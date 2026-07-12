Bão Bavi đổ bộ Trung Quốc, gần 2 triệu người sơ tán

Tối 11/7 (giờ địa phương), bão Bavi đổ bộ vào miền đông Trung Quốc , mang theo gió mạnh khi tràn vào đất liền, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Khi đổ bộ lần đầu vào TP Ngọc Hoàn, bão có sức gió mạnh tới 144 km/h. Sau đó, bão di chuyển trở lại ngoài khơi rồi đổ bộ lần thứ hai và TP Nhạc Thanh khoảng 20 phút sau.

Tính đến sáng 11/7, giới chức Chiết Giang đã sơ tán 1,72 triệu người đến nơi an toàn. Trước khi bão đổ bộ, các trường học, cơ quan, hoạt động giao thông và các hoạt động ngoài trời đã bị tạm dừng. Hơn 400 chuyến bay cùng hàng chục chuyến tàu tại tỉnh Chiết Giang cũng bị hủy.

Giới chức tỉnh Chiết Giang dự báo các khu vực ven biển sẽ hứng mưa như trút, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, gián đoạn giao thông, sông ngòi tràn bờ và nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng.

Theo Tân Hoa Xã, bão Bavi được dự báo sẽ gây ra những trận mưa "đặc biệt lớn" tại phía đông tỉnh Chiết Giang và đông bắc tỉnh Phúc Kiến. Hơn 130.000 người đã phải rời nhà ở tỉnh Phúc Kiến và khoảng 34.000 người tại các khu vực ven biển và vùng có nguy cơ cao ở Thượng Hải cũng đã được sơ tán.

Trước khi vào đất liền Trung Quốc, bão Bavi đã quét miền bắc đảo Đài Loan , quật đổ nhiều cây cối và khiến hàng chục nghìn hộ dân mất điện.

Tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản , bão quét qua quần đảo Sakishima với sức gió duy trì lên tới 144 km/h. Hơn 24.000 hộ gia đình bị mất điện, 345 chuyến bay bị hủy và các tuyến phà đã tạm ngừng hoạt động.

Tại Philippines , số người thiệt mạng do sạt lở đất và các sự cố khác do ảnh hưởng của bão Bavi đã tăng lên 18 người, trong đó phần lớn ở đảo Mindanao.

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