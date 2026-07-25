Hòn đảo toàn rắn độc, cấm du khách hoàn toàn

Giữa Đại Tây Dương có một hòn đảo xanh mướt với rừng rậm và bờ đá hoang sơ, nhưng gần như không ai được phép đặt chân lên vì là nơi sinh sống của hàng nghìn con rắn cực độc.

Đảo Rắn nằm ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Brazil. Ảnh: Worldatlas.

Nhìn từ xa, Ilha da Queimada Grande chỉ là một hòn đảo phủ kín cây xanh giữa Đại Tây Dương, cách bờ biển Brazil khoảng 33 km. Nhưng nơi đây lại bị cấm hoàn toàn đối với khách du lịch vì là "lãnh địa" của hàng nghìn con rắn hổ lục đầu giáo vàng, một trong những loài rắn độc nhất thế giới.

Theo Worldatlas, hòn đảo rộng gần 430.000 m2 này là nơi sinh sống của khoảng 2.000-4.000 cá thể rắn hổ lục đầu giáo vàng (Golden Lancehead - Bothrops insularis), loài đặc hữu chỉ tồn tại tại đây. Mật độ rắn dày đặc khiến Ilha da Queimada Grande được biết đến với cái tên "Đảo Rắn" (Snake Island), đồng thời trở thành một trong số ít hòn đảo trên thế giới mà khách du lịch bị cấm đặt chân lên.

Lệnh cấm được Hải quân Brazil áp dụng nhằm bảo vệ cả con người lẫn quần thể rắn quý hiếm. Hiện chỉ các nhà khoa học và lực lượng hải quân có giấy phép mới được phép tiếp cận đảo để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Loài rắn hổ lục đầu giáo vàng phổ biến trên hòn đảo này. Ảnh:Vix.

Loài rắn khiến hòn đảo này trở nên nổi tiếng là rắn hổ lục đầu giáo vàng. Chúng có chiều dài khoảng 70-118 cm, thân màu vàng nâu, đầu thuôn nhọn đặc trưng. Đây được xem là một trong những loài rắn có nọc độc mạnh nhất thế giới.

Nọc độc của rắn hổ lục đầu giáo vàng vừa có khả năng phá hủy máu và các mô trong cơ thể, vừa tác động lên hệ thần kinh. Theo các tài liệu nghiên cứu, nếu không được điều trị kịp thời, nọc độc của loài rắn này có thể khiến một người trưởng thành tử vong trong vòng chưa đầy một giờ. Do hòn đảo gần như không có người sinh sống và bị cấm tiếp cận, rất ít trường hợp bị rắn cắn được ghi nhận.

Thức ăn của chúng chủ yếu là chim, thằn lằn và các loài rắn khác. Thậm chí, rắn hổ lục đầu giáo vàng còn được ghi nhận có tập tính ăn thịt đồng loại. Mỗi mùa chim di cư ghé qua đảo cũng trở thành thời điểm nguồn thức ăn của loài rắn này dồi dào hơn.

Các nhà khoa học cho rằng khoảng 11.000 năm trước, khi mực nước biển dâng sau Kỷ Băng hà, đảo Ilha da Queimada Grande bị tách khỏi đất liền. Sự cô lập kéo dài khiến quần thể rắn trên đảo tiến hóa độc lập và hình thành loài hổ lục đầu giáo vàng chỉ xuất hiện tại nơi đây.

Trong khi đó, người dân địa phương lại lưu truyền một câu chuyện khác. Theo truyền thuyết, những tên cướp biển đã thả rắn lên đảo để bảo vệ kho báu chôn giấu. Dù chưa có bằng chứng xác thực, câu chuyện góp phần khiến hòn đảo càng trở nên bí ẩn trong mắt nhiều người.

Rắn hổ lục đầu giáo vàng là loài rắn độc mạnh nhất thế giới. Ảnh: Worldatlas.

Ít ai biết rằng trước đây đảo Ilha da Queimada Grande từng được khai phá để trồng chuối. Trong thời kỳ Brazil còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nhiều diện tích rừng trên đảo đã bị đốt để lấy đất canh tác, nhưng kế hoạch nhanh chóng thất bại và bị từ bỏ.

Đến năm 1909, một ngọn hải đăng được xây dựng nhằm cảnh báo tàu thuyền qua lại. Ngày nay, hải đăng hoạt động hoàn toàn tự động vì không còn người sinh sống thường xuyên trên đảo.

Không chỉ có rắn đầu giáo vàng, Ilha da Queimada Grande còn là nơi sinh sống của nhiều loài rắn khác, ếch, thằn lằn cùng hệ côn trùng phong phú. Phần lớn diện tích đảo được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới, xen kẽ các bãi cỏ và những mỏm đá ven biển, tạo nên hệ sinh thái gần như tách biệt với đất liền.

Khung cảnh phủ xanh cây cối trên hòn đảo. Ảnh: Travel.

Mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt, quần thể rắn đầu giáo vàng vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Những kẻ buôn lậu động vật hoang dã vẫn tìm cách săn bắt loài rắn quý hiếm này để bán cho các nhà sưu tập hoặc phục vụ nghiên cứu với giá 10.000- 30.000 USD mỗi cá thể trên thị trường chợ đen. Bên cạnh đó, việc phát quang một số khu vực thảm thực vật cũng làm thu hẹp môi trường sống của chúng.

Theo các thống kê được trích dẫn trong nhiều tài liệu về bảo tồn, số lượng rắn đầu giáo vàng trên đảo đã giảm gần 50% trong khoảng 15 năm qua. Vì vậy, bên cạnh việc là một trong những hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới,đảo Ilha da Queimada Grande cũng được xem là khu vực cần được bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì quần thể của một loài rắn đặc hữu đang đứng trước nguy cơ suy giảm.