tay thả, góp phần làm không khí thêm rộn ràng của buổi thả diều.
Rất nhiều gia đình ở TP.HCM và các khu vực lân cận đưa con cái đến thả diều vào dịp cuối tuần. "Tôi đưa con đến đây chơi với thả diều. Ở đây không gian rộng, gió mát không chỉ với các bé nhỏ mà với riêng mình cũng rất thích thú, mê mẩn khi được nhìn ngắm hàng trăm cánh diều với đủ kiểu dáng như thế này", chị Cẩm Tiên (xã Mỹ Lệ, Tây Ninh) chia sẻ.
"Tôi biết thông tin qua TikTok nên nay tôi cùng gia đình chạy 28 km từ Bình Tân xuống liền. Không nghĩ ngoài đây lại đẹp và hoành tráng như vậy. Những cánh diều lớn nhìn rất đã mắt, mấy bé nhỏ trong nhà tôi mê lắm”, chị Phương Mai (phường Bình Tân, TP.HCM) cho biết.
Đây cũng là địa điểm vừa thả diều, ngắm nhìn hoàng hôn cực đẹp khi mặt trời dần khuất, nhuộm cả bầu trời trong sắc cam rực, tạo nên khung cảnh yên bình và ấn tượng.
Buổi thả diều đã thu hút hàng trăm người dân và du khách đến vui chơi và chiêm ngưỡng những cánh diều rực rỡ trên bầu trời. Không chỉ mang lại không khí sôi động, sự kiện còn tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, nơi người lớn thư giãn, trẻ em thoải mái vào dịp cuối tuần.