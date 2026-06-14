Biển Sầm Sơn 'không còn chỗ trống'

Lượng khách đổ về bãi biển Sầm Sơn tăng mạnh trong đợt nắng nóng khiến nhiều khu vực đông nghịt người vào cuối tuần. Nhiều dịch vụ ven biển rơi vào tình trạng quá tải lúc cao điểm.

Bãi biển Sầm Sơn đông nghịt khách ngày cuối tuần Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) giải nhiệt cuối tuần khi miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng đầu hè.

Tranh thủ cuối tuần, Nguyễn Diệp, du khách đến từ Mỹ Đức (Hà Nội), cùng gia đình lái ôtô đến Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ dưỡng hai ngày. Cô bất ngờ trước lượng khách đông đúc đổ về bãi biển trong đợt nắng nóng đến mức "không còn chỗ trống".

"Gia đình tôi đợi đến cuối chiều, khi thời tiết dịu hơn mới ra biển. Không ngờ lúc đó bãi tắm đã kín người", cô nói với Tri Thức - Znews.

Đây là lần thứ ba Diệp quay trở lại Sầm Sơn. Cô cho biết gia đình tiếp tục lựa chọn điểm đến này cho kỳ nghỉ hè năm nay nhờ di chuyển thuận tiện từ Hà Nội, chi phí lưu trú hợp lý và phù hợp với các gia đình hoặc nhóm đông người.

Theo du khách, du lịch Sầm Sơn đã có nhiều thay đổi so với những lần cô ghé thăm trước đây. Giá các dịch vụ được niêm yết công khai, tạo cảm giác yên tâm cho du khách. Bên cạnh đó, nguồn hải sản tươi ngon cũng là một trong những lý do khiến gia đình cô hài lòng khi nghỉ dưỡng tại đây.

Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn "giải nhiệt" chiều 14/6.

Những ngày gần đây, Sầm Sơn ghi nhận nền nhiệt cao kéo dài. Đến khoảng 16h, khi nắng bắt đầu dịu bớt và gió biển thổi mạnh hơn, bãi biển trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ xuống "giải nhiệt" sau một ngày oi bức.

Bà Nguyễn Vân (52 tuổi), đại diện Hubway 2 (điểm dừng chân phục vụ nhu cầu tắm tráng, giải khát), cho biết lượng khách đến Sầm Sơn dịp cuối tuần tăng đáng kể so với ngày thường. Trong khung giờ cao điểm từ 15h-17h, hơn 200 ghế cho thuê tại đây thường được sử dụng hết, nhiều thời điểm không còn chỗ phục vụ khách.

Theo quy định của chủ đầu tư, giá các dịch vụ tại các Hubway đều được niêm yết công khai. Các điểm này không hoạt động theo mô hình nhà hàng mà chủ yếu phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống. Giá thuê ghế là 50.000 đồng, gửi đồ 30.000 đồng và tắm tráng 20.000 đồng mỗi người.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Trung tâm Văn hóa, Du lịch phường Sầm Sơn cho biết lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu hè là diễn biến thường thấy hàng năm. Ngoài tác động từ thời tiết nắng nóng, việc nhiều học sinh vừa hoàn thành các kỳ thi cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu du lịch gia đình.

"Đây là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm du lịch biển. Sau khi các kỳ thi kết thúc, nhiều gia đình có xu hướng đưa con đi nghỉ ngơi nên lượng khách tăng là điều dễ hiểu", vị đại diện cho biết.

Càng về chiều, lượng du khách đổ ra bãi biển Sầm Sơn càng đông, chiều 14/6.

Theo đơn vị này, sức hút của Sầm Sơn còn đến từ những thay đổi về hạ tầng và công tác quản lý du lịch trong những năm gần đây. Việc đưa thêm các không gian công cộng, điểm vui chơi và các khu vực ven biển vào khai thác đã góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách.

Biển Sầm Sơn là điểm đến nghỉ mát "truyền thống" của du khách miền Bắc nhờ bãi biển rộng, dịch vụ đa dạng mức giá. Bãi biển có hình trăng khuyết, chạy dài 9 km từ chân núi Trường Lệ đến xã Quảng Cư, rộng hàng nghìn mét, bằng phẳng, cát mịn. Mùa hè (từ tháng 5 tới tháng 8) hàng năm là thời gian cao điểm với hàng triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Năm 2026, Sầm Sơn đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 18.800 tỷ đồng . Để bảo đảm chất lượng dịch vụ trong các đợt cao điểm, địa phương tăng cường các tổ công tác kiểm tra, siết chặt tình trạng "chặt chém" du khách.