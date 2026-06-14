Vì sao du khách đều há miệng khi đến thành phố này ở Trung Quốc?

Tại một điểm ngắm cảnh ở Trùng Khánh (Trung Quốc), hàng trăm du khách xếp hàng mỗi ngày chỉ để thực hiện động tác giống nhau - há rộng miệng về phía đoàn tàu điện đang lao tới.

Cảnh du khách há mồm 'nuốt tàu' khi du lịch Trùng Khánh Trào lưu "nuốt tàu" mới xuất hiện nhanh chóng trở thành một trong những trải nghiệm check-in được yêu thích nhất tại thành phố Trùng Khánh nổi tiếng với tuyến tàu điện chạy xuyên qua tòa nhà.

Tuyến tàu điện một ray Liziba từ lâu đã là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Trùng Khánh, thành phố được mệnh danh là "đô thị 8D" của Trung Quốc nhờ địa hình và kiến trúc đa tầng độc đáo. Trong nhiều năm qua, hình ảnh đoàn tàu chạy xuyên qua tầng 8 của một tòa chung cư cao tầng đã trở thành điểm tham quan được nhắc đến nhiều nhất tại đây và thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch trên mạng xã hội.

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất là ga Liziba. Trên cửa sổ của tòa nhà có tấm biển ghi "Điểm check-in đẹp nhất", theo Xinhua. Trong tiếng Trung, thuật ngữ "daka" vốn mang nghĩa chấm công nhưng ngày nay được giới trẻ dùng để chỉ việc ghé thăm một địa điểm nổi tiếng, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội như một cách đánh dấu đã từng đến đó.

Từ sức hút của tuyến tàu đặc biệt này, trào lưu chụp ảnh "nuốt tàu" đã xuất hiện và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tại ga Liziba, du khách thường đứng trên đài quan sát, há rộng miệng và căn góc máy để tạo hiệu ứng thị giác khiến đoàn tàu trông như những con rắn đang trườn vào miệng khi lao qua.

Du khách há miệng chờ "nuốt" đoàn tàu tại công viên Binjiang, quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, vào ngày 15/2/2025. Ảnh: Qi Lansen.

Không chỉ ở Liziba, một điểm ngắm cảnh mới tại công viên Binjiang, quận Giang Bắc, cũng bất ngờ trở thành nơi thu hút đông đảo người dân và du khách. Thay vì chỉ chụp ảnh đoàn tàu chạy ngang như thường lệ, nhiều người tạo dáng bằng cách há rộng miệng sao cho đoàn tàu xuất hiện như đang lao thẳng vào miệng mình. Những bức ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và được gọi bằng cái tên vui nhộn là "nuốt tàu".

Sức hấp dẫn của trào lưu này cũng phần nào đến từ chính đặc điểm địa hình đặc biệt của Trùng Khánh. Nằm tại nơi hợp lưu của hai con sông Dương Tử và Gia Lăng, thành phố được xây dựng trên những sườn núi dốc đứng và các thung lũng sâu, tạo nên một đô thị phát triển theo chiều thẳng đứng, nơi mọi thứ chỉ có thể được cảm nhận đầy đủ dưới góc nhìn ba chiều.

Các khu dân cư bám trên vách núi, kết nối với nhau bằng những tuyến đường trên cao ở độ cao tương đương 20 tầng nhà. Những đoàn tàu điện lao ra khỏi các đường hầm xuyên núi rồi bất ngờ chạy xuyên qua các tòa chung cư cao tầng mọc trên những sườn dốc tưởng như không thể xây dựng.

Ga Liziba ở Trùng Khánh, nơi tàu điện ngầm đi qua tầng 8 của một khu chung cư. Ảnh: The Guardian.

Với dân số khoảng 32 triệu người, Trùng Khánh được nhiều du khách mô tả là nơi hội tụ của "sự hỗn loạn đa tầng". Nếu Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng với những cầu đi bộ trên cao và hệ thống thang cuốn vượt dốc, Trùng Khánh đưa khái niệm đô thị 3 chiều lên một cấp độ hoàn toàn khác.

Hiện nay, nhiều tài khoản TikTok dành riêng để ghi lại cuộc sống trong "thành phố thẳng đứng" này. Các video về hành trình đi làm hàng ngày của cư dân địa phương thường thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Với người dân Trùng Khánh, đó chỉ là cuộc sống thường nhật. Nhưng đối với du khách, đây là một trong những đô thị kỳ lạ và khó quên nhất thế giới, nơi mọi khái niệm về mặt đất, tầng trệt hay khoảng cách đều có thể bị đảo lộn.