Người nuôi rắn ở TQ đối mặt khủng hoảng sau vụ 900 con rắn sổng chuồng

Sau trận lũ lịch sử khiến 900 con rắn thoát khỏi trại nuôi ở Trung Quốc, các hộ chăn nuôi không chỉ đối mặt thiệt hại hàng trăm nghìn nhân dân tệ mà còn chịu áp lực dư luận.

Đội bắt rắn dân sự tay không bắt rắn ở Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Tiếng động lớn vang lên vào sáng 5/7 khiến ông Lao Feng (tên đã được thay đổi), một hộ nuôi rắn ở huyện Linh Sơn, Quảng Tây (Trung Quốc), giật mình. Cách nhà khoảng 100 m, mái tôn khu chuồng nuôi bị gió mạnh tốc bay, bức tường gạch bao quanh cũng đổ sập.

Ông chỉ biết bất lực nhìn những con rắn nước không độc hoảng loạn chui qua các khe hở rồi nhanh chóng bò ra ngoài. Cành cây liên tục gãy đổ xuống khu chuồng khiến ông không thể tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ cửa sổ.

Từ ngày 6/7, trận lũ đặc biệt nghiêm trọng quét qua nhiều trại nuôi rắn tại huyện Linh Sơn và thành phố Hoành Châu. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trang trại bị nước lũ cuốn sập khiến 900 con rắn sổng chuồng.

Tiến thoái lưỡng nan

Đối với những người nuôi rắn, trận lũ đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ phải chạy đua khắc phục hậu quả, thấp thỏm lo số rắn thoát ra có thể gây nguy hiểm cho người dân. Mặt khác, các trang trại chịu thiệt hại nặng nề nhưng nhiều chủ trại không muốn lên tiếng vì e ngại dư luận sau hàng loạt vụ rắn cắn người.

Sau khi mưa ngớt vào ngày 5/7, ông Lao Feng trở lại kiểm tra chuồng nuôi. Trong khoảng 1.000 con rắn, gần 2/3 đã biến mất, trong đó có nhiều con nặng 2-2,5 kg. Số còn lại được ông vội vàng bán tháo với giá khoảng 20 nhân dân tệ mỗi kg, chấp nhận lỗ nặng.

Chuồng nuôi nằm trên nền đất khá cao. Từ đây nhìn xuống, khu vực xung quanh đã chìm trong hơn một mét nước. "Nhìn như một biển nước, biết tìm chúng ở đâu?", ông nói với Beijing News.

Trang trại rắn của gia đình ông Lao Feng đổ sập sau cơn lũ. Ảnh: Beijing News.

May mắn hơn, ông Lei Fajian, người có 18 năm nuôi rắn tại thị trấn Vân Biểu, chỉ bị nước thấm nhẹ vào chuồng do trang trại nằm trên sườn dốc. Cơ sở của ông nuôi hơn 10.000 con rắn, thuộc nhóm quy mô lớn ở địa phương, với 3 công nhân chăm sóc.

Đây không phải lần đầu các trại nuôi rắn hứng chịu thiên tai. Ông Lei nhớ rõ trận mưa kéo dài cách đây khoảng 3-4 năm khiến chuồng nuôi ngập nặng, làm nhiều rắn mắc bệnh và chết, gây thiệt hại khoảng 3 triệu nhân dân tệ. Sau sự cố đó, ông quyết định cắt giảm một nửa quy mô đàn rắn để hạn chế rủi ro.

Lần này, khi nước lũ tiếp tục dâng cao, ông không khỏi lo lắng trước những bức ảnh rắn sổng chuồng liên tục xuất hiện trong các nhóm trò chuyện của người nuôi.

Theo ông Huang Heng, chủ hộ nuôi rắn khác, hai loài được nuôi phổ biến tại địa phương là rắn nước không độc và rắn hổ mang Trung Quốc. Cả hai đều là loài sống trên cạn và không thể tồn tại lâu trong môi trường ngập nước.

"Phần lớn rắn sẽ chết vì ngập", ông nhận định.

Rắn sổng chuồng, bơi trong nước lũ tại Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

Ngành nuôi rắn trước nguy cơ khủng hoảng

Trận lũ không chỉ cuốn trôi nhiều trại nuôi mà còn đẩy những người làm nghề này vào tâm bão dư luận. Phóng viên Beijing News liên hệ nhiều hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng nhưng hầu hết đều từ chối trả lời phỏng vấn.

"Dù sao cũng đã có người bị rắn cắn", một chủ trại nói ngắn gọn.

Theo ông Yang Peisheng, Chủ tịch ủy ban chuyên môn nuôi rắn làm dược liệu thuộc Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã Quảng Tây, sau khi các vụ rắn cắn người được đưa tin, nhiều hộ nuôi liên tục gọi điện cho ông, bày tỏ lo ngại ngành nuôi rắn sẽ bị cấm vì những hiểu lầm của dư luận.

"Chúng tôi là những người không bao giờ muốn rắn sổng chuồng. Rắn thoát ra ngoài thì chúng tôi cũng thiệt hại. Nếu là rắn độc, chúng tôi còn lo chúng cắn người hơn ai hết", một chủ trại ở huyện Linh Sơn nói.

Đội săn rắn ở Hoành Châu tay không bắt những con rắn thoát khỏi lũ lụt. Ảnh: Beijing News.

Thiệt hại lần này chủ yếu do các hộ nuôi tự gánh chịu. Hiện Quảng Tây chỉ hỗ trợ bảo hiểm đối với một số vật nuôi như lợn, dê, gà, vịt, thủy sản và tằm. Rắn không nằm trong danh mục được hưởng bảo hiểm nông nghiệp.

Trong khi đó, các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại cũng thường từ chối bảo hiểm đối với các loài bò sát có độc tính cao. Theo các chủ trại, hầu như không có người nuôi rắn nào ở địa phương mua bảo hiểm.

Hoành Châu là một trong ba vùng nuôi rắn lớn nhất Quảng Tây - địa phương được cho là chiếm khoảng 70% sản lượng rắn của Trung Quốc. Nghề nuôi rắn ở đây đã hình thành từ nhiều thập kỷ và được giới trong ngành ví như "Học viện Hoàng Phố của nghề nuôi rắn" vì đào tạo nhiều thế hệ người chăn nuôi.

Nghề nuôi rắn từng mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Tuy nhiên, năm 2020, sau khi Trung Quốc cấm tiêu thụ nhiều loài động vật hoang dã làm thực phẩm, ngành nuôi rắn ở Hoành Châu buộc phải chuyển sang sản xuất dược liệu.

Rắn sổng chuồng, bơi vào nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

Ông Lao Feng cho biết giá rắn giảm mạnh từ năm ngoái, chỉ còn khoảng 40 nhân dân tệ mỗi kg. Ông đã thua lỗ nhiều năm liên tiếp và từng hy vọng thị trường sẽ phục hồi trong năm nay.

Sau trận lũ, ông ước tính thiệt hại ít nhất hơn 100.000 nhân dân tệ. Nếu xây dựng lại chuồng trại, ông sẽ mất thêm khoảng một tháng. Nhìn những ổ rắn ngập trong bùn và cơn mưa vẫn chưa dứt, ông nói không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu.

Hoành Châu ám ảnh vì 900 con rắn xổng chuồng Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.